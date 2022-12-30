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Приколы нашего городка

Приколы нашего городка

Смешные фотографии отечественного производства.

Пожалуй, ни у кого нет сомнения в том, что Россия – страна контрастов. У наших людей гениальность граничит с глупостью, а некоторые поступки и вовсе не поддаются логике. Сегодня мы собрали 18 фотографий, глядя на которые, можно с уверенностью сказать, какая на них изображена страна.

1. Суровые челябинские дети играют в песочнице камнями!


Приколы нашего городка
Камни для детишек.

2. «Небось тоже взял кредит?»


Приколы нашего городка
От души.

3. Бэтмен поменял дислокацию. Теперь он рыцарь омский!


Приколы нашего городка
Омский бэтмен.

4. У каждой стаи должен быть вожак, а у вожака – своя будка!


Приколы нашего городка
Будка главаря.

5. Лада Плотина – новинка отечественного машиностроения


Приколы нашего городка
Шикарный корабль.

6. Кажется, продавец болен!


Приколы нашего городка
Подозрительное поведение.

7. Вы только посмотрите, вокруг полно талантливых людей


Приколы нашего городка
Незаурядные таланты.

8. Сигнализация и видеонаблюдение в одном флаконе


Приколы нашего городка
Собака-наблюдака.

9. «Бессердечные, вы лишаете наших детей работы!»


Приколы нашего городка
Дурацкое требования.

10. Хороший город и воздух свежий!


Приколы нашего городка
Свежий воздух.

11. Да, детские книги уже не те…


Приколы нашего городка
Литература для детей.

12. Математика – царица наук, а учительница – профессиональный боксер


Приколы нашего городка
Прогрессивные методы.

13. То что невозможно забыть…


Приколы нашего городка
Название чебуречной.

14. Ковер никогда не помешает!


Приколы нашего городка
Любовь к коврам.

Видео-бонус:


15. Окна, шторы – это все расходы…


Приколы нашего городка
Бюджетное решение.

16. В Зеленодольске можно прокатиться по проводам в ванне на колесиках… А почему бы и нет!?


Приколы нашего городка
Уникальный аттракцион.

17. В Москве пробки бывают даже на тротуарах!


Приколы нашего городка
Пробка на тротуаре.

18. В дождливые дни некоторые ямы превращаются в водопады…


Приколы нашего городка
Небольшая яма.

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