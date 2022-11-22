Бескрайнее море, ласковый бриз, мягкий песчаный пляж и пальмы, свисающие над водой… Кто из нас не мечтал оказаться вместо работы в чудесном тропическом раю, наполненном первозданной природой? В мире есть множество замечательных экзотических островов, где можно с пользой и удовольствием провести отпуск, и трудно спорить, какие из них считать лучшими. Мы представляем вам свой список десяти наиболее красивых и живописных островов в мире.
1. Бали, Индонезия.
2. Кауаи, Гавайи.
3. Хилтон-Хед, США.
4. Мауи, Гавайи.
5. Себу, Филиппины.
6. Санторини, Греция.
7. Вайхеке, Новая Зеландия.
8. Искья, Италия.
9. Боракай, Филиппины.
10. Палаван, Филиппины.
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Самые красивые острова в мире – топ 10
Бескрайнее море, ласковый бриз, мягкий песчаный пляж и пальмы, свисающие над водой… Кто из нас не мечтал оказаться вместо работы в чудесном тропическом раю, наполненном первозданной природой? В мире есть множество замечательных экзотических островов, где можно с пользой и удовольствием провести отпуск, и трудно спорить, какие из них считать лучшими. Мы представляем вам свой список десяти наиболее красивых и живописных островов в мире.
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