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Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

Пожалуй, лучшее место в сети для садоводов всего мира, как любителей, так и ветеранов, — сообщество «Садоводство» на Reddit. С момента основания в 2008 году это сообщество глубоко укоренилось в соцсети и разрослось до почти 4 миллионов участников, и вот 30 лучших фото, которыми они поделились. 

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

«Я гуляла по району, и эта камелия буквально вынудила меня остановиться»

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

«Местная садовод и ее гигантский рододендрон»

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

«Кажется, я случайно посадил помидоры там же, где посадил кроличьи семена»

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

«У меня челюсть отвалилась, когда я проезжал мимо. Фотография не передает всей красоты»

Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

Как использовать дождь для украшения сада

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«Оранжерея моей мамы в Дании»

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Драконьи фрукты (питайя), выращенные в саду на крыше

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«Я влюбилась. Можно они будут цвести круглый год?!»

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«В моем саду растет прекрасная двухцветная роза»

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«Вид из моей комнаты для шитья»

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«Когда мы переехали сюда 2 года назад, это была просто куча земли»

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«Дедушка говорит, что нам „надо всем рассказать“ о его прекрасной лагерстремии»

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«Нашел сюрприз в розовом кусте»

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«Потрясающий куст гортензии моей бабули, которым она ужасно гордится»

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«Я вырезал слово «Урожай» на тыкве»

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«Подвинься, Коачелла. Лучшие цветочные венки — у кактусов»

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«Мой сад — место, где я чувствую себя счастливой»

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«Моя трехлетняя дочь светится от гордости за свой первый урожай фасоли, которую она помогла посадить и вырастить»

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«Мама посадила эти вьющиеся розы во дворе своего дома, когда я женился там 7 лет назад.

Брак разваливается, но розы все еще чувствуют себя отлично»

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«Наружный ящик для растений в доме моей девушки»

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«Выкинул инвалидную коляску, три ботинка от разных пар, спущенный мяч и закопанный кусок кирпичной стены, и наконец-то у меня появился мой первый сад!»

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«Сад моих бабушки с дедушкой выглядит потрясающе»

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«Добро пожаловать в мой тайный сад»

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«Сад моего папы (ему 74 года) сегодня особенно прекрасен. Он сам все спланировал и ухаживает за садом самостоятельно»

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«Я слышал, тут можно похвастаться выдающимся лимонными деревьями»

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«После 2 лет тщательного ухода сегодня распустился мой первый страстоцвет»

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«Узнал, почему клубника в этом году получилась неважная»

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«Из всех цветков арбуза, которые пчелы могли опылить, они выбрали тот, который расцвел в трещине в стене»

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«Вот они, плоды нескольких месяцев тяжелого труда и нежной заботы»

 

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