Спаситель Рима, которого забыла история, или Чем прославился Император Аврелиан

Хотя его правление длилось всего пять лет (270-275), император Аврелиан достиг удивительных результатов за этот короткий период времени. Он стабилизировал дунайскую границу, победив варваров, угрожавших Империи. Он окружил Рим массивными крепостными валами, которые стоят до сих пор. Самое главное, Аврелиан восстановил единство Римской империи, разгромив и объединив отколовшиеся государства как на востоке, так и на западе.
Помимо того, что Аврелиан был закалённым в боях солдатом, он также был реформатором. Именно во время его недолгого правления была проведена давно назревшая денежная реформа с целью восстановления доверия людей к имперской чеканке. Вдохновлённый своими многочисленными победами, Аврелиан провозгласил себя богом и заложил основу для самодержавного императорства поздней Империи. Он также ввёл Sol Invictus в римский пантеон (косвенно), проложив путь к возвышению христианства. Однако его правление было резко прервано убийством императора по пути в Персию. По иронии судьбы, один из самых плодовитых и способных римских императоров, спаситель Рима, в настоящее время почти забыт за пределами академических кругов.
Бюст римского императора, вероятно, Аврелиана, ок. 275 г. н. э. \ Фото: it.m.wikipedia.org.
Холодным осенним днём 235 года н. э. в военном лагере близ города Византия (современный Стамбул) император Аврелиан планировал свой следующий шаг. Как и многие римские вожди до него, он смотрел на восток, привлечённый богатством и великолепием Персии. Военная слава, добытая на Востоке, аккуратно дополнит его непрерывную линию побед и подтвердит статус Аврелиана как непобедимого императора. Увы, этому не суждено было сбыться. Позже в тот же день император был убит своими же людьми. Блестящая карьера Аврелиана подошла к безвременному концу.
Монеты императоров Галлиена и Клавдия II Готского, 265 и 269 гг. н. э. \ Фото: google.com.
Как и большинство правителей третьего века, Аврелиан начал свою карьеру как профессиональный солдат. Третий век был хаотическим периодом для Римской империи, и только солдат-император мог предотвратить крах империи. Родившийся в 214/215 году близ Сирмия (современная Сремска-Митровица), Аврелиан вступил в армию в раннем возрасте, и именно армия определила его жизнь и правление. Его высокий рост, физическая сила, аскетизм и строгая дисциплина (вплоть до жестокости) принесли ему прозвище «manu ad ferrum» (меч в руке). Согласно первоисточнику, «Истории Августа», юный Аврелиан был прирождённым воином, быстро продвигавшимся по служебной лестнице. Его таланты не остались незамеченными, и он был выбран командиром элитной кавалерии императора Галлиена.
Саркофаг Людовизи или Большой саркофаг Людовизи с римлянами, сражающимися с варварами, середина 3-го века н. э. \ Фото: fi.pinterest.com.
Несмотря на свой привилегированный статус в окружении императора, Аврелиан принял участие в заговоре, организованном несколькими высокопоставленными офицерами с целью убийства Галлиена в 268 году. Он был сильным претендентом на вакантный трон, но армия предпочла избрать другого офицера, Клавдия. Вместо этого Аврелиан был назначен командующим всей кавалерией, став самой могущественной военной фигурой после императора. Он оправдал ожидания, проведя всё короткое царствование Клавдия, сражаясь бок о бок с императором.
Кадр из игры «Рим II: Тотальная война»: Император Аврелиан. \ Фото: shogun-2-total-war.
Говорят, что Аврелиан сыграл решающую роль в самой знаменитой битве того времени, в которой римские войска нанесли готам сокрушительное поражение, заработав Клавдию прозвище «Готик» (завоеватель готов). Прежде чем Клавдий успел отпраздновать эту победу, он умер от чумы в начале 270 года (первый за долгое время, кто не пал от меча). Армия назначила Аврелиана следующим императором. Единственный другой претендент, брат Клавдия Квинтилл, был либо убит его войсками, либо покончил с собой. Никто не осмеливался оспаривать самую уважаемую и внушающую страх фигуру в империи, и осенью 270 года сенат признал Аврелиана императором Рима.
Стены Аврелия (две башни-дополнение пятого века, построенное императором Гонорием), Рим. \ Фото: colosseumrometickets.com.
Во время восшествия Аврелиана на престол ожидаемая продолжительность жизни римского императора была короткой. Если императора не убьют на поле боя, он может быть убит в своём собственном лагере. Римский народ не знал, что на этот раз всё будет по-другому. Аврелиан был именно тем, в чём нуждалась империя: профессиональным солдатом, способным командиром и хорошим императором, который знал, как превратить хаос Рима в порядок.
