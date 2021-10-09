«Мир в лицах»: 30 колоритных портретов людей из самых отдаленных уголков земного шара

Мир в лицах.

Фотограф Александр Химушин слева в кадре..

1. Девушка из народа Дасанеч

Традиционная одежда представительниц народа дасанеч состоит из шкур и ярких аксессуаров – бус, сережек и поясов.

2. Коренной житель Узбекистана

Пожилой узбек в традиционном головном уборе – тюбетейке.

3. Девушка из народа Мурси

Женщины племени, проживающего в долине Омо (Эфиопия), носят глиняные диски в нижней губе.

4. Житель непризнанного государства Сомалиленд

Сомалийцы – добрые и отзывчивые люди с богатой и самобытной культурой .

5. Японская девушка в храме Тодадзи

На улицах современных японских городов нередко можно встретить женщин, одетых в традиционное кимоно.

6. Девушка из народа Шугнан в национальной одежде

Шунганцы - небольшая этническая группа, которая обладает собственным языком и уникальной культурой.

7. Мужчина из народа Тува

Представитель одного из последних кочевых народов мира в традиционной одежде.

8. Мужчина из народа Раджастхани

Среди мужского коренного населения Раджастана очень популярны усы, которым придают весьма замысловатые формы.

9. Женщина из народа Афар

Женщины полукочевого народа Афар заплетают волосы в традиционные косички.

10. Пожилой мужчина из народа Мам

Народ Мам проживает на западе Гватемалы и является одним из потомков древних Майя.

11. Самоанский мальчик

Самоанцы являются коренным населением островов Самоа.

12. Женщина из народа Ладакхи

Женщины малочисленного древнеиндийского народа имеют сразу нескольких мужей.

13. Пожилой мужчина-киргиз

Коренной житель Киргизии в традиционном «калпаке» - войлочном головном уборе.

14. Женщина из народа Коса

Пожилая представительница африканского народа Коса с огромной курительной трубкой.

15. Тибетский мужчина

Все тибетцы любят носить украшения – даже мужчины!

16. Женщина из народа Вахи в повседневной одежде

Ваханцы в восточной части Афганистана живут как много лет назад – в глиняных хижинах без электричества.

17. Женщина из племени Каро

Все представители этого племени очень любят украшения, которые зачастую делают сами из подручного материала.

18. Мужчина из народа Киче

Традиционная праздничная одежда этого народа отличается яркой ручной вышивкой.

19. Женщина из народа Хамар

Замужние женщины носят на шее специальные металлические ободки, а первая жена – кожаный ошейник с большой шайбой.

20. Старейшина из народа Мейти

Старейшина, облаченный в традиционные одежды, готовится к ритуальному танцу Джагои.

21. Мужчина из племени Боди

Полных мужчин в племени считают героями и самыми завидными женихами.

22. Мужчина-бурят

Представитель древнейшего народа Байкальского региона в традиционной праздничной одежде.

23. Девушка из племени Цамай

Традиционным нарядом племени является выделанная козлиная шкура, края которой украшены раковинами .

24. Мужчина из народа Сахарави

Небольшой народ Сахарави проживает в Западной Сахаре.

25. Пожилая женщина из племени Ньянгатом

Женщины племени Ньянгатом носят множество бус, которые никогда не снимают.

26. Женщина племени Консо

Женщины племени носят двойные юбки и одеваются вполне по-современному, в отличие от других племен Эфиопии.

27. Мавританская девушка

Традиционной женской одеждой в Мавритании является мелихва - отрез ткани, в который женщины оборачиваются с головы до ног.

28. Девушка из народа Какчикели

Какчикели – один из коренных народов Гватемалы, образовавшийся в результате распада империи Майя.

29. Девочка из народа Иксил

Небольшая община Искил, народ которой является потомками майя, проживает в Гватемале.

30. Девочка-джибутийка