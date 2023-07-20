Живописнейшие небольшие городки Европы

Предлагаем вам насладиться видами небольших европейских городков и деревушек, которые лежат в стороне от популярных туристических маршрутов, и которые при случае обязательно стоит посетить.



Котор, Черногория.

Осенью на холмы, окружающие Которский залив в Черногории, опускается такой густой туман, что вы едва сможете разглядеть апельсиновые деревья прямо перед собой. Это не останавливает богатых европейцев, которые стали скупать здесь недвижимость. Пляжи пока ещё малолюдны, но этот дикий уголок на побережье Далмации будет оставаться таковым недолго.







Джорнико, Швейцария.

Чтобы в полной мере насладиться очарованием Тичино, италоязычного кантона на юге Швейцарии, отправляйтесь в посёлок Джорнико, который находится в 35 милях к северу от популярных курортных городов Аскона и Локарно. Каменная архитектура Джорнико уходит корнями в 14-й век.







Больгери, Италия.

Дорога Viale dei Cipressi, вдоль которой высажены более 2500 кипарисов (единственный вид растений, которые не по вкусу местным быкам), ведёт прямиком в Больгери, утопающую в виноградниках деревушку в области Маремма в Тоскане. Загляните в кафе на центральной площади, чтобы отведать красного вина, которое может сравниться с французским бордо.







Штауфен-им-Брайсгау, Германия.

Город Штауфен-им-Брайсгау на окраине Шварцвальда в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии – идеальное место для тех, кто желает провести выходные за дегустацией вин. По дороге из Страсбурга вы увидите холмы, укрытые террасовыми виноградниками.







Лавенем, Англия.

Лавенем в английском графстве Суффолк – одна из самых живописных деревень во всей Англии. Посёлок может похвастаться 350 домами, которые охраняются, как историческое наследие.







Норча, Италия.

Регион славится своими кулинарными изысками. Здесь производят сыр пекорино, созревание которого длится два года, а специально обученные собаки отыскивают в лесах чёрные трюфели.







Раундстон, Ирландия.

Самая вкусная ежевика произрастает в окрестностях Раундстона – рыбацкой деревушки, построенной в 19-м веке.







Марван, Португалия.

Городок Марван в португальском регионе Алентежу разросся вокруг мавританского замка, который в 13-м веке перешел христианам.







Tisvildeleje, Дания.

Деревня Tisvildeleje находится на берегу пролива Каттегат. У тех, кто считает, что в Дании нет пляжей, которые способны оставить незабываемые впечатления, есть шанс убедиться в обратном.







Хеллнар, Исландия.

Остатки рыбацких хижин, построенных поселенцами в 11 веке, могут навести на мысли, что местность не изменилась со времён викингов, однако, на самом деле Хеллнар является одной из самых современных деревень Исландии. Его немногочисленные жители (все они рыбаки) с большим вниманием относятся к вопросам сохранения окружающей среды.







Сейнт Мауэс, Великобритания.

Рыбацкая деревушка со своими белеными домиками и крошечными ресторанчиками выглядит, как сценические декорации. Рыбаки продают свой улов на набережной, а по вечерам пьют эль Betty Stogs.







Халль-ин-Тироль, Австрия.

Всего 10 минут езды на электричке от Инсбрука перенесут вас в настоящее средневековье. Удивительно, но город Халль-ин-Тироль, основанный в 1303 году, во многом сохранил свой первоначальный вид.







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