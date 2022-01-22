8 секретов от горничных, как тратить на уборку меньше времени и сил

Как тратить на уборку меньше сил.

1. Уничтожитель пыли

Залог успеха в борьбе с пылью — правильный выбор тряпки. /Фото: static1.squarespace.com

2. Все лишнее — убрать

Идеальный порядок начинается с выбрасывания мусора. /Фото: hips.hearstapps.com

3. Особая система мытья полов

Горничные раскрывают секреты. /Фото: d29l8fj0bhi1tg.cloudfront.net

4. Правильный подход к чистящим средствам

Все ждут пока подействует. /Фото: specials-images.forbesimg.com

5. Шторы всегда заслуживают внимания

Пыль нигде не спрячется. /Фото: s3-media3.fl.yelpcdn.com

6. Зубная щетка всегда под рукой

Горничные всегда держат пару зубных щеток в кармане. /Фото: icondentaldenver.com

7. Пылесосить нужно правильно

Даже в этом простом занятии бывает верная и неверная система. /Фото: media1.s-nbcnews.com

8. Незаменимое средство для уборки

Внимание! Идет образцовая уборка! /Фото: bravotv.com