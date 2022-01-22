8 секретов от горничных, как тратить на уборку меньше времени и сил

Как тратить на уборку меньше сил.
Кто лучше всего разбирается в уборке? Конечно же, горничные в отелях! Их не испугать бардаком и пятнами от вина на постельном белье. Они элегантно и умело управляют порядком и чистотой, причем в довольно быстрые сроки. В чем секрет их эффективности? Несколько особых приемов, которые передаются шепотом от одной девушки к другой, и не выходят за рамки «своего круга». Мы подслушали самые сокровенные тайны, чтобы помочь привести в порядок любую комнату и весь дом за считанные часы.
1. Уничтожитель пыли
Залог успеха в борьбе с пылью — правильный выбор тряпки. /Фото: static1.squarespace.com
Одна из главных составляющих качественной уборки — отсутствие пыли. Но вот незадача: бывает только протрешь все горизонтальные поверхности, а мелкие пылинки уже через минуту снова оседают на прежние места. Горничные раскрывают первый секрет — вытирать пыль лучше всего микрофиброй. Правильно подобранная ткань — залог чистоты и порядка, а также эффективности уборки. Заменой тряпочке из микрофибры может стать натуральный хлопковый материал, который легко трансформируется из старых вещей в средство уборки. А вот ткань с добавлением полиэстера или отслужившие свой век махровые полотенца создают даже больше пыли, чем убирают. После них на поверхности остаются маленькие ворсинки, от которых очень сложно избавиться.
2. Все лишнее — убрать
Идеальный порядок начинается с выбрасывания мусора. /Фото: hips.hearstapps.com
Начинать уборку лучше с самого глобального, например, с избавления от мусора или с сортировкой всех вещей по своим местам. Многие горничные предпочитают сначала вынести все лишнее из номера, который они убирают, а только потом приступать непосредственно к самой уборке. Они отправляют постельное белье и вещи в стирку, сувениры и украшения сдвигают в одно место, а всю косметику и бутылочки с косметического столика собирают в пакет. Это помогает преодолеть искушение протереть пыль вокруг всяких безделушек и сделать уборку некачественно. Если поставить предметы сразу после протирания на мокрую поверхность, на ней могут остаться некрасивые следы.
3. Особая система мытья полов
Горничные раскрывают секреты. /Фото: d29l8fj0bhi1tg.cloudfront.net
Прежде чем мыть пол, его нужно пропылесосить. Ну или на крайний случай подмести. Только так можно очистить поверхность от всех волос. А прилипшие мокрые волосинки очень трудно удалить. Начинать влажную уборку нужно от самого удаленного угла дальней комнаты и постепенно продвигаться к двери.
4. Правильный подход к чистящим средствам
Все ждут пока подействует. /Фото: specials-images.forbesimg.com
Даже самому эффективному средству для уборки требуется время чтобы подействовать. Игнорируя этот факт можно обеспечить себе лишнюю работу по оттиранию плиток и унитаза. Чтобы обеспечить хороший результат, лучше нанести чистящие средства на стены ванной комнаты и туалета, а также на всю керамику и подождать минут 10-15. Пока они будут удалять грязь и налет, можно заняться протиранием зеркал или уборкой другой комнаты. Правильная последовательность действий сэкономит время и силы. Благодаря этому простому приему наведение чистоты станет более приятным занятием.
5. Шторы всегда заслуживают внимания
Пыль нигде не спрячется. /Фото: s3-media3.fl.yelpcdn.com
В ткани штор собирается много пыли. Естественно, когда их двигают, мелкие частички разносятся по всей комнате. Можно протирать пыль до потери пульса, но если не следить за чистотой гардин и штор — все усилия пропадут зря. Горничные знают быстрый способ, как эффективно очистить ткань от пыли. Для этого нужно взять полотенце среднего размера, сухое или мокрое, и отбить им шторы. Для быстрого эффекта нужно свернуть его в трубочку. Пыль можно выбивать прямо на пол, после чего все тщательно пропылесосить.
6. Зубная щетка всегда под рукой
Горничные всегда держат пару зубных щеток в кармане. /Фото: icondentaldenver.com
Нет, вычищать все маленькой щеточкой не придется. Но если попадется особо вредная грязь или труднодоступные места, основная зубная принадлежность будет весьма кстати. Особенно хорошо маленькие щетки выручают при уборке в ванной комнате — они отлично проникают во все трещинки, зазоры и узкие уголки. А еще они эффективны для тщательной чистки всех изгибов унитаза.
7. Пылесосить нужно правильно
Даже в этом простом занятии бывает верная и неверная система. /Фото: media1.s-nbcnews.com
Большинство людей поступают привычным с детства способом — пылесосят с дальнего угла комнаты и постепенно продвигаются к выходу. Так делали наши мамы. А вот горничные поступают по-другому. В первую очередь они уделяют внимание местам с самой высокой проходимостью, а уж потом начинают с дальнего угла. Так самые грязные места будут очищены дважды. Пол или ковер засияют первозданной чистотой!
8. Незаменимое средство для уборки
Внимание! Идет образцовая уборка! /Фото: bravotv.com
Секретное оружие горничных в борьбе за чистоту — это белый уксус. Размешав его с водой, можно очистить большинство видов загрязнений любой сложности. Уксус даже поможет избавиться от следов уборки другими чистящими средствами. Правильная пропорция для суперэффективного средства: три части воды и одна часть уксуса. Полученную смесь нужно залить в распылитель. Теперь осталось только справиться со всеми темными пятнами в вашей квартире.
Особой популярностью среди опытных горничных пользуется апельсиновый уксус. Это натуральное безопасное средство, которое показывает не только высокую результативность, но и обладает приятным цитрусовым ароматом. Приготовить апельсиновый уксус можно легко, быстро и главное без особых затрат. Шкурки апельсина или другого ароматного фрукта нужно отправить в стеклянную банку и залить дистиллированным белым уксусом. После надо дать раствору постоять две недели в темном месте. Использовать можно сразу или разбавив в равных пропорциях с водой. Наиболее эффективно это средство в чистке окон и стекол. Чтобы навести красоту, нужно просто распылить уксус на их поверхность и протереть сухой тряпочкой.
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