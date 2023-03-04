7 секретов приготовления воздушного омлета, который будет таять во рту

Омлет является одним из самых популярных вариантов завтрака: просто, быстро и вкусно. Однако почему тогда у многих хозяек, казалось бы, элементарное блюдо получается плоским и сухим? Возможно, они просто не знают о важных нюансах? Novate.ru делится секретами, как приготовить по-настоящему вкусное и нежное блюдо, которое будет таять во рту.
Подготовительный этап
Нужно подготовить все необходимые компоненты. / Фото: fan-female.ru
Перед тем, как приступать к приготовлению блюда, подготовьте все необходимые продукты и девайсы.
• Хорошая сковорода – омлет не зря называют сложным блюдом. Вот только главный подвох скрывается не в продуктах или технике приготовления, а капризности блюда. Традиционный завтрак не будет готовится в сковороде низкого качества с тонким или неровным дном. Идеальным станет чугунная сковорода с антипригарным покрытием – она равномерно прогревается и долго сохраняет тепло. Впрочем, можно обойтись и обычной тефлоновой, но она должна быть хорошего качества. Хорошо, если в крышке, которую вы будете использовать в процессе готовки, будет отверстие для выхода воздуха – так из блюда сможет испариться ненужная влага и оно не получится слишком водянистым.
• Качество яиц – если для варки советуют брать яйца, которые уже успели полежать в холодильнике, то для приготовления омлета, наоборот, нужны самые свежие, желательно домашние. Если же вы покупаете продукт в магазине, то обязательно смотрите на сорт и дату производства. Из плохих яиц никогда не получится хороший омлет, какие бы техники и девайсы вы не использовали в процессе готовки. Из магазинных яиц самыми подходящими считаются диетические и столовые отборные. При выборе обратите внимание на то, что у свежих яиц матовая, а не блестящая скорлупа, к тому же, они не должны быть слишком легкими. Если вы уже купили яйца, обязательно проверьте их качество дома. Самый популярный способ – опустить их в воду. Свежие сразу «идут ко дну».
• Масло – большинство хозяек предпочитают жарить омлет на растительном масле. Это допустимо, но не очень вкусно. Блюдо получится намного лучше, если вы приготовить его на ароматном сливочном масле. Именно оно делает готовый омлет нежным, буквально тающим во рту.
Секреты и тонкости приготовления омлета
Секрет 1: Ингредиенты нужно тщательно смешивать
Ингредиенты лучше смешивать венчиком, а не миксером
Омлет получается намного вкуснее, если не использовать миксер, а смешивать все компоненты блюда венчиком или вилкой. В этом случае структура белков и желтков не нарушится. Только делать это нужно медленно и тщательно, пока яйца и молоко не превратятся в пышную массу. Что касается начинки, то ее следует добавлять не в самом начале или в конце приготовления, а в тот момент, когда яичная смесь хорошо взбилась. В этом случае вы сможете получить воздушный и нежный омлет. Если же ваша цель – суфле из яиц, взбейте отдельно белки, а уже потом постепенно добавляйте к ним желтки и молоко. Самое главное – отправлять яичную массу на сковороду сразу после того, как вы перемешали все компоненты, иначе готовое блюдо получится плотным и плоским.
Секрет 2: Не стоит злоупотреблять жидкостью
Молока в омлет нужно добавлять совсем немного. / Фото: porosenki.ru
Считается, что к яйцам для пышности нужно добавлять молочные продукты. Это работает, однако не стоит ими злоупотреблять, чтобы блюдо не получилось слишком влажным и не опало. Идеальное соотношение следующее: на одно яйцо должна приходится одна столовая ложка сливок или молока. Кстати, если в холодильнике не оказалось молока, ничего страшного. В качестве ингредиента отлично подойдет ряженка или кефир – кисломолочные продукты добавляют готовому блюду высоты и воздушности.
Секрет 3: Используйте дополнительные ингредиенты
Для получения плотной консистенции в тесто можно добавить муку. / Фото: gotovim-edim.ru
В яичную смесь можно добавлять не только традиционные ингредиенты, но также дополнительные. Например, несколько ложек сметаны или майонеза сделают омлет невероятно легким и воздушным. Также можно добавить полторы чайной ложки муки на четыре яйца, чтобы у омлета получилась более плотная консистенция, сохранилась красивая форма и появился объем. Некоторые хозяйки для этих же целей используют манку, соду или крахмал.
Секрет 4: Заранее определитесь с консистенцией и калорийностью
Из белков получается диетический омлет, из желтков - плотный
Как мы уже выяснили, самый вкусный и пышный омлет получается из домашних яиц. Если ваша цель – диетический вариант блюда, который не навредит фигуре, но при этом «снабдит» организм необходимым количеством полезных элементов, используйте исключительно белки. А для того, чтобы консистенция омлета получилась максимально плотной, нужны исключительно желтки.
Секрет 5: «Играйте» с огнем
Огонь нужно регулировать в процессе приготовления омлета. / Фото: fb.ru
Первые несколько минут омлет должен жариться на сильном огне. В это время за ним нужно пристально наблюдать и уловить момент, когда блюдо начнет подниматься. Как только у него появится «шапочка», сразу уменьшайте огонь до минимума и накрывайте блюдо крышкой, чтобы оно томилось до готовности. Если вы заметили, что сверху омлет еще влажный, а снизу появляется горелая корочка, проткните его вилкой в нескольких местах или слегка приподнимите при помощи лопатки, чтобы вся лишняя жидкость стекла вниз.
Секрет 6: Омлет нужно двигать лопаткой
Чтобы омлет не подгорел, двигайте его лопаткой. / Фото: 123ru.net
Если омлет пригорит, спасти его уже не получится, поэтому за блюдом нужно тщательно следить. Чтобы он поднялся и равномерно прожарился со всех сторон, время от времени омлет нужно потряхивать на сковороде. Не слишком сильно, но чтобы он «двигался». Блюдо, приготовленное по правильной технологии, не должно прилипать к дну сковороды. Оно обязано легко сползать с девайса на тарелку.
Секрет 7: Зелень нужно добавлять в конце
Посыпьте омлет зеленью перед подачей. / Фото: eda-menu.ru
Если вы не представляете омлет без зелени, добавляйте ее не в яичную смесь и не в сковороду, а посыпайте блюдо непосредственно перед подачей на стол. Так вы сможете сохранить и вкус, и аромат, и витамины, содержащиеся в зелени.
Омлет – это блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака, ведь оно получается очень сытным и заряжает энергией на весь день. А еще с ним можно и нужно экспериментировать. Поэтому пробуйте разные рецепты и техники приготовления, чтобы однажды поставить на стол тот самый, идеальный французский омлет. Даже если с первого раза у вас получится блюдо, далекое от идеала, рано или поздно вы все равно научитесь его готовить как профессиональный повар.
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