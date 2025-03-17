Рыбных дел мастер: 9 советов, чтобы приготовить рыбу, как в ресторане

Совет 1: Используйте терку во время чистки

Терка убирает мелкие чешуйки. / Фото: legkovmeste.ru

Совет 2: Вымочите рыбу в молоке

Молоко поможет убрать запах тины. / Фото: fishcam-store.ru

Совет 3: Вместо лимона подавайте масло

Сливочное масло подают к сухой рыбе. / Фото: mirtesen.ru

Совет 4: Солите рыбу перед приготовлением

Посолите рыбу и сразу выкладывайте на сковороду. / Фото: domos.ru

Совет 5: Добавляйте специи в воду

Когда готовите рыбу на пару, кладите специи в воду. / Фото: m.dom-eda.com

Совет 6: Сделайте рыбный бульон прозрачным

Чтобы бульон получился прозрачным, снимайте с него пену. / Фото: fresh.ru

Совет 7: Используйте антипригарную сковороду

Рыба не престанет ко дну антипригарной сковороды. / Фото: vazhnoznat.com

Совет 8: Используйте два вида масла

Когда рыба почти готова, добавьте в сковороду сливочного масла. / Фото: povar.ru

Совет 9: Нейтрализуйте запах лимоном

Лимон уберет запах рыбы с разделочной доски. / Фото: cutco.com