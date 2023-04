11 крупнейших в мире судов, чьи размеры сравнимы с плавучими городами

1. Mozah

Один из крупнейших в мире танкеров. /Фото: marinetraffic.com

2. Queen Mary II

Знаменитый круизный лайнер. /Фото: btguide-exa.nu

3. Allure of the Seas

Настоящий плавучий остров развлечений. /Фото: cruisecritic.com

4. Oasis of the Seas

Круизный лайнер размером с несколько многоэтажных домов. /Фото: cruisehive.com

5. Vale Sohar

Огромный сухогруз, впечатляющий своими масштабами. /Фото: popmech.ru

6. TI Class

Семейство плавучих платформ для перевозки нефти. /Фото: worldenergytrade.com

7. Emma Maersk

Один из восьми крупнейших сухогрузов. /Фото: marineinsight.com

8. Esso Atlantic

Нефтяной супертанкер, оставивший след в истории. /Фото: fishki.net

9. Pierre Guillaumat

Крупнейший французский танкер, который просуществовал всего пять лет. /Фото: aukevisser.nl

10. Seawise Giant

Крупнейший в мире нефтяной танкер, которого также больше нет. /Фото: weightofstuff.com

11. Prelude

Плавучая платформа по добыче газа - самое большое судно в мире. /Фото: shippingherald.com