Ардеатинские ворота (Porta Ardeatina) — ворота стены Аврелиана в Древнем Риме (вид сверху). \ Фото: epochalnisvet.cz.
Уже в первые месяцы своего правления Аврелиану пришлось иметь дело с нарушением дунайской границы. Тем не менее, самая большая проблема для нового императора возникла в 271 году, когда джутунги вторглись в Северную Италию. На этот раз германские захватчики переправились через реку По и нанесли сокрушительное поражение имперским легионам, посланным, чтобы остановить их. Не имея армии, чтобы защитить их, граждане Рима начали паниковать. Впервые со времён Ганнибала появилась возможность захвата города врагом. Но Аврелиан был закалённым боевым командиром. Он сумел воспользоваться раздробленностью варварских сил и нанести врагу решительное поражение.
Стены Аврелия - это линия городских стен, построенных между 271 и 275 годами нашей эры в Риме, Италия. \ Фото: twitter.com.
Однако он не смог добиться этого, потому что его присутствие срочно требовалось в Риме, где вспыхнул бунт, возглавляемый недовольными рабочими императорского монетного двора. Ответ Аврелиана был жесток. Тысячи были убиты, а зачинщики, в том числе несколько сенаторов, были казнены. Послание императора было ясным. Он не допустит дальнейшего беспорядка. Всегда в движении, Аврелиан провёл конец года на Дунае, победив ещё несколько набегов варваров.
Стены Аврелиана и Папская базилика Святого Иоанна в Латеране. \ Фото: google.com.
Граница была умиротворена, и Италия снова была в безопасности. Варвары не вторгнутся на полуостров больше века, но Аврелиан не мог этого знать. Однако он знал, что традиционная оборонительная политика встречи с врагом на лимесе была ошибочной, и что сердце империи нуждается в защите. Таким образом, Аврелиан решил укрепить Рим массивными стенами. Так называемые стены превратили Рим в настоящую крепость.
Девятнадцать километров в длину и шесть метров в высоту, периметр охватывал все семь холмов Рима, Марсово поле и на правом берегу Тибра, район Трастевере. Это был огромный инженерный подвиг – крупнейший за столетие. Стены оставались главным периметром Рима вплоть до XIX века. Они остаются на месте до сегодняшнего дня, почти нетронутыми, выдержав испытание временем.
Золотая монета Аврелиана, изображающая императора в полном военном облачении на реверсе, 270-275 гг. н. э. \ Фото: pinterest.ru.
Опыт Аврелиана в боях на Дунае привёл к ещё одному решающему акту, который укрепил обороноспособность империи. К середине третьего века стало очевидно, что провинции, расположенные на другом берегу великой реки, подвергались нападениям варваров. При Галлиене римляне эвакуировали Агри Декуматы. В 272 году император Аврелиан решил отказаться от столь же незащищенной Дакии.
Чтобы сохранить идею римской непобедимости, он приказал создать две новые провинции с одинаковым названием. Дакия не была брошена и забыта. Она была просто перенесена на юг Дуная вместе со своим романизированным населением и легионами. Однако отказ Аврелиана от Дакии ознаменовал конец римской экспансии.
Последний взгляд Зенобии на Пальмиру, Герберт Густав Шмальц, 1888 год. \ Фото: evenimentulistoric.ro.
Дунайская граница была восстановлена, и у Рима появились новые стены. Все, что оставалось - это положить конец последним очагам нестабильности, угрожавшим самому существованию Империи. За десять лет до того, как Аврелиан пришёл к власти, Римская империя распалась на несколько политически разделённых областей. Помимо законного императора в Риме, на Западе существовала независимая Галльская империя, а на Востоке Пальмирской империей правила царица Зенобия.
Сначала Аврелиан повернул свои легионы на восток. Пальмира была могущественным городом, который черпал своё богатство из многочисленных торговых караванов, двигавшихся по Шёлковому пути, связывавшему Персию со Средиземноморьем. Когда-то входившая в состав Империи Пальмира отделилась от Рима в 260 году после имперской катастрофы в Персии. Будучи региональной державой, Пальмира оставалась дружественной Риму. Но когда в 267 году на трон взошла королева Зенобия, всё изменилось.
Великий император Аврелиан. \ Фото: twitter.com.
Воспользовавшись хаосом в Римской империи, Зенобия смогла взять под контроль весь римский восток, включая Египет. Теперь царица контролировала самую богатую римскую провинцию и житницу империи. У неё была сильная и хорошо обученная армия, частично состоящая из сирийских и египетских легионов, ранее верных Риму. Пальмира была на пути к тому, чтобы стать могущественной империей. Аврелиан не мог этого допустить.В начале 272 года военно-морская оперативная группа во главе с генералом Аврелиана (и будущим императором) Пробом смогла отвоевать Египет, восстановив перевозки зерна в Рим.
