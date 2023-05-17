До конца XXI века коралловые рифы исчезнут с лица Земли. Об этом с написал один из известных мировых экологов Питер Сэйл в своей книге «Наша умирающая планета». На протяжении многих лет правительства по всему миру помогает природе, затапливают в морях и океанах большое количество устаревшего или поврежденного оборудования, превращая их в искусственные рифы. Вагоны метро, военные корабли, танки и многое другое покоится на морских глубинах, являясь домом для рыб и привлекая дайверов со всего мира. Человек занимается созданием искусственных рифов в течение тысяч лет, начиная с древних персов.



Художники также не остаются в стороне. Они создают потрясающие скульптуры. . . а затем погружают их на дно морей и океанов, создавая целые подводные миры.







Небольшая справка: коралловые рифы занимают примерно 0,1 процента всего мирового океана, но в них обитает четверть животного мира океана. Не менее 270 млн. человек на планете зависят от рыбы как основного продукта питания, которая вылавливается в регионах существования кораллов.



Мемориал Нептуна — искусственный риф, расположенный в Майами, штат Флорида. Мемориал Нептуна является подводным кладбищем для кремированных останков и крупнейшим в мире техногенным рифом (площадью более 600 000 квадратных футов или более 55 000 кв.м), он находится на глубине 14 метров под водой. Подводный город мертвых был открыт в 2007 году. Этот лев является одной из многих статуй. Здесь есть, купола, арки, скамейки, ворота и подводные дороги. (Фото Neptune Society):







Скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал невероятный творческий проект: более 480 созданных им скульптур были размещены под водой у берегов Мексики в Национальном Водном Парке Канкуна. Еще более удивляет тот факт, что все статуи были отлиты с реальных людей. Проект получил название «Безмолвная эволюция». (Фото Jason deCaires Taylor):







Национальный Водный Парк Канкуна. Его посещают более чем 750 000 человек каждый год. (Фото kozyndan):







Эта статуя Христа 25 августа 1965 года украсила риф возле острова Ки Ларго во Флориде. Популярность вызвана небольшой (всего 9 метров) глубиной погружения скульптуры, так что даже начинающий дайвер сможет до неё добраться. Плюс очень живописное место: повсюду кораллы и цветные рыбки. Не удивительно, что порой в этом месте даже устраиваются свадьбы. (Фото Bates Littlehales):







Моа́и — каменные монолитные статуи на тихоокеанском острове Пасхи, принадлежащем Чили. Этот был затоплен в 1994 году у побережья острова Пасхи для съемок голливудского фильма. (Фото Mathieu Meur):







Скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал это кольцо из детей разных национальностей, держащихся за руки, в 2007 году. (Фото Jason deCaires Taylor):







Процесс создания:







На создание композиции ушло 6 месяцев. (Фото Jason deCaires Taylor):







«Кораллы «раскрашивают» скульптуры, рыбы создают атмосферу, вода обеспечивает настроение. И это только начало»