Спаситель Рима, которого забыла история, или Чем прославился Император Аврелиан







Бюст римского императора, вероятно, Аврелиана, ок. 275 г. н. э. \ Фото: it.m.wikipedia.org.

Монеты императоров Галлиена и Клавдия II Готского, 265 и 269 гг. н. э. \ Фото: google.com.

Саркофаг Людовизи или Большой саркофаг Людовизи с римлянами, сражающимися с варварами, середина 3-го века н. э. \ Фото: fi.pinterest.com.

Кадр из игры «Рим II: Тотальная война»: Император Аврелиан. \ Фото: shogun-2-total-war.

Стены Аврелия (две башни-дополнение пятого века, построенное императором Гонорием), Рим. \ Фото: colosseumrometickets.com.

Ардеатинские ворота (Porta Ardeatina) — ворота стены Аврелиана в Древнем Риме (вид сверху). \ Фото: epochalnisvet.cz.

Стены Аврелия - это линия городских стен, построенных между 271 и 275 годами нашей эры в Риме, Италия. \ Фото: twitter.com.

Стены Аврелиана и Папская базилика Святого Иоанна в Латеране. \ Фото: google.com.

Золотая монета Аврелиана, изображающая императора в полном военном облачении на реверсе, 270-275 гг. н. э. \ Фото: pinterest.ru.

Последний взгляд Зенобии на Пальмиру, Герберт Густав Шмальц, 1888 год. \ Фото: evenimentulistoric.ro.

Великий император Аврелиан. \ Фото: twitter.com.

Фреска из дома Юлии Феликс в Помпеях, изображающая раздачу хлеба. \ Фото: app.emaze.com.

Монета Аврелиана с изображением Солнца Непобедимого на реверсе, 270-275 гг. н. э. \ Фото: twitter.com.

Диск с серебряными листьями, посвященный богу солнца Солу Непокорному, 3 век н. э. \ Фото: worldhistory.org.

Золотая монета Аврелиана, изображающая победу с венком на реверсе, 270-275 гг. н. \ Фото: britishmuseum.org.

Триумф Аврелиана или королева Зенобия перед Аврелианом, Джованни Баттиста Тьеполо, 1717 год. \ Фото: museodelprado.es.

Христос как Бог Солнца, в гробнице Юлия в некрополе Ватикана, 3 век н. э. \ Фото: flickr.com.

Императрица Ульпия Северина. \ Фото: pinterest.com.

Луций Домиций Аврелиан (кадр из игры «Тотальная война: Рим II»). \ Фото: twcenter.net.