Вещи, которые уже пора отправить в утиль, потому что у них есть новые крутые аналоги

Некоторые вещи в нашем доме настолько давно, что мы уже и не помним когда и как их приобрели. Нам кажется, что все они прекрасно выполняют свою функцию и не требуют замены.

Однако у знакомых нам вещей появились классные аналоги, которые могут сделать нашу жизнь еще комфортнее.



1. Холодильник

2. Лампа

3. Мыльница

4. Растения как очиститель воздуха

5. Скучные кашпо для растений

6. Коврик для ванной

7. Выключатели

8. Портативная сушилка для белья

Встраиваемые холодильники постепенно начинают вытеснять обычные модели. Если у вас небольшая кухня, выдвижные холодильные ящики — отличное решения для вас. Их можно установить под столешницу, тогда они не займут много места. Современную технику такого рода можно интегрировать в дизайн кухни совершенно незаметно — достаточно подобрать подходящий фасад, чтобы холодильник стал практически невидимым на кухне.Лампы, которые имитируют закат, рассвет и даже радугу, становятся популярными не только в социальных сетях, но и среди людей, стремящихся создать уют в своем доме. Эти светильники напоминают проекторы и способны превратить стены в настоящие произведения искусства.Огромной популярностью пользуются сенсорные дозаторы. В отличие от обычных моделей, они более гигиеничны и удобны: нет необходимости касаться их поверхности, а значит и мыть их нужно не так часто. Некоторые из этих моделей оснащены встроенным вспенивателем, благодаря которому вы получите не просто каплю жидкости, а пушистое мыльное облачко.Некоторые полагают, что растения очищают воздух. Однако оказывается, они практически не способствуют этому процессу. Зато на рынке существуют проверенные устройства — специальные воздушные очистители. Говорят, что это одна из тех вещей, после приоберетния которой мы не понимаем, как раньше обходились без этого. Устройства способны эффективно удалять аллергены и даже неприятные запахи из воздуха, что положительно сказывается на качестве сна. При покупке следует обратить внимание на тип фильтра и уровень шума.Эра однообразных кашпо «как у всех» остается позади. Сейчас, когда спрос на растения для украшения интерьера растет, люди все чаще ищут оригинальные горшки для своих зеленых красавцев. В современных квартирах пластиковые кашпо встречаются все реже.Традиционные тканевые коврики для ванной остались в прошлом. Теперь есть коврики с эффектом памяти, которые не скользят по полу, не подвержены образованию плесени, отлично впитывают воду и приятны для ног. Судя по всему, стоять на таком коврике — будто находиться на облачке.Освещение, управляемое голосом или с помощью приложения, уже давно стало реальностью. Спрос на умную технику растет, особенно среди молодого поколения, которое активно осваивает новые технологии. И, конечно же, это очень удобно: можно включать и выключать свет, не вставая с кровати.Иногда бывает так, что нам не нужно сушить гору вещей — лишь одну кофточку. И совсем не хочется доставать ради этого громоздкую сушилку. К счастью, есть выход. Это небольшая портативная сушилка, которая не только не занимает много места в квартире, но еще и под