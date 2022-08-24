Как управлять снами

Специалисты выяснили, что существует возможность научиться управлять своими снами, хотя это и непросто. Хотите увеличить свои шансы увидеть осознанный сон? Тогда эта статья для вас.







Если вы, посмотрев фильм Кристофера Нолана «Начало», вдохновились идеей возможности контролировать свои сны, изучили тему в интернете, но не достигли особого успеха, то у нас есть для вас хорошая новость. Учёные из Аделаидского университета выявили ряд техник, которые при совместном применении помогут вам увеличить шансы увидеть осознанный сон.



Для тех, кто случайно пропустил фильм и не понимает, о чём речь, уточним – осознанным сном называется такой сон, в котором вы понимаете, что спите, и можете управлять событиями. На первый взгляд, звучит не так уж и сложно.



Но это лишь на первый взгляд. Доказано, что осознанные сны достаточно редкое и труднодостижимое явление, как и многие фантастические трюки, совершаемые, как кажется, при помощи одной силы духа. Феномен множество раз пытались изучить, но без особого успеха.



Однако во время нового исследования учёные обнаружили несколько методик, которые при совместном применении могут дать вам 17-процентный шанс увидеть осознанный сон. Не слишком впечатляющая цифра, но без применения методик вы не получите и этого.

Итак, вот она, эта тройная методика:Тестирование реальности: несколько раз в день проверяйте, насколько реален окружающий мир, чтобы понять, не спите ли вы (помните тот волчок из фильма «Начало»?)Проснитесь и лягте обратно: после пяти часов сна проснитесь, бодрствуйте некоторое время, затем отправьтесь обратно в кровать . Этот способ поможет войти в фазу быстрого сна, в которой выше всего вероятность сновидений.MILD (мнемоническая индукция осознанного сна): проспав пять часов, проснитесь, и сознательно запрограммируйте себя на то, чтобы в следующий раз во сне вспомнить, что это сон. Повторяйте фразу: «В следующий раз, когда я увижу сон, я вспомню, что сплю».«Мнемоническая индукция воздействует на нашу проспективную память – то есть на нашу способность запомнить, что следует сделать в будущем. Повторяя фразу, что вы вспомните, что находитесь во сне, вы формируете в мозгу намерение действительно это сделать, что и приводит к осознанным сновидениям» — говорит один из соавторов исследования доктор Денхольм Аспи.Если же вам удастся заснуть в течение пяти минут после выполнения мнемонической индукции, то вероятность увидеть управляемый сон возрастает до 46%. По крайней мере, такие итоги получили участвовавшие в исследовании добровольцы.Результаты работы весьма многообещающи – новая методика может способствовать избавлению от ночных кошмаров , а также предоставить возможность улучшения физических навыков и способностей благодаря повторению в среде безграничных возможностей осознанного сна.Попробуйте испытать методики на себе, и кто знает, вдруг следующей ночью вам удастся взлететь к звёздам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)