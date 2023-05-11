8 советских республик, просуществовавших рекордно короткое время

Как ни удивительно, но во времена установления советской власти и образования нового государства после 1917-го года было достаточно много самопровозглашенных республик. Они очень быстро появлялись и так же быстро исчезали, оставляя после себя достаточно яркий след. Естественно, эти странные республики-однодневки в азиатской и европейской частях страны рождались под влиянием идей коммунизма.
1. Гилянская советская республика (Персидская) – просуществовала 1 год 4 месяца и 28 дней
Гилянскую советскую республику возглавил Мирза Кучек-хан / Фото: yandex.ru
В Северном Иране, начиная с апреля 20-го года, происходило восстание против правительства ханов, ориентированного на Великобританию. Коммунисты Ирана нуждались в помощи и просили о ней. Уже в мае Россия, которая якобы хотела очистить Каспийское море от флота белых, оставленного там Деникиным, перенаправила сюда военную Волжско-Каспийскую флотилию. В поддержку Мирзе Кучек-хану были отправлены две с половиной тысяч советский десантников-моряков и двенадцать орудий. Был запущен следующий этап национального освободительного движения.
Республика просуществовала немного более года / Фото: scoopnest.com
В начале июня г. Решт, являющийся столицей Гилян, был захвачен повстанцами. Уже на следующий день, 5-го июня ими была провозглашена новая Гилянская ССР. Пост главы страны достался Кучек-Хану, который покинул правительство девятого июня, не проголосовав за аграрную реформу. Левые, получив власть и поддержку Красноармейцев, стали задумываться о своем дальнейшем походе, целью которого стал Тегеран. Что касается России, то данная революция превратилась для нее в тяжелое бремя. В 1921-м году 26 февраля страна подписала с Персией мирный договор. Войска были выведены уже ближе к осени.
Республика Гилян была захвачена армией Ирана / Фото: glitch.organised.info
В том же году, только в мае, во главе республики вновь стал Кучек-хан, который назвал ее Персидской. Его попытка захвата столицы потерпела крах. В последних числах сентября он организовал переворот и уничтожил коммунистов. Второго ноября армия Ирана захватила Гилян, в котором на тот момент вовсю шла гражданская война.
2. Венгерская СР – срок существования 133 дня
Венгерская Народная Республика просуществовала 133 дня / Фото: alternathistory.com
Началом событий стал 1918 год, когда в ноябре была провозглашена ВНР. После того, как Беринкеи, премьер-министр страны, ушел в отставку, М. Каройи, президент, инициировал создание социал-демократической власти. Что касается социал-демократов, то они тайно заключили соглашение с коммунистами. 21.05.1919 г. Каройи покинул свой пост.
Возглавил республику Бела Кун / Фото: alternathistory.com
Во главе ВНР стал остававшийся на связи с Лениным Б. Кун, он занимал должность министра иностранных дел. Кабинет, созданный коммунистами, назывался РПС (Революционный правящий Совет). Он выступал за снятие привилегий и титулов, свободу слова, отделение от государства церкви, права национальных меньшинств, обучение на бесплатной основе. Была осуществлена национализация, создана Красная армия. Также кабинет настроил крестьян против коммунистического строя и его представителей.
РПС выступал за права национальных меньшинств и бесплатное обучение / Фото: twitter.com
РПС окончательно потерял поддержку народа 24-го июня, после того, как был подавлен мятеж и состоялась казнь около 600 человек. Антанта с армией Румынии времени зря не теряла. В Венгрию они вторглись молниеносно. Первого августа Красная армия потерпела поражение под Будапештом. Б. Кун бросился в бега, отправившись в Венгрию. ВСР прекратила свое существование 6 августа. На замену пришел «белый террор», направленный на бездельников и коммунистов.
3. Наргенская СР (Найсаарская) – 71 день существования
Моряки с флагом самопровозглашенной республики / Фото: zefirka.net
Контроль рейда и подходов к базе Балтийского российского флота Ревелю в семнадцатом году принадлежал форту, построенному на Наргене (остров). Гарнизон, в состав которого входило девяносто моряков, строителей и артиллеристов был против эвакуации Прибалтики, осуществляемой согласно Братскому миру. Как протест режиму, матросы, возглавляемые С. Петриченко – ст. писарем линкора «Петропавловск», провозгласили 17.11.17 г. СРМС (Советскую республику матросов и строителей).
На остров исправно доставлялось все необходимое – продукты питания, женщины, алкогольные напитки, заключенные, чтобы благоустраивать гарнизон и обслуживать его нужды. У Ревельской думы не было выбора, так как существовала реальная угроза обстрела артиллеристами. Что касается местных жителей, то их грабили и заставляли трудиться совершенно бесплатно.
