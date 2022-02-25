«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева

Банный день. Автор: Александр Маскаев.

Учись Кузя. Автор: Александр Маскаев.

Про колобка. Автор: Александр Маскаев.

Возвращение служивого. Автор: Александр Маскаев.

Именины домового. Автор: Александр Маскаев.

Рок-н-ролл жив! Автор: Александр Маскаев.

Барабанные палочки. Автор: Александр Маскаев.

А вот и ёлка ... Автор: Александр Маскаев.

Ой, то не вечер, то не вечер... Автор: Александр Маскаев.

В гостях. Автор: Александр Маскаев.

Зимние забавы. Автор: Александр Маскаев.

Полный вперёд. Автор: Александр Маскаев.

Чужестранка. Автор: Александр Маскаев.

Кот-оркестр. Автор: Александр Маскаев.

А утюг то я выключил... Автор: Александр Маскаев.