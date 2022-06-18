Без суда и следствия: шокирующие факты об истории линчевания и кровавых спектаклях

Протесты против самосуда
22 сентября 1780 г. в США был зафиксирован первый случай линчевания – массовой расправы над преступником без суда и следствия. Капитан Уильям Линч подверг телесным наказаниям грабителей и конокрадов, после чего традиция самосуда стала настолько распространенной в США, что в XIX веке стала уже повсеместной и фактически легализованной. 70% людей, подвергнутых линчеванию, были чернокожими, при этом многие из них пострадали за мелкие правонарушения. Практика линчевания применялась на протяжении двух столетий: последний случай был зафиксирован в 1981 г.
«Ноу-хау» линчевания часто приписывают и другим: например, участнику войны за независимость полковнику Чарльзу Линчу, организовавшему собственный суд. После судебного слушания он самостоятельно выносил приговор, как правило, смертный, и тут же приводил его в исполнение. Если Уильям Линч наказывал чернокожих рабов, то Чарльз Линч приговаривал к повешению дезертиров, мародеров и казнокрадов, независимо от цвета кожи. Есть и третья версия: слово «линчевание» произошло не от имени собственного, а от глагола to linch – «бить палицей», «бичевать».
Кто бы ни был законодателем этой «моды», расправа происходила по одному и тому же сценарию: уличная толпа казнила преступника путем повешения, сожжения на костре, избиения палками и т. д. Чаще всего жертвами суда Линча становилось бесправное темнокожее население США. В период с 1882 по 1951 гг. официально установлено 4730 случаев линчевания, их которых 3657 касались чернокожих. Только в 2005 г. американский конгресс принес извинения за свое бездействие в отношении практики самосуда.
Лео Франк | Фото: oldpicz.com и glavpost.com
Одним из самых громких стал самосуд над Лео Франком, которого толпа повесила за изнасилование и убийство 13-летней девочки. Подозреваемый служил управляющим на карандашной фабрике, где на складе был обнаружен труп Мэри Фэган. Обвинение основывалось на показаниях всего одного свидетеля, который видел, как Лео Франк куда-то шел с этой девочкой. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению, но возмущенная толпа ворвалась в тюрьму, вытащила оттуда Франка и вздернула его на суку недалеко от того места, где была похоронена девочка. Многие присутствующие фотографировались на фоне повешенного. Только в 1982 г. стало известно, что в смерти Мэри Фэган был виновен другой человек. Он не понес наказания, так как ушел из жизни 20 лет назад.
Как правило, расправы собирали тысячи зрителей, превращаясь в кровавые спектакли. Показательной стала расправа над 17-летним чернокожим преступником Джессом Вашингтоном. В 1916 г. его судили за убийство белой женщины. В суде он признал свою вину, и его приговорили к смертной казни через повешение. Но разъяренная толпа захотела привести приговор в исполнение тут же. Осужденного схватили, вытащили на улицу, раздели и избили палками, лопатами и кирпичами. А затем прямо напротив здания властей города развели костер и сожгли убийцу на глазах у 15 тысяч человек. Пальцы рук и ног отрезали и растащили на сувениры.
Фото убитого, которое стало открыткой для мамы | Фото: glavpost.com
Присутствующие с удовольствием фотографировались на фоне казненных жертв. Фото с убитым Джессом Вашингтоном стали открытками. Техасский парень послал эту открытку своей матери, написав на обороте: «Это барбекью, которое у нас было вчера ночью. Я слева у столба с крестом. Твой сын Джо». В 1900-е гг. открытки с повешенными вошли в моду.
В 1919 г. в Небраске судили чернокожего Уилла Брауна, изнасиловавшего 19-летнюю белую девушку. Толпа штурмовала суд, вытащила оттуда преступника, тут же его повесила, затем в труп выпустили сотню пуль, протащили по улицам, отрубили конечности, облили бензином и сожгли.
Таких вопиющих случаев массовых зверств становилось все больше. В результате возникли организации, выступающие против линчевания. Журналистка Ида Уэллс провела расследование, в ходе которого установила, что из 728 чернокожих 70% были казнены за незначительные правонарушения. В начале ХХ в. началась кампания против методов суда Линча, и постепенно эта практика пошла на спад, хотя единичные случаи линчевания в США фиксировались вплоть до конца ХХ в.
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