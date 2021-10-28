Бутерброды без хлеба: 5 оригинальных и быстрых в приготовлении рецептов

Хлеб, масло, сыр, колбаса – классика жанра в мире бутербродов, которые мы зачастую привыкли есть изо дня в день, на завтрак и перекус, а то и вовсе вместо полноценного обеда или ужина. Но с приходом весны хочется не только внешних и внутренних перемен, а и вкусной полезной еды. И это вовсе не означает, что пришло время отказываться от любимых вкусняшек. Ведь главный секрет заключается в том, что обожаемые бутерброды запросто можно приготовить без хлеба и уж поверьте, разнообразие рецептов зашкаливает до такой степени, что среди них каждый найдёт себе тот, что придётся ему по вкусу.
1. Бутерброд без хлеба с яйцом и овощами
Очень вкусный бутерброд с овощами и яйцом. \ Фото: google.ru.
Бутерброды с жареным яйцом и овощами однозначно придутся по вкусу взрослым и детям. Такое блюдо не займёт много времени в приготовлении, а ещё оно очень удобно тем, что его можно взять с собой в дорогу, на работу, или в школу. Плюсы такого бутерброда заключаются в том, что его можно есть как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
• Яйца – 1 шт;
• Помидоры – 1 шт;
• Редька (или редиска) – 2 шт;
• Листья салата;
• Специи по вкусу.
Бутерброд с яйцом и овощами без хлеба. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Яйцо пожарить на сковороде без масла;
• Посолить и перчить;
• Помидор, редьку и салат хорошо вымыть;
• Все овощи нарезать равномерными кольцами;
• Выложить листья салата на тарелку;
• Сверху на него разложить помидоры и редьку;
• Накрыть бутерброд вместо хлеба жареным яйцом;
• Украсить зеленью или листьями салата.
2. Аппетитный сендвич из куриного филе
Сендвич, перед которым невозможно устоять. \ Фото: edaifigura.ru.
Сендвич, приготовленный из куриного филе без хлеба – идеальный вариант для тех, кто следит не только за своим здоровьем, а и фигурой. К тому же, такой бутерброд способен достаточно хорошо насытить организм, обеспечив его полезными витаминами и белками.
Ингредиенты:
• Куриная грудка (или филе) – 1 шт;
• Ветчина – 1 ломтик;
• Низкокалорийная сметана (лучше всего натуральный йогурт) – 1 ч. л;
• Руккола;
• Шпинат.
Куриное филе для бутербродов без хлеба. \ Фото: irecommend.ru.
Способ приготовления:
• Куриную грудку (или филе) помыть;
• Разрезать вдоль (или равномерными кусками);
• Обжарить на гриле или на сковородке без масла;
• Внутреннюю часть грудки смазать низкокалорийной сметаной или натуральным йогуртом;
• Затем выложить на мясо немного измельченную рукколу, шпинат и ломтик ветчины;
• Накрыть сверху кусочком мяса;
• Сендвич готов к употреблению.
3. Бутерброд из помидоров
Бутерброд из помидоров и сыра. \ Фото: yandex.ru.
Несмотря на то, что бутерброд с сыром, овощами и помидором считается диетическим, это ни в коем разе не делает его менее вкусным, нежели другие бутерброды, которые мы привыкли есть с хлебом.
Ингредиенты:
• Помидоры (большие) – 2-3 шт;
• Сыр «Моцарелла» – 4 ломтика;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Спаржа – горсть;
• Шпинат - несколько листочков;
• Винный уксус по вкусу;
• Специи по вкусу.
Очень вкусный диетический бутерброд из помидора и сыра. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Помидоры и сыр нарезать кольцами;
• Спаржу хорошо помыть, осушить и нарезать;
• Шпинат вымыть, а чеснок мелко нарубить;
• Сформировать бутерброд в следующем порядке: помидоры, сыр, спаржа;
• Каждый слой блюда немного посолить и поперчить;
• В конце сдобрить бутерброд оливковым маслом и винным уксусом.
4. Мини-бургеры без хлеба
Аппетитные мини-бургеры без хлеба. \ Фото: lifehacker.ru.
Мини-бургеры без хлеба – огромное пространство для полёта кулинарной фантазии. Здесь в качестве основы можно использовать любые овощи: от огурцов и помидор до кабачков, баклажан, листьев капусты и грибов. Ну а для тех, кто склоняется к более сытному варианту, вместо овощей и хлеба можно использовать рисовые «оладушки», которые идеально дополнят вкус выбранных вами продуктов.
Ингредиенты на 4 порции:
• Фарш из телятины - 700 г;
• Руккола - 50 г;
• Салат айсберг - 4 листа;
• Сыр чеддер - 4 ломтика;
• Корнишоны - 4 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Маленькая красная луковица - 1 шт;
• Сметана (10%) - 4 ст. л;
• Растительное масло - 3 ст. л;
• Майонез - 2 ст. л;
• Измельчённая петрушка - 2 ст. л;
• Смесь сухих трав - 4 ч. л;
• Соль и перец по вкусу.
Бургеры без хлеба. \ Фото: boombate.com.
Способ приготовления:
• Добавить в фарш сухие травы и растительное масло;
• Посолить, поперчить;
• Сформировать плоские котлеты;
• Помидоры и лук нарезать тонкими колечками;
• Маринованные огурцы обсушить от рассола и нарезать ломтиками;
• Разогреть оставшееся масло на сковородке и выложить на неё котлеты;
• Обжарить с одной стороны 5 минут;
• Перевернуть, накрыть ломтиком сыра и жарить до тех пор, пока мясо не приготовится, а сыр не расплавится;
• Сметану, майонез и петрушку смешать в однородный соус;
• На тарелки выложить по листу айсберга, сверху – немного рукколы и по 2 ч. л. соуса;
• Поверх этого положить котлету с сыром, помидоры, огурцы, лук;
• Полить соусом;
• Гамбургер готов.
5. Бутерброды из баклажан
Бутерброды из баклажанов. \ Фото: bigmir.net.
Простой и очень быстрый в приготовлении овощной бутерброд с сыром порадует своими вкусовыми качествами не только членов семьи, а и нагрянувших внезапно в гости друзей, знакомых или родственников. Это блюдо можно подавать и холодным, и горячим.
Ингредиенты:
• Баклажаны – 1 шт;
• Сыр тофу (или другой нежирный сыр) – 1 ломтик;
• Шинка – 1 ломтик;
• Шпинат – несколько листочков;
• Несколько листьев салата;
• Специи по вкусу.
Сендвичи из баклажанов. \ Фото: nastroenie.tv.
Способ приготовления:
• Баклажаны помыть;
• Нарезать ломтиками (или кружочками) средней толщины;
• Обжарить на сковороде без масла или же приготовить на гриле;
• На готовый баклажан выложить ломтик сыра, шинку и зелень;
• Сверху накрыть бутерброд вторым кусочком баклажана;
• В конце посолить и поперчить блюдо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии