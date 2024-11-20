Хитрости, которыми смело можно делиться

Наши мамы и свекрови часто считают себя самыми лучшими хозяйками, которые знают абсолютно все. Однако даже их можно удивить подборкой простых и эффективных хитростей, которые упрощают ведение быта. Делимся несколькими такими лайфхаками, чтобы вы смогли удивить своих родственниц.







Хитрость 1: Добавляйте в гель для душа масло

Хитрость 2: Отмывайте кружки зубной пастой

Хитрость 3: Распутывайте украшения сливочным маслом

Хитрость 4: Защищайте паркет от царапин с помощью воздушных шаров

Хитрость 5: Мойте полы с глицерином

Хитрость 6: Чтобы оладушки получились пышными, взбивайте белки отдельно

Хитрость 7: Смазывайте украшения лаком для ногтей

Хитрость 8: Чистите разделочные доски горчицей

Хитрость 9: Храните в холодильнике овсянку

Хитрость 10: Замораживайте лук

Достаточно несколько капель детского маслаЧасто мы покупаем бытовую химию, совсем не обращая внимание на срок годности.И очень зря, ведь на прилавках магазинов часто оказывается продукция, которую через пару месяцев смело можно выбрасывать. В магазинах, которые дорожает своей репутацией, покупателей предупреждают об истекающем сроке годности и делают хорошую скидку на товар.Но если вы попались на удочку недобросовестных продавцов, и обратили внимание на заветные цифры на упаковке только дома, у вас есть три варианта: отправить гель для душа в мусорное ведро, постараться быстро использовать его за то время, что осталось, или продлить срок годности средства с помощью одного секретного ингредиента.Мы предлагаем попробовать третий вариант. Возьмите флакон с гелем и добавьте в него несколько капель детского масла. Таким образом, вы немного увеличите срок годности бытовой химии, а также сделаете ее более нежной и щадящей для кожи. Одни плюсы!Кружка до и после чистки зубной пастой.Светлая посуда выглядит свежо, красиво, дорого и становится украшением любого стола. Особенно роскошно смотрятся чайные и кофейные сервизы белого цвета, поэтому у многих хозяюшек стоит на полке такой набор. Увы, практичностью данная посуда не обладает. На ней очень заметны следы от напитков, которые с каждым разом все сильнее въедаются в дно и стенки кружек.Если вы заметили, что обычным моющим средством отмыть посуду уже не получается, попробуйте использовать для борьбы с пятнами обычную зубную пасту. Нанесите небольшое количество на загрязненные участки, тщательно потрите губкой и смойте водой – от пятен не останется даже следа.Также с проблемой отлично справится пищевая сода. Насыпьте немного порошка на мягкую сторону влажной губки и почистите дно и стенки, пока налет полностью не исчезнет. Главное – не переусердствовать. От слишком сильного трения фарфор и керамика могут потускнеть.Можете использовать более щадящий вариант чистящего средства: возьмите кружку, насыпьте в нее чайную ложку соды, а затем до краев заполните водой. Хорошо размешайте, чтобы порошок полностью растворился, оставьте на 5 минут, а затем потрите пятна губкой. В конце хорошо ополосните посуду и вытрите ее насухо.Натрите узелок на цепочке сливочным маслом.Большинство девушек хранят свои украшения в шкатулках. Это удобно: можно прийти с работы или свидания, снять бижутерию и сразу положить в шкатулку, даже не задумываясь. Однако такое хранение имеет существенный минус: на цепочках и длинных серьгах появляются узелки, которые потом приходится распутывать по полчаса.Чтобы ускорить эту процедуру, возьмите кусочек сливочного масла и смажьте украшение. После того, как оно станет скользким, распутать узелок не составит никакого труда. Также для этих целей можно использовать любой мыльный раствор или тальк – результат будет таким же успешным.Наденьте воздушные шарики на ножки стульев.