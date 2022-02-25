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«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева


Банный день. Автор: Александр Маскаев.

Банный день. Автор: Александр Маскаев.

 

В работах российского художника Александра Маскаева оживают вполне узнаваемые персонажи сказок: рыжий кот с компанией мышек, леший, водяной, домовой, Баба Яга и прочие жители волшебного леса, но вот только все они выглядят иначе, более ярко и неординарно, чем зритель привык их видеть раньше…

Картины Александра с первых же минут вызывают по-настоящему добрую улыбку, именно поэтому их так приятно рассматривать вместе с детьми, погружаясь в волшебный мир сказки, где чудеса рождаются сами собой. А главным героем его работ является очаровательный кот Кузя, который умудряется завести дружбу не только с мышами, но и Бабой Ягой, домовым и даже лешим. «Кузьма очень прост, искренен, остроумен и добродушен. С ним можно не только поговорить по душам на абсолютно разные темы, но и помолчать, наслаждаясь царящей вокруг атмосферой...» - вот так вот описывает художник неутомимого персонажа, радующего не только глаз, но и душу.
Учись Кузя. Автор: Александр Маскаев.

Учись Кузя. Автор: Александр Маскаев.

 
Про колобка. Автор: Александр Маскаев.

Про колобка. Автор: Александр Маскаев.

 
Возвращение служивого. Автор: Александр Маскаев.

Возвращение служивого. Автор: Александр Маскаев.

 
Именины домового. Автор: Александр Маскаев.

Именины домового. Автор: Александр Маскаев.

 
Горько! Автор: Александр Маскаев.

Горько! Автор: Александр Маскаев.

 
Рок-н-ролл жив! Автор: Александр Маскаев.

Рок-н-ролл жив! Автор: Александр Маскаев.

 
Барабанные палочки. Автор: Александр Маскаев.

Барабанные палочки. Автор: Александр Маскаев.

 
А вот и ёлка... Автор: Александр Маскаев.

А вот и ёлка... Автор: Александр Маскаев.

 
Ой, то не вечер, то не вечер... Автор: Александр Маскаев.

Ой, то не вечер, то не вечер... Автор: Александр Маскаев.

 
В гостях. Автор: Александр Маскаев.

В гостях. Автор: Александр Маскаев.

 
Зимние забавы. Автор: Александр Маскаев.

Зимние забавы. Автор: Александр Маскаев.

 
Полный вперёд. Автор: Александр Маскаев.

Полный вперёд. Автор: Александр Маскаев.

 
Чужестранка. Автор: Александр Маскаев.

Чужестранка. Автор: Александр Маскаев.

 
Кот-оркестр. Автор: Александр Маскаев.

Кот-оркестр. Автор: Александр Маскаев.

 
А утюг то я выключил... Автор: Александр Маскаев.

А утюг то я выключил... Автор: Александр Маскаев.

 

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«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева

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«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра МаскаеваПодписаться на мой Instagram
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