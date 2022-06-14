Пять знаменитых любителей алкоголя

Алкоголь — это пристрастие, перед которым трудно устоять даже самым важным для истории людям. А, может быть, истина и правда в вине? Вашему вниманию представлены пять, из многих знаменитых любителей алкоголя.
Уинстон Черчилль (1874 – 1965)
Уинстон Черчилль – одна из ключевых фигур XX века. По данным опроса, проведенного в 2002 году, британцы назвали Черчилля величайшим соотечественником в истории.
Известно также, что он обладал феноменальным здоровьем. По воспоминаниям его современников ясно, что премьер-министр пил и курил в больших количествах ежедневно.
По слухам, за завтраком он вместо кофе или чая употреблял виски. Именно Черчиллю принадлежит ставшая крылатой цитата (перевод, весьма вольный):
— Уинстон, да вы пьяны!
— Всё верно. А вы уродина. Завтра утром я протрезвею. А вы так и останетесь уродиной.
Эрнест Хемингуэй (1899-1961)
Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1954 году и Пулитцеровской премии в 1953 году, очень любил выпить, особенно «Мохито».
«Я пью, чтобы окружающие меня люди становились интереснее», — известная цитата Хемингуэя. Видимо, окружающие люди было малоинтересны автору, потому что пить ему приходилось очень часто.
Его друзья рассказывали, что он предпочитал использовать для своего любимого коктейля самый крепкий ром и самую свежую мяту. Существует даже рецепт «Мохито» Хемингуэя: 6 свежих листиков мяты, сок одного лайма, 2 чайные ложки коричневого сахара, унция белого рома и три унции шампанского.
Борис Ельцин (1931- 2007)
Борис Ельцин известен своим злоупотреблением алкоголем не только в России, но и за границей. Ряд зарубежных СМИ также фиксировали случаи пребывания первого президента России в нетрезвом состоянии. Например, в 1994 году он во время вывода российских войск из Германии дирижировал военным оркестром. По мнению журналистов, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также во время визита в Вашингтон в 1995 году случился неприятный инцидент с участием Ельцина. Он ночью пьяный на глазах у спецслужб США ловил такси, а на просьбы вернуться в Белый Дом заявил, что хочет поехать в пиццерию. Судя по мемуарам Билла Клинтона (действующего в то время президента США), свою пиццу Ельцин все-таки получил.
Бенджамин Франклин (1706-1790)
Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США. Его подпись стоит на трех самых важных исторических документах Америки: Декларации независимости США, Конституции США и Версальском мирном договоре 1783 года, который формально завершил войну за независимость. Более всего известен именно портрет Бенджамина Франклина, который изображен на стодолларовой купюре с 1914 года.
Однако даже он не смог устоять перед тягой к спиртному.. Ему принадлежит известная цитата: «В вине есть мудрость, в пиве есть свобода, в воде есть бактерии». Его любимым напитком было крепленое вино. Ходили слухи, что именно этим напитком борцы за свободу Америки — Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Джон Адамс и Бенджамин Франклин — отметили принятие «Декларации независимости США» в 1776 году.
Пабло Пикассо (1881-1973)
Известный испанский художник и основоположник кубизма был большим почитателем абсента. В 1901 году он написал картину «Любительница абсента», и с этого момента призрачно-зеленоватый напиток становится важным звеном во многих его произведениях. Причем он появляется не только в бокалах, как на картине «Арлекин и его подружка», но и в оттенках, например, как на портрете Хайме Сабартеса, близкого друга Пикассо.
Накануне своей смерти он с женой Жаклин Рок принимал гостей. Он призывал своих друзей выпить за него и за его здоровье, аргументируя это фразой: «Вы знаете, я не могу больше пить».
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