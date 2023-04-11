11 крупнейших в мире судов, чьи размеры сравнимы с плавучими городами

1. Mozah

Один из крупнейших в мире танкеров. /Фото: marinetraffic.com

2. Queen Mary II

Знаменитый круизный лайнер. /Фото: btguide-exa.nu

3. Allure of the Seas

Настоящий плавучий остров развлечений. /Фото: cruisecritic.com

4. Oasis of the Seas

Круизный лайнер размером с несколько многоэтажных домов. /Фото: cruisehive.com

5. Vale Sohar

Огромный сухогруз, впечатляющий своими масштабами. /Фото: popmech.ru

6. TI Class

Семейство плавучих платформ для перевозки нефти. /Фото: worldenergytrade.com

7. Emma Maersk

Один из восьми крупнейших сухогрузов. /Фото: marineinsight.com

8. Esso Atlantic

Нефтяной супертанкер, оставивший след в истории. /Фото: fishki.net

9. Pierre Guillaumat

Крупнейший французский танкер, который просуществовал всего пять лет. /Фото: aukevisser.nl

10. Seawise Giant

Крупнейший в мире нефтяной танкер, которого также больше нет. /Фото: weightofstuff.com

11. Prelude

Плавучая платформа по добыче газа - самое большое судно в мире. /Фото: shippingherald.com