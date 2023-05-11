8 советских республик, просуществовавших рекордно короткое время

1. Гилянская советская республика (Персидская) – просуществовала 1 год 4 месяца и 28 дней

Гилянскую советскую республику возглавил Мирза Кучек-хан / Фото: yandex.ru

Республика просуществовала немного более года / Фото: scoopnest.com

Республика Гилян была захвачена армией Ирана / Фото: glitch.organised.info

2. Венгерская СР – срок существования 133 дня

Венгерская Народная Республика просуществовала 133 дня / Фото: alternathistory.com

Возглавил республику Бела Кун / Фото: alternathistory.com

РПС выступал за права национальных меньшинств и бесплатное обучение / Фото: twitter.com

3. Наргенская СР (Найсаарская) – 71 день существования

Моряки с флагом самопровозглашенной республики / Фото: zefirka.net

4. Тарнобжегская республика, просуществовавшая 2 месяца

Новоиспеченное государство распалось уже через 2 месяца после своего создания / Фото: mywebs.su

5. Баварская советская республика – продержалась 27 дн.

Баварская советская республика была провозглашена коммунистами / Фото: historisches-lexikon-bayerns.de

6. Бременская республика с очень коротким сроком жизни в 25 дней

Бременская республика распалась через 25 дней / Фото: twitter.com





Деньги в то время в городе практически закончились. Собственные банки национализированы не были, а берлинские кредиты не выдавали. Рабочие и солдаты, вооружившись, кто чем мог, сделали попытку начать гражданскую войну, а все республиканские начинания саботировались. После подавления берлинского восстания Бремен оказался изолированным.





7. РСЛ – существовала всего 12 дн.

Республика Советский Лимерик канула в лету через 12 дней после образования / Фото: commons.com.ua

8. Эльзасская советская республика – жизненный период 11 рекордных дней

Страсбургский Рабочий и Солдатский Совет инициировал создание новой республики / Фото: nabat-krasnodar.livejournal.com