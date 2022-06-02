На случай апокалипсиса: 9 мелких бытовых вещей, которые должны быть в «рюкзаке выживания»

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

1. Большой пакет для мусора

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

2. Колготки

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

3. Санитайзер

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

4. Фольга

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

5. Бальзам для губ

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

6. Скотч

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

7. Скрепки

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

8. Презерватив

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»

9. Тампоны

9 бытовых вещей , которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»