Тем временем Аврелиан двинулся на Малую Азию. Намереваясь стать освободителем, а не завоевателем, он пощадил Тиану, единственный город, оказавший сопротивление. Такое милосердие оказалось мудрой стратегией, и остальная часть Анатолии сдалась без боя. Теперь Аврелиан был готов растерзать сердце врага. Римские легионы дважды разгромили пальмирские войска и, наконец, осадили саму Пальмиру. Город сдался, и Зенобия была взята в плен. Пальмира снова восстала в 273 году, когда Аврелиан сражался с варварами на Дунае. На этот раз город был взят и разрушен. Пальмира никогда не оправится от катастрофы, оставаясь ещё одним провинциальным пограничным городом до арабского завоевания в VII веке.
Фреска из дома Юлии Феликс в Помпеях, изображающая раздачу хлеба. \ Фото: app.emaze.com.
После своего триумфа на востоке император Аврелиан обратился к последней оставшейся территории вне досягаемости империи. В 274 году его войска разгромили галльскую армию после дезертирства их лидера, императора Тетрика. Галльской империи, которая бросала вызов Риму в течение десятилетия, больше не было. Аврелиан отпраздновал свою победу впечатляющим триумфом в Риме. Толпа, заполнившая улицы, могла видеть Зенобию и Тетрика, оба в золотых цепях. Согласно «Истории Августа», трофеев и повозок было так много, что процессия добралась до Капитолия только вечером. Здесь Аврелиан, ехавший на роскошной колеснице, был встречен полностью собравшимся Сенатом, который даровал ему титул Restitutor Orbis – «Восстановитель мира». Этот титул был вполне заслуженным, поскольку Аврелиан достиг невозможного. Менее чем за пять лет он стабилизировал границы Рима и воссоединил империю на грани краха.
Монета Аврелиана с изображением Солнца Непобедимого на реверсе, 270-275 гг. н. э. \ Фото: twitter.com.
Наконец-то Аврелиан мог управлять своей империей, а не сражаться за неё. Золото, конфискованное в Пальмире и по всему Востоку, вместе с доходами отвоеванных провинций открывало возможность для важных экономических реформ. Первой из них была продовольственная реформа. Император был полон решимости избежать городских беспорядков, которые испортили начало его правления, и лучший способ сделать это - сделать людей счастливыми. Аврелиан, таким образом, увеличил количество бесплатной пищи, раздаваемой жителям Рима. Зная о проблемах с поставками зерна, император приказал раздавать хлеб вместо зерна. Он сделал ещё один шаг вперёд, добавив в бесплатный рацион свинину, соль и масло. Был даже короткий период, когда граждане Рима получали бесплатное вино. Это был умный шаг, потому что он оживил винодельческую промышленность в Италии и обеспечил повторное использование заброшенных земель. Однако уже во время его правления вино снова продавалось, хотя и по сниженной цене. Суровый администратор, Аврелиан углубился в логистику, реорганизуя систему транспортировки и распределения.
Диск с серебряными листьями, посвященный богу солнца Солу Непокорному, 3 век н. э. \ Фото: worldhistory.org.
Император также пытался восстановить доверие к имперской денежной системе. Римская серебряная монета была массово испорчена в третьем веке. При Августе монета содержала девяносто восемь процентов серебра, во время правления Септимия Севера - пятьдесят процентов, а когда Аврелиан пришёл к власти, монета содержала всего полтора процента. Чтобы бороться с безудержной инфляцией, император намеревался чеканить монету с гарантированным серебром до пяти процентов.
Кроме того, выпуская новые монеты и выводя из обращения старые, Аврелиан хотел удалить изображения всех старых императоров по всей империи и заменить их своими собственными. Однако реформа имела ограниченный успех. В то время как ему удалось удалить плохую чеканку из Рима и всей Италии, Аврелиан был менее успешен в провинциях, и практически никакие низкокачественные монеты не были вывезены из Галлии или Британии. Однако самой заметной и самой продолжительной из его финансовых реформ было стратегическое перемещение монетных дворов подальше от Рима, в стратегические места вблизи границы, где оплата могла легко добраться до армий, таких как Милан или Сисак.
Золотая монета Аврелиана, изображающая победу с венком на реверсе, 270-275 гг. н. \ Фото: britishmuseum.org.
Аврелиан ввёл в пантеон новое божество, солнечного бога – Sol Invictus, Непобедимое Солнце. Это восточное божество, покровитель солдат, теперь было связано с императором Аврелианом и появилось на его монетах. Наконец, он потребовал, чтобы его называли dominus et deus, господином и богом. В довершение всего, его божественность была задним числом до его рождения, так что люди не могли сомневаться в богоподобном статусе Аврелиана. Это был спорный шаг, учитывая неудачную попытку Элагабала (Гелиогабал) полвека назад. Но это была также попытка восстановить достоинство императорской должности, которую за последние несколько десятилетий занимало так много людей, что она почти потеряла своё значение.
