Шерстяной браслет: зачем на запястье носить красную нить

Красная нить/ фото: samka.co
После того, как американская исполнительница Мадонна появилась на публике с необычным красным браслетом, который был изготовлен из натуральной шерсти, практически все знаменитости зарубежного и отечественного шоубиза стали носить такой же. Но зачем завязывать красную нить на запястье?
Учение из Средневековья
Гробница Рахель в Израиле/ фото: bangkokbook.ru
Практика ношения нити красного цвета появилась в Средневековье. Люди того времени массово увлекались каббалой, мистическим учением иудаизма. Они верили в целительную силу определенных предметов, цифр и букв. Также последователи были уверены, что красная нить из натуральной шерсти — мощный оберег. Она защищает от негативного воздействия недоброжелателей, сглаза. По их теории, плохая энергия попадает в тело человека через левую руку, поэтому оберег нужно завязывать слева. Это служит своеобразным барьером для негативной энергии.
Если верить древней легенде, то гробницу прародительницы еврейского народа Рахиль обвязали красной нитью для придания мистической силы. А вскоре у народа появилась традиция: если обойти вокруг гробницы с красной нитью 7 раз, то она превратится в мощный оберег.
Влияние Запада
Анджелина Джоли/ фото: news.myseldon.com
В западных странах мистическое учение всегда было популярным. В США есть специализированные иудейские магазины. Владелец одного из таких бутиков Шломо Перельман рассказал во время беседы с корреспондентом газеты «Jerusalem Post» о том, что с начала нулевых знаменитости стали увлекаться каббалой. Первой ученицей стала Мадонна. А вскоре американская певица появилась на публике с красной шерстяной нитью, которую она завязала на левом запястье. Затем браслет-оберег стали носить Анджелина Джоли, Деми Мур, Бритни Спирс, Леонардо Ди Каприо, Рианна, Кэтти Пэрри и многие другие.
По словам Перельмана, красная нить получила небывалую популярность среди звезд Голливуда, несмотря на то, что большинство не практикует иудаизм. Ношение оберега связано больше с фольклором, но не с духовностью. Люди стремятся уберечься от порчи и негативной энергии, которой очень много в мире знаменитостей.
Красная нить в России
Тимати/ фото: gamebomb.ru
Представители отечественного шоу-бизнеса тоже поддались этому тренду и стали носить красную нить на левом запястье. Браслет-оберег уже был замечен у Димы Билана, Анастасии Волочковой, Ольги Бузовой, Леры Кудрявцевой, Тимати и Анжелики Варум.
Браслет из красной шерстяной нити стал популярным среди молодежи. Они надевают его не потому что верят в иудаизм, а чтобы стать ближе к своим звездным кумирам, которые являются для них примером. У молодежи красная нить является модным аксессуаром не более того. Однако не все так просто. Не любую красную нить можно завязывать на руке!
Какая нить считается безопасной
Браслеты из красной нити/ фото: fairysoft.ru
Существует несколько критериев оценки качественной нити, которая годится для защиты, если в нее верить.
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- Во-первых, нить должна быть изготовлена из натуральной шерсти. Во всех веках шерсть считалась и считается целебной. Она позитивно влияет на организм. Но есть исключение — людям, с аллергической реакцией на шерсть, и такую нитку нельзя будет носить.
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- Во-вторых, нить должна быть только красного цвета. Красный — мощный защитник от темных сил, как сказано в Библии.
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- В-третьих, за браслет-оберег нужно заплатить любую денежную сумму.
- В-четвертых, нить может завязывать только тот человек, к которому есть доверие. Завязывают строго 7 узлов. В процессе можно загадать желание и прочитать молитву.
Тибетский амулет монахов
Красная нить монахов/ фото: flectone.ru
Красная шерстяная нить оберегает от темных сил не только в иудаизме. В буддизме тоже верят в этот браслет. Обычно ее носят тибетские монахи. Во время ее завязывания они читают молитву святых. А чтобы красный браслет принес удачу, он обязательно освящается в храме. Также тибетскую красную нить можно повязывать на шее. Ее обычно завязывают одним узлом. Такая нить оберегает обладателя от всяческих бед, поскольку форма круга защищает от демонической силы, а красный - цвет крови, ассоциируется с жизнью.
Об обереге знают в разных странах мира
Оберег для дома/ фото: livemaster.ru
Упоминание о красной шерстяной нити также встречается в Египте, Греции, Китае и Ирландии. Назначение браслета во всех странах почти совпадает. Единственное, что красную нить можно повязывать не только на запястье, но и другие части тела. Кроме того, оберег можно завязывать на зеркало автомобиля, на мебель и двери в доме. Он будет защищать от злых людей, болезней, колдовства и потусторонних сил.
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