Тысячи лет водные просторы бороздят судна самых разных габаритов и назначения. И в каждую эпоху под критерий «самые большие» подходили свои корабли . Сегодня же технический прогресс позволяет построить таких гигантов, которые выглядят как настоящие плавучие города. Вашему вниманию крупнейших в мире кораблей, которые поражают воображение своими размерами.Mozah является первым кораблем семейства танкеров Q-Max, которых на сегодняшний день эксплуатируется 14 единиц. Их основная задача заключается в транспортировке сжиженного природного газа, который добывается в месторождениях недалеко от Катара. Разработкой конструкции и строительством корабля занимались специалисты из Южной Корее. В 2007 году Mozah уже под катарским флагом был спущен на воду и эксплуатируется до сих пор. Длина супертанкера составляет 345 метров.По сути, с самого момента спуска на воду в 2002 году и по сегодняшний день трансатлантический круизный корабль Queen Mary II считается одним из крупнейших пассажирских лайнеров на планете. Разработкой и строительством гиганта занималась французская компания Chantiers de l’Atlantique. На борту судна расположены 15 ресторанов, казино и театр, кроме того, Queen Mary II является первый из круизных лайнеров, который может похвастаться тем, что имеет корабельный планетарий. За один рейс судно способно вместить до 2620 пассажиров.Справедливости ради, стоит отметить, что круизный лайнер Allure of the Seas - не единственный в своем роде, он имеет близнеца. Однако одно различие у них есть, ведь, по информации Novate.ru, первый длиннее второго на целых пять сантиметров. Длина корабля составляет 362 метра, максимальная вместимость пассажиров составляет 6296 человек, состав экипажа – 2384 человека.Количество развлечений на борту лайнера, кажется, столько же, сколько и пассажиров: Allure of the Seas напоминает полноценный плавучий город, в котором можно найти ледовый каток , поле для гольфа и бесчисленное число магазинов и баров. Более того, пассажиры могут пройтись по настоящему парку с экзотическими деревьями и другими необычными растениями.Второй лайнер-близнец класса Oasis также обладает длиной в 362 метра, и те самые пять недостающих сантиметров на эту цифру не повлияли. К тому же, и этот корабль впечатляет как своими размерами, так и уровнем обслуживания пассажиров и предоставляемыми услугами и развлечениями: так, например, кроме тех же заведений, которые есть на его близнеце, на Oasis of the Seas можно посетить самое большое казино на круизных лайнерах, а также посетить Opal Theatre - театр, который ставит одновременно три разных спектакля. Для любителей активного отдыха имеются спортивные сооружения и водный амфитеатр с трамплинами для прыжков в воду.Среди крупнейших сухогрузов есть целое семейство кораблей, принадлежащих бразильской горнодобывающей компании Vale. Одним из них и является Vale Sohar, который используется в качестве транспортировщика руды из Бразилии в США. Сухогруз длиной 362 метра был спущен на воду в 2012 году, и с тех пор продолжает удерживать лидирующие позиции среди трех десятков подобных кораблей.Еще одно семейство супертанкеров состоит из четырех идентичных кораблей: TI Oceania, TI Africa ( под флагом Маршалловых островов) и TI Asia, TI Europe (под флагом Бельгии). В 2010 году TI Asia и TI Africa изменили свою направленность: их трансформировали в плавучие платформы для хранения и отгрузки нефти (FSO), а на сегодняшний день они находятся на службе одного из морских нефтяных месторождений недалеко от Катара. Остальные же два сухогруза длиной по 380 метров каждый продолжают удерживать первенство дедвейту (полная грузоподъемность судна) и валовой грузовместимости.Серия E-Class датской компании Moller-Maersk Group насчитывает восемь идентичных контейнерных судов, а Emma Maersk был первым из них - его спустили на воду в 2006 году. На тот момент сухогруз считался крупнейшим действующим кораблем на планете. Корабль используется для транспортировки грузов различного типа между Северной Европой и Азией через Гибралтарский пролив и Суэцкий канал.этот сухогруз имеет дурную славу еще до того, как он был спущен на воду. Все дело в том, что во время строительства случился серьезный пожар. Но на этом неприятности не закончились: в 2013 году был поврежден один из двигателей, и корабль-гигант потерял управляемость в акватории Суэцкого канала. К счастью, тогда затопления удалось избежать. Кроме того, Emma Maersk является предметом критики за применение сернистого топлива.До появления лайнеров TI Class японский нефтяной супертанкер Esso Atlantic с момента спуска на воду в середине 1970-х годов много лет удерживал звание крупнейшего в мире корабля по дедвейту. Танкер чащу всего применяли для транспортировки нефти странами Европой и государствами Ближнего Востока. История некогда крупнейшего корабля закончилась в 2002 году, когда гиганта разобрали на металлолом в Пакистане.Франция также может похвастаться собственным семейством супертанкеров с наиболее крупным дедвейтом под названием Batillus. Лайнер Pierre Guillaumat разработали и построили специалисты французской компании Chantiers de l’Atlantique. Однако его история оказалась очень коротка: супертанкер просуществовал всего пять лет, после чего его разобрали на металлолом в Южной Корее в 1983 году. По иронии судьбы, причиной столь скоротечной «жизни» судна стал как раз его размер: гигант оказался не способен к прохождению ни по Суэцкому, ни по Панамскому каналу, в связи с чем его эксплуатация была признана нерентабельной.Еще один супертанкер, являвшийся в свое время рекордсменом уже окончил свое существование. Лайнер Seawise Giant не зря считался самым длинным кораблем в истории: по информации Novate.ru, его размеры были настолько впечатляющими, что их сравнивали не с другими суднами, а с наиболее высокими зданиями в мире. Однако его габариты оказались слишком большими и для Суэцкого, и для Панамском канала, даже Ла-Маншу супертанкер был не по зубам.История этого корабля занимательная: во время Ирано-Иракской войны в 1988 году получил серьезные повреждения от ракет иракских ВВС при транспортировке иранской нефти в Персидском Заливе. Seawise Giant был затоплен недалеко от берега, уже к 1991 году его подняли, отремонтировали и вернули в строй под новым названием – «Happy Giant». Позже корабль был превращен в плавучую платформу, а в 2009 году его разобрали на металлолом в Индии.На сегодняшний день крупнейшим кораблем в мире является Prelude. Кроме того, данная плавучая платформа является не только рекордсменом, но и новатором: кроме транспортировки, она первая в мире была приспособлена к добыче и сжижения природного газа прямо на борту. Строительством занималась южнокорейская компания Samsung Heavy Industries для Royal Dutch Shell. Лайнер, по сути являющийся передвижным газоперерабатывающим заводом, можно смело назвать самым масштабным сооружением, которое только создало человечество.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: