25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Суть проекта AirPano — съемка сферических панорам с воздуха. Дроны, воздушные шары, метеозонды, вертолеты, самолеты и даже дирижабли — ребята снимают буквально со всего! Со временем хобби двоих москвичей превратилось во всемирно признанный фотопроект с ворохом наград.







Публикуем подборку вдохновляющих снимков, глядя на которые, невозможно поверить, что кое-кто в AirPano когда-то начинал фотографировать на простую «мыльницу».



Риомаджоре, Чинкве-Терре, Италия







Верхний сад Петергофа, Санкт-Петербург, Россия







Острова Вайяг, архипелаг Раджа Ампат, Индонезия







Айя-Софья и Босфор, Стамбул, Турция







Каньон «Подкова» на реке Колорадо, Аризона, США







Водопад Чурун-меру, Венесуэла







Сан-Франциско, США







Гостиница-остров, Мальдивы







Музей деревянного зодчества, Суздаль, Россия







Храм Святого Семейства, Барселона, Испания







Цветочные поля, Нидерланды







Центр Лиссабона и Мост 25 апреля, Португалия







Церковь Покрова на Нерли, Боголюбово, Россия







Запретный город, Пекин, Китай







Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, Россия







Казанский кремль, Казань, Россия







Рисовые поля, провинция Юньнань, Китай







Чески-Крумлов, Чехия







Озеро Цяньдаоху, Ханчжоу, Китай







Эйфелева башня и дворец Шайо, Париж, Франция







Монастырь Святой Троицы, Метеоры, Греция







Национальный парк Двенадцать апостолов, Виктория, Австралия







Тадж-Махал, Агра, Индия







Водопад Игуасу, Аргентина и Бразилия







Храм Ангкор Ват, Сиемреап, Камбоджа







Северный полюс







Рио-де-Жанейро, Бразилия







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