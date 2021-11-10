Садоводство — круто! 30 лучших фото из крупнейшего сообщества для садоводов

Пожалуй, лучшее место в сети для садоводов всего мира, как любителей, так и ветеранов, — сообщество «Садоводство» на Reddit. С момента основания в 2008 году это сообщество глубоко укоренилось в соцсети и разрослось до почти 4 миллионов участников, и вот 30 лучших фото, которыми они поделились.

«Я гуляла по району, и эта камелия буквально вынудила меня остановиться»

«Местная садовод и ее гигантский рододендрон»

«Кажется, я случайно посадил помидоры там же, где посадил кроличьи семена»

«У меня челюсть отвалилась, когда я проезжал мимо. Фотография не передает всей красоты»

Как использовать дождь для украшения сада

«Оранжерея моей мамы в Дании»

Драконьи фрукты (питайя), выращенные в саду на крыше

«Я влюбилась. Можно они будут цвести круглый год?!»

«В моем саду растет прекрасная двухцветная роза»

«Вид из моей комнаты для шитья»

«Когда мы переехали сюда 2 года назад, это была просто куча земли»

«Дедушка говорит, что нам „надо всем рассказать“ о его прекрасной лагерстремии»

«Нашел сюрприз в розовом кусте»

«Потрясающий куст гортензии моей бабули, которым она ужасно гордится»

«Я вырезал слово «Урожай» на тыкве»

«Подвинься, Коачелла. Лучшие цветочные венки — у кактусов»

«Мой сад — место, где я чувствую себя счастливой»

«Моя трехлетняя дочь светится от гордости за свой первый урожай фасоли, которую она помогла посадить и вырастить»

«Мама посадила эти вьющиеся розы во дворе своего дома, когда я женился там 7 лет назад.

Брак разваливается, но розы все еще чувствуют себя отлично»

«Наружный ящик для растений в доме моей девушки»

«Выкинул инвалидную коляску, три ботинка от разных пар, спущенный мяч и закопанный кусок кирпичной стены, и наконец-то у меня появился мой первый сад!»

«Сад моих бабушки с дедушкой выглядит потрясающе»

«Добро пожаловать в мой тайный сад»

«Сад моего папы (ему 74 года) сегодня особенно прекрасен. Он сам все спланировал и ухаживает за садом самостоятельно»

«Я слышал, тут можно похвастаться выдающимся лимонными деревьями»

«После 2 лет тщательного ухода сегодня распустился мой первый страстоцвет»

«Узнал, почему клубника в этом году получилась неважная»

«Из всех цветков арбуза, которые пчелы могли опылить, они выбрали тот, который расцвел в трещине в стене»

«Вот они, плоды нескольких месяцев тяжелого труда и нежной заботы»