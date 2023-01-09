Соответсвуют ли современные женщины идеалу женской красоты, созданному в Средневековье Лукасом Крана

Представьте себя Богом, который трудится над самоназначенной задачей – создать Еву, красота которой будет считаться идеальной во все времена. Как демонстрирует история, вы будете разочарованы своими результатами. Поскольку физическая красота - это не установленный набор черт, а постоянно меняющаяся композиция, которую человечество время от времени разрабатывает само. Вот и Лукасу Кранаху Старшему удалось создать свой тип красоты, соответствующий своей эпохе и тенденциям своего времени.
Эпоха Кранаха Старшего
Ренессанс стал в свое время культурной революцией, которая распространилась из Флоренции в 1400 году по всей Италии и Европе. Его движущей силой стала философия гуманизма, которая стремилась воскресить искусство древних греков и римлян. Раньше художники были ограничены шаблонной религиозной иконографией. А в период Ренессанса мастера начали воспроизводить античные картины и копировать обнаруженные античные статуи. Таким образом, восприятие красоты художником эпохи Возрождения определялось его философской средой, визуальным опытом («взгляд эпохи»), а также требованиями его покровителей.
В истории такими «божествами» являются художники, которые имею возможность создавать идеал своей красоты. Но одно известно точно - идеалы, которые женщины стремятся воплощать, независимо от культуры или эпохи, были выработаны почти исключительно мужчинами. Одним из таких «богов» - художников является Лукас Кранах Старший. Рассмотрим самые известные женские портреты живописца.
Биография Кранаха Старшего
Лукас Кранах Старший родился в Кранахе в 1472 году и позже умер в Веймаре, Саксония, 16 октября 1553 года. Он был выдающимся художником Саксонии и одним из самых замечательных и влиятельных художников XVI века немецкого искусства. Лукас Кранах прожил дольше всех известных немецких художников того времени. Учителем Лукаса был известный художник Ганс Мюллер, который также был его отцом. Двое сыновей Кранаха были художниками его мастерской. Старший сын - Ганс Кранах - умер в 1537 году и оставил несколько подписанных работ. Младший, Лукас Кранах (1515-1586) сыграл важную роль в совместном ведении студии, а после смерти своего отца в 1553 году продолжал работать в стиле Кранаха Старшего.
Женские портреты Кранаха Старшего
«Три грации»
«Три грации» - это три девушки, которые, по словам поэта Гесиода, были дочерьми Зевса и Эвриномы, морской нимфы. Тема из классической мифологии явно олицетворяет идеал женской красоты. В период северного Возрождения, в котором жил и творил Кранах Старший, женщины были свободными, мало занимались физическими делами. Поэтому их фигуры тонкие, мягкие и округленные.
"Три грации"
«Венера»
Афродита (или Венера), была богиней любви, красоты, плодородия и процветания. Но больше всего она известна своим представлением о красоте. Художники и скульпторы множество раз воплощали её образ в своих творениях. И при этом образ Венеры неоднократно менялся в зависимости от тенденций красоты того или иного периода времени. Лукас Кранах Старший изобразил свою Венеру стройной, ее волосы направлены назад, а украшения дополняют ее физическую привлекательность. Шею украшает драгоценное колье и стилизованный крест на цепочке.
«Венера»
Тонкая фигура, светлая кожа (даже бледно-голубого цвета), большие чуть раскосые глаза, некая угловатость в фигуре, высокий лоб, тонкие руки и длинные тонкие пальцы – все эти особенности внешности были очень популярны в XVI веке. Венера Кранаха – это идеал красоты его времени. Интересно, что чтобы соответстовать этому идеалу женщины шли на немалые хитрости. Они специально затягивали волосы на затылке очень туго, чтобы глаза казались больше и приобретали миндалевидную форму. Сбривали лобную часть, чтобы сам лоб казался более высоким. Женщины старательно избегали пребывания на солнце, чтобы кожа была аристократически бледной.
«Портрет женщины»
Эта работа Лукаса Кранаха Старшего, одного из самых значительных художников немецкого Возрождения, когда-то рассматривалась как портрет принцессы Сибиллы Клевской, невесты Иоганна-Фридриха Саксонского. Известная своей красотой, она была хорошо известна при дворе курфюрста Саксонии Фридриха Мудрого. Но картина скорее отражает восприятие Кранаха идеальной женской красоты, чем конкретную личность. Такие женские типы часто можно было встретить в творчестве Кранаха второй половины XVI века: овальные лица с острым подбородком, слегка раскосыми глазами и маленьким ртом. Художник умело соединил красные и зеленые тона и обрисовал причудливой извилистой линией золотые украшения, локоны волос, детали костюма и элегантную шляпу. За темной завесой открывается пейзаж. Известно, что Кранаха Старшего очень восхищала красота принцессы, поэтому неудивительно, что все героини его картин были похожи на Сибиллу.
«Портрет женщины»
«Молодая женщина»
Это картина Лукаса Кранаха, которая датируется 1530 годом и сейчас находится в галерее Уффици во Флоренции. Полотно изображает женщину в профиль ¾ на темном фоне. Героиня одета в платье с арабесками и элегантную шляпу с перьями (очень частая деталь костюма в работах Кранаха). Когда-то считалось, что это портрет принцессы Сибиллы, жены курфюрста Саксонии Фридриха Мудрого. Известная своей красотой, она была блестящей фигурой при дворе своего супруга. Портрет отражает идеальное восприятие Кранахом женской красоты. Повторить наряд на женском портрете Лукаса Кранаха практически невозможно. Художник умело сочетает в своей работе красный и черный тона. Извилистые линии подчеркивают детали одежды, золотые украшения и элегантную шляпу.
«Молодая женщина»
Эталон женской красоты Кранаха
Стиль Кранаха в изображении женского портрета в период Северного Возрождения явно контрастирует с великолепными женщинами итальянского Возрождения. Кранаховская Венера - длинноногая, худощавая, угловато-подросткового типа, имеет совсем девичьи формы, анемичную фигуру.
Основные черты женской красоты «кранахского типа»:
1. Тонкая стройная фигура
2. Богатые украшения / роскошный наряд
3. Овальное лицо
4. Острый подбородок
5. Светлая кожа
6. Слегка раскосый взгляд
7. Маленький рот
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