12 ненужных привычек родом из СССР, от которых нужно поскорее избавляться

Нелепые привычки родом из СССР, которым не место в современном мире.
Независимо от того, было в СССР хорошо или плохо, мы не можем отрицать, что эта эпоха оставили огромный след в нашей сегодняшней жизни. Способ мышления, уклад... Как ни странно, но многие из привычек того времени, до сих пор живут в подсознании наших людей и с головой выдают выходца из СССР.
1. Пить чай с печеньем
Заедать чай сладостями.
Сам по себе чай не несет никакой угрозы. А вот привычка регулярно заедать напиток сладостями может серьезно навредить фигуре и здоровью. Стоит отметить, что подобный ритуал можно наблюдать лишь на территории постсоветского пространства. И это неудивительно, ведь в советские времена гостей приглашали на чай с тортиком, вареньем, печеньем или другими сладостями.
С тех пор уже прошло много лет, а привычка заедать горячие напитки сладостями осталась. Но никогда не поздно работать над собой и меняться. Современные люди все больше внимания уделяют своему здоровью и питанию. Так почему бы не заменить пару чашек чая на фреш или сок, а вместо конфеты съесть йогурт или яблоко?
2. Делать запасы
Привычка запасаться солью, сахаром и крупами.
Несмотря на то, что многие люди с любовью вспоминают советские годы, с продуктами питания ситуация была напряженной. Деликатесы были в дефиците, а иногда с прилавков исчезали даже самые простые товары. Это пугало население и заставляло делать запасы. Так, у большинства советских граждан в кладовке стояло по 5-10 упаковок с крупами, мешок сахара и запас соли, которого хватало на целый год.
Благо, сейчас все изменилось, продуктовые магазины есть на каждом шагу, а их полки пестрят разнообразием товаров. Несмотря на это, многие граждане так и не перестали делать запасы, переживая, что все может исчезнуть или цена существенно изменится. Конечно, запасливость - это неплохо, но не стоит впадать в крайности. Цена на простые продукты, если и повышается, то незначительно, а о том, что какие-то продукты внезапно исчезнут из магазинов более, чем на сутки, не стоит и волноваться.
3. Есть с хлебом
Есть все с хлебом.
Голод послевоенных годов и напряженка с продуктами заставляла людей все время переживать о своем питании. Наверное, именно оттуда берет корни привычка есть все с хлебом. Советские граждане все блюда закусывали хлебом, независимо от того, есть ли в блюде углеводы или нет. Борщ, суп, пельмени, картошка, макароны, каша - все с хлебом. «Иначе не наешься», - утверждали старшие родственники. С тех пор мир сильно изменился, а вместе с ним изменились и пищевые привычки. Современные молодые люди, наверняка уже знают, что кроме насыщения голода, хлеб не приносит никакой пищевой ценности для нашего организма. Более того, лишние углеводы совсем ни к чему тем, кто хочет похудеть.
4. Пакет с пакетами
Обязательно хранить дома пакет с пакетами.
Пакет с пакетами - обязательный атрибут дома любой советской хозяйки. И это неудивительно, ведь в те времена целлофановые пакеты были большим дефицитом и то, что являлось одноразовым товаром, в странах СНГ превратилось в многоразовое. Пакеты берегли, их стирали в ванне, сушили, а после складывали до следующего раза. Но вот сейчас такое собирательство выглядит странно. Особенно если речь идет о прозрачных пакетиках, а также о «майках» из супермаркетов, которые предназначены исключительно для того, чтобы донести продукты домой.
5. Коллекционирование старых вещей
Привычка не выбрасывать старые и сломанные вещи.
И снова виной всему дефицит, который не позволял людям получить все и сразу. За качественными вещами приходилось гоняться и отстаивать огромные очереди. Именно поэтому люди относились к одежде и предметам быта очень бережно. Даже когда в доме появлялось что-то новое, старое не выбрасывали, а относили в кладовку или на балкон. Даже если вещь была сломана ее хранили годами, чтобы в любой момент отыскать, починить и пользоваться, если понадобится.
