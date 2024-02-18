Жизнь известных людей в заключении

В условиях, убивающих и тело, и душу, сохраниться физически и морально непросто. Многим из известных людей в этом помогали творчество и занятия интеллектуальным трудом. Доказательством тому служат блестящие творения человеческого ума. Спасало и участие окружающих, дружба, завязавшаяся там, где, казалось бы, нет места нормальным отношениям. Сложно выбрать для примера лишь несколько из тюремных историй, которыми так богата история российская.









Работа духа

«Человеческий фактор»