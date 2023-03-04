7 секретов приготовления воздушного омлета, который будет таять во рту

Подготовительный этап

Нужно подготовить все необходимые компоненты. / Фото: fan-female.ru

Секрет 1: Ингредиенты нужно тщательно смешивать

Ингредиенты лучше смешивать венчиком, а не миксером

Секрет 2: Не стоит злоупотреблять жидкостью

Молока в омлет нужно добавлять совсем немного. / Фото: porosenki.ru

Секрет 3: Используйте дополнительные ингредиенты

Для получения плотной консистенции в тесто можно добавить муку. / Фото: gotovim-edim.ru

Секрет 4: Заранее определитесь с консистенцией и калорийностью

Из белков получается диетический омлет, из желтков - плотный

Секрет 5: «Играйте» с огнем

Огонь нужно регулировать в процессе приготовления омлета. / Фото: fb.ru

Секрет 6: Омлет нужно двигать лопаткой

Чтобы омлет не подгорел, двигайте его лопаткой. / Фото: 123ru.net

Секрет 7: Зелень нужно добавлять в конце

Посыпьте омлет зеленью перед подачей. / Фото: eda-menu.ru