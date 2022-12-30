Приколы нашего городка

Смешные фотографии отечественного производства.
Пожалуй, ни у кого нет сомнения в том, что Россия – страна контрастов. У наших людей гениальность граничит с глупостью, а некоторые поступки и вовсе не поддаются логике. Сегодня мы собрали 18 фотографий, глядя на которые, можно с уверенностью сказать, какая на них изображена страна.
1. Суровые челябинские дети играют в песочнице камнями!
Камни для детишек.
2. «Небось тоже взял кредит?»
От души.
3. Бэтмен поменял дислокацию. Теперь он рыцарь омский!
Омский бэтмен.
4. У каждой стаи должен быть вожак, а у вожака – своя будка!
Будка главаря.
5. Лада Плотина – новинка отечественного машиностроения
Шикарный корабль.
6. Кажется, продавец болен!
Подозрительное поведение.
7. Вы только посмотрите, вокруг полно талантливых людей
Незаурядные таланты.
8. Сигнализация и видеонаблюдение в одном флаконе
Собака-наблюдака.
9. «Бессердечные, вы лишаете наших детей работы!»
Дурацкое требования.
10. Хороший город и воздух свежий!
Свежий воздух.
11. Да, детские книги уже не те…
Литература для детей.
12. Математика – царица наук, а учительница – профессиональный боксер
Прогрессивные методы.
13. То что невозможно забыть…
Название чебуречной.
14. Ковер никогда не помешает!
Любовь к коврам.
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15. Окна, шторы – это все расходы…
Бюджетное решение.
16. В Зеленодольске можно прокатиться по проводам в ванне на колесиках… А почему бы и нет!?
Уникальный аттракцион.
17. В Москве пробки бывают даже на тротуарах!
Пробка на тротуаре.
18. В дождливые дни некоторые ямы превращаются в водопады…
Небольшая яма.
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