Император Аврелиан был бесспорным хозяином Рима, командующим, любимым его армией, императором, обожаемым его народом. Даже элиты, которые оказались объектами повышенного налогообложения, не могли опровергнуть роль Аврелиана в воссоединении империи. Казалось, что Рим ждёт новый золотой век.
Триумф Аврелиана или королева Зенобия перед Аврелианом, Джованни Баттиста Тьеполо, 1717 год. \ Фото: museodelprado.es.
У императора Аврелиана было всё. Но солдату-императору предстояло пересечь последнюю границу. Начиная с Поздней Республики и далее, лидеры и императоры Рима были привлечены призывом Востока. Богатство и славу можно было получить в битвах против империи Сасанидов, единственной силы, которую Рим признавал равной. Для Аврелиана эта победа стала бы венцом его карьеры, ясным и неоспоримым доказательством того, что он действительно был живым богом. Правда, все прошлые экспедиции сулили гибель их командирам от глупости Красса до недавней кончины императора Валериана. Но на этот раз всё будет по-другому. По крайней мере, так думал Аврелиан. В 275 году император отправился в свою персидскую экспедицию.
Христос как Бог Солнца, в гробнице Юлия в некрополе Ватикана, 3 век н. э. \ Фото: flickr.com.
Кенофрурий был небольшой перевалочной станцией на дороге в Византию, местом, где армия Аврелиана разбила лагерь, ожидая переправы в Малую Азию. Точный ход событий неизвестен. Похоже, что Аврелиан стал жертвой своего собственного трудного характера. Он был известен тем, что безжалостно наказывал коррумпированных чиновников и солдат. Уличённый в вопиющих злоупотреблениях и угрожавший наказанием, личный секретарь императора подделал список подозреваемых, в котором содержались имена старших командиров, которых император якобы собирался очистить. Опасаясь за свою жизнь, офицеры решили действовать первыми и убили Аврелиана. Когда они поняли свою ошибку, было уже слишком поздно. Виновник был наказан, Аврелиан был обожествлён, а империя осталась в руках его вдовы, императрицы Ульпии Северины. Шесть месяцев спустя Сенат взял инициативу в свои руки и избрал богатого и старого сенатора Клавдия Тацита.
Год спустя Тацит умер, и в следующем десятилетии империя, которую Аврелиан объединил с большими усилиями, снова погрузилась в хаос. Миссия Аврелиана будет продолжена Диоклетианом в 284 году, который завершил консолидацию Римской империи. По иронии судьбы, именно Диоклетиана история запомнит, как великого императора, в то время как Аврелиан исчезнет в относительной безвестности.
Императрица Ульпия Северина. \ Фото: pinterest.com.
Аврелиан был уникальным императором. Родившись в то время, когда Римская империя была на грани краха, он провёл всю свою карьеру и жизнь, ведя войны за сохранение Рима. В этом он преуспел впечатляющим образом. Менее чем за пять лет он разгромил варваров, угрожавших Империи, укрепил оборону границ, укрепил Рим стенами Аврелия и положил конец отколовшейся Галльской и Пальмирской империям. Если кто и заслуживал звания восстановителя мира, так это император Аврелиан. Его достижения были настолько заметны, что на пятом году своего правления он смог начать кампанию против Персии. К сожалению, хвалёный Восток оставался вне досягаемости солдата-императора, так как он был убит своими же людьми во время движения.
Луций Домиций Аврелиан (кадр из игры «Тотальная война: Рим II»). \ Фото: twcenter.net.
Деяния Аврелиана мало известны за пределами академических кругов. Но непобедимый император оставил наследие, которое нелегко стереть. Неустанные кампании Аврелиана продлили жизнь Римской империи, позволив Диоклетиану и Константину заложить основу для выживания империи на востоке, известной также как Византийская империя. Преемники Аврелиана продолжили его дело, окружив императорскую канцелярию пышностью и церемониями, превратив правителя в самодержца. Монументальные стены Рима, построенные при Аврелиане, сыграют жизненно важную роль в его истории и защитят вечный город от бесчисленных волн захватчиков. Они всё ещё целы. Тем не менее, самое большое достижение Аврелиана — это то, о чём он совершенно не подозревал. Введение монотеистического восточного культа Солнца Непокорного проложило путь к появлению христианства в качестве официальной религии несколько десятилетий спустя. День рождения непобедимого бога Аврелиана - 25 декабря, в тот же день, когда миллиарды людей в наши дни празднуют рождение другого: Рождество.
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