Чтобы привести квартиру в порядок во время генеральной уборки, приходится постоянно двигать стулья с места на место. И все бы ничего, но во время этих перемещений мебель сильно царапает пол. Причем, совершенно неважно, какое у вас напольное покрытие – плита, линолуем или паркет – всем достается одинаково.Если стулья в вашей квартире слишком тяжелые для того, чтобы просто приподнять их и отставить в сторону, предлагаем надеть на ножки воздушные шарики. В этом случае вы сможете спокойно их двигать по комнате, не переживая, что они оставят на полу царапины и другие повреждения.Добавьте глицерин в ведро с водойВсегда хочется, чтобы полы после уборки сияли так, будто на них никогда в жизни не ступала нога человека. С этой задачей отлично справляется дорогостоящая бытовая химия, но если вы не хотите переплачивать за моющие средства, используйте обычный аптечный глицерин. Добавьте несколько капель в ведро с водой, перемешайте и приступайте к уборке. Намочите тряпку, хорошо отожмите ее и протрите полы – уже после первого «круга» вы заметите, что напольное покрытие будет отмываться на ура, и не останется никаких разводов. Кстати, такой раствор вполне можно заливать в водный резервуар паровой швабры – результат будет не хуже.Кладите в готовое тесто взбитые до пиков белкиЛюбите готовить оладьи на завтрак? Тогда наверняка у вас есть проверенный рецепт, который позволяет делать вкусную, пышную и красивую выпечку. Если же вашим оладушкам не хватает воздушности или во вкусе сильно чувствуется сода, предлагаем следующий лайфхак. Взбивайте яичные белки в отдельной тарелке миксером до появления пиков, а затем аккуратно вмешивайте их в готовое тесто. Так оладьи получатся пышными даже без соды.Еще один вариант – налить необходимое количество кефира в миску, добавить половину чайной ложки соды, перемешать и оставить минут на 15, чтобы она хорошо растворилась. По истечении времени можете добавлять в кефир остальные ингредиенты. Такой способ приготовления – залог того, что выпечка будет воздушной.Чтобы украшения не темнели, смазывайте их лаком.Если вы часто носите ювелирные изделия из серебра, то наверняка знаете, что со временем они темнеют. Причем, это может произойти не только от активной эксплуатации, но и если они просто будут лежать в шкатулке без дела. Чтобы не покупать специальные чистящие средства и не относить драгоценности ювелиру, используйте следующую хитрость.Возьмите бесцветный лак для ногтей и аккуратно смажьте внутреннюю часть ювелирных изделий. Так вы создадите защитную пленку, которая убережет украшения от воздействия негативных внешних факторов. В результате металл не потемнеет и всегда будет хорошо выглядеть.Натрите разделочную доску горчицей.Не все знают, но горчица является прекрасным средством для устранения запахов, которое справляется даже с самыми сильными и резкими ароматами. Хотите в этом убедиться? Тогда помойте горчицей разделочные доски, на которых вы перед этим нарезали лук, чеснок, рыбу или другие продукты со специфическим запахом. Просо нанесите на влажную губку небольшие количество и тщательно протрите поверхность. В конце смойте остатки горчицы водой и насухо вытрите доску полотенцем.Насыпьте овсянку в стакан и поставьте в холодильник.В холодильнике часто появляются неприятные запахи. Чаще всего причиной их появления становится пропавшая еда в контейнерах или продукты с истекшим сроком годности. После того, как вы устраните причину и помоете полки и стенки уксусным раствором для дезинфекции, советуем поставить в холодильник стакан с овсяными хлопьями. Они будут поглощать все посторонние запахи, и в холодильнике всегда будет царить свежесть.Можно положить в морозилку даже неочищенный лук.Если вы, как и большинство хозяек, добавляете лук практически во все блюда, возьмите на вооружение следующий лайфхак. Чтобы глаза не пекли и не слезились в процессе нарезки овоща, положите его на 15-20 минут в морозилку. По истечении времени достаньте луковицу из холодильника и быстро нашинкуйте, пока она не нагрелась. Ваши глаза будут в безопасности.