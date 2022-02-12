Таких больше не делают: Юрий Гагарин и его иномарка Matra

Юрий Гагарин и его Матра.
В Советском Союзе было не так много иномарок. Позволить себе подобные автомобили могли далеко не все, даже весьма состоятельные, граждане. Но конечно, ничто не могло помешать получить иномарку Юрий Гагарину - человеку, который стал первым землянином, покинувшим лоно человечества.
Красивый автомобиль.
Юрий Гагарин стал первым человеком, которому удалось покинуть пределы колыбели человечества на космическом корабле. Надо ли говорить, что после успешного возвращения Гагарин превратился не просто в героя планеты, а живую легенду. После исторического полета летчик-испытатель отправился в мировое турне, в рамках которого посетил французскую компанию Matra, которая занималась производством авиационного и космического оборудования, а также практиковала производство автомобилей.
Интересная модель.
Именно тогда на салоне Matra Юрию Гагарину и приглянулся необычный суперкомпактный спортивный автомобиль под названием Matra-Bonnet Djet V. Автомобиль очень понравился космонавту благодаря своему дизайну и техническим характеристикам. Уже после возвращения из мирового турне Гагарина неожиданно пригласили в посольство Франции. Там под овации журналистов и сотрудников ведомства Гагарину подарили ключи от того самого купе, которое решили выкрасить в небесно-голубой цвет.
Настоящая ракета.
На дорогах роскошная иномарка выглядела, как корабль пришельцев в небе над Москвой. По этой же причине Гагарин не пользовался Matra-Bonnet Djet V слишком часто. После трагической гибели летчика в 1968 году его «космический» автомобиль еще долго томился в Звездном городке. Спустя некоторое время машина была выкуплена литовским автомобильным коллекционером Кястутисом Индзюлисом. На тот момент Matra находилась в собственности вдовы летчика. По иронии судьбы французское спортивное купе Matra за номером «5» было снято с производства в тот же год, в который погиб советский космонавт Юрий Гагарин.
Машина была подарена.
Что же до технических характеристик, то первое, что действительно удивляет, - небольшой вес купе. Автомобиль весил всего 660 кг. У него был новаторский пластиковый кузов, такая же новаторская (на тот момент) средняя компоновка. Любопытной особенностью были тормоза на всех колесах. При этом у спорткара был откровенно «спартанский» салон.
Крутой автомобиль для крутого парня.
«Летала» французская разработка на 1.1-литровом двигателе от малолитражного Renault 8. Двигатель мощностью 70 лошадиных сил разгонял машину до внушительных 173 км\ч. При этом до 100 км\ч машина добиралась за 13.2 секунды, что было весьма неплохим результатом по тем временам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии