Бутерброды без хлеба: 5 оригинальных и быстрых в приготовлении рецептов

1. Бутерброд без хлеба с яйцом и овощами

Очень вкусный бутерброд с овощами и яйцом. \ Фото: google.ru.

Бутерброд с яйцом и овощами без хлеба. \ Фото: bigmir.net.

2. Аппетитный сендвич из куриного филе

Сендвич, перед которым невозможно устоять. \ Фото: edaifigura.ru.

Куриное филе для бутербродов без хлеба. \ Фото: irecommend.ru.

3. Бутерброд из помидоров

Бутерброд из помидоров и сыра. \ Фото: yandex.ru.

Очень вкусный диетический бутерброд из помидора и сыра. \ Фото: edinstvennaya.ua.

4. Мини-бургеры без хлеба

Аппетитные мини-бургеры без хлеба. \ Фото: lifehacker.ru.

Бургеры без хлеба. \ Фото: boombate.com.

5. Бутерброды из баклажан

Бутерброды из баклажанов. \ Фото: bigmir.net.

Сендвичи из баклажанов. \ Фото: nastroenie.tv.