Вся эта философия, основанная на бедности, нужде и экономии, передалась и следующим поколениям. Балконы и кладовки наших граждан до сих пор ломятся от сломанных утюгов, шатающихся табуретов, ветхих матрасов, дощечек, выцветшего постельного белья и прочей ерунды. Пора уже понять, что не стоит цепляться за вещи, особенно те, что вышли из строя. Если вы не починили их своевременно или не используете больше года - выносите этот хлам на помойку.
6. Носить дома обноски
Одеваться дома во что попало.
Советские граждане, в большинстве своем, носили дома что попало. Чаще всего это были цветастые хлопковые халаты - у женщин и комплект из майки и тренировочных брюк - у мужчин. И если тогда это было обосновано, ведь люди выживали в условиях тотального дефицита, то сейчас - совершенно не понятно. Не стоит уменьшать свое достоинство, одеваясь в изношенные, бесформенные наряды. Современный рынок настолько широк, что каждый человек, независимо от своего достатка, может найти для себя качественный домашний комплект, в котором не стыдно будет открыть дверь нежданному гостю или выйти в подъезд за почтой.
7. Верить в приметы
Привычка верить в бытовые приметы.
Соль рассыпалась - надвигается ссора, вынес мусор вечером - соседи будут судачить о вашей семье, смахнул крошки в руку - денег не будет. Эти и многие другие приметы мешали советскому человеку жить спокойно. Но времена изменились и многие из этих бытовых поверий просто потеряли здравый смысл. Так что не стоит усложнять свою жизнь, опасаясь несчастий, связанных с «бабой, несущей пустое ведро» или опрокинутой солонкой.
8. Экономить на мелочах
Стараться сэкономить на мелочах.
Привыкшие к бедности, советские граждане экономили на всем. Способов подработки особо не было, а люди жили в постоянном страхе, что их спокойный уклад жизни может в любой момент рухнуть. Поэтому приходилось все время экономить и откладывать. Отголоски этой привычки можно заметить и сейчас. Особенно забавно это выглядит, когда человек, покупающий дорогой диван, зовет друзей, чтобы донести его до дома так, как не хочет тратиться на такси. Или компании, которые каждую неделю ужинают в дорогих заведениях, а после идут пешком, жалея денег на проезд.
9. Коллекционирование в серванте
Привычка коллекционировать посуду.
Молодое поколение до сих пор удивляется, зачем родня хранит в серванте горы старомодной посуды, из которой никто никогда не ел. Склонность к собирательству - одна из ключевых особенностей советских граждан. А вот вопрос: «Почему эти коллекции до сих пор пылятся в серванте?» - не дает мне покоя. Достаточно оставить один комплект на память о любимых родственниках, а остальное отдать или продать тем, кому реально нужно.
10. Превращать балкон в кладовку
Хранить хлам на балконе.
О привычке собирать все и ничего не выкидывать, уже было сказано не раз. Когда пожитки граждан не помещались в кладовку, начиналось задействование площади балкона. Но все имеет свойство заканчиваться и эпоха захламленных балконов - не исключение. Если на вашем балконе до сих пор витает дух советских времен, пора от него избавится. А освободившуюся площадь задействовать для создания комфортного места для отдыха.
11. Верить газетам и новостям
Привычка безоговорочно верить новостям и газетам.
Наши бабушки и дедушки активно читали газеты и обязательно смотрели новости. Более того, все сказанное или написанное являлось истиной в первой инстанции. Сегодня все иначе. Количество желтых изданий неумолимо растет, информацию практически не проверяют, а в газетах печатают второсортные сплетни. Поэтому современному человеку очень важно научиться отличать правду от художественного вымысла, разбираться и трезво относиться ко всему увиденному.
12. Откладывать на потом
Привычка откладывать на потом.
Большинство советских граждан жили будущим, а не настоящим. Они откладывали все: деньги, украшения, новую одежду, посуду и домашний текстиль. Все это могло годами лежать в шкафу, ожидая особого случая. Но такой может и не настать, поэтому лучше жить сегодняшним днем, заботясь о своем «завтра».
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