Наргенская республика завершила свое существование 26.02 18-го года. Матросы бежали на судах, оставив своих пьяных сотоварищей. Сначала они отправились в Хельсинки (тогда это был Гельсингфорс), после чего направились в Кронштадт.
4. Тарнобжегская республика, просуществовавшая 2 месяца
Новоиспеченное государство распалось уже через 2 месяца после своего создания / Фото: mywebs.su
Еще одно государство, попытавшееся после краха Австро-Венгерской империи самоопределиться. Республика была провозглашена ксендзом Э. Оконем и социалистом Т. Домбалем в Тарнобжеге во время митинга крестьян 6.11.18-го года. Их поддержали такие города, как Сандомир, Мелец и Кольбушова.
Но уже спустя чуть больше 2-х месяцев новоиспеченное государство перестало существовать. В самом начале 19-го года Тарнобжег оказался в составе Польши. Испытание оказалось не под силу создателям.
5. Баварская советская республика – продержалась 27 дн.
Баварская советская республика была провозглашена коммунистами / Фото: historisches-lexikon-bayerns.de
Провозглашена она была коммунистами, которые получили власть в 19-м году. Они и объявили о создании республики 13 апреля. Власти, возглавляемые Е. Левине, сформировали ЧК и Красную армию, провели национализацию банков, организовали на заводах рабочий контроль. Но уже 29 апреля войска Германии были в Баварии. Они устроили настоящий террор, расстреляли до тысячи коммунистов. Третьего мая республики не стало.
6. Бременская республика с очень коротким сроком жизни в 25 дней
Бременская республика распалась через 25 дней / Фото: twitter.com
Имперская госмашина развалилась практически сразу после того, как в Первой мировой Германия проиграла. Не стало экономики, соответственно, в стране не было работы и царил голод. В Бремене в последний месяц осени 18-го года проводились демонстрации массового характера. 6 ноября о том, что власть переходит к ним, заявил Рабоче-солдатский Совет.
Социал-демократы постепенно были отстранены от власти. Что касается республики, то ее провозгласили десятого января девятнадцатого года. Орган правительства назывался Совет народных комиссаров. Кроме него во главе республики был еще СДТ (Совет Депутатов Трудящихся), состоящий из девяти человек.
Деньги в то время в городе практически закончились. Собственные банки национализированы не были, а берлинские кредиты не выдавали. Рабочие и солдаты, вооружившись, кто чем мог, сделали попытку начать гражданскую войну, а все республиканские начинания саботировались. После подавления берлинского восстания Бремен оказался изолированным.
Буржуи местного разлива вызвали войска правительства для уничтожения Советов. Результат долго ждать себя не заставил. 4.02.19-го, несмотря на сопротивление жителей города, а было оно коротким и непрофессиональным, республики не стало в Бремене, а спустя еще 5 дней и в Бремерхафене. В общей сложности погибших было восемьдесят человек.
7. РСЛ – существовала всего 12 дн.
Республика Советский Лимерик канула в лету через 12 дней после образования / Фото: commons.com.ua
Республика Советский Лимерик появилась в результате забастовки рабочими завода. В то время такие мероприятия происходили повсеместно по Европе. Она была провозглашена 15.04.19-го года Дж. Крониным. За свои двенадцать дней существования республика стала известной во всем мире. Самое интересное, что власти успели закрыть бордели и открыть художественную галерею, наладить патрулирование улиц рабочими. Но и это не все. За эти неполные две недели не было ни одного правонарушения.
В Ирландии рай, обещанный коммунистами, стал реальностью. Но, Д. Халлинан, епископ, повлиял на своих прихожан, внушив им необходимость прекратить бастовать. Уже 27-го Республика канула в лету.
8. Эльзасская советская республика – жизненный период 11 рекордных дней
Страсбургский Рабочий и Солдатский Совет инициировал создание новой республики / Фото: nabat-krasnodar.livejournal.com
В период Ноябрьской германской революции 10.11.1918-го года была провозглашена новая республика. Инициаторами этого действия стал СРСС (Страсбургский Рабочий и Солдатский Совет). Новая власть хотела изменить ситуацию, наладить транспортное сообщение и городскую инфраструктуру, поставки продуктов и товаров, обеспечить порядок. Они отменили чины и привилегии, цензуру, объявили амнистию. Но так как боялись утратить контроль над ситуацией, попросили поскорее ввести французскую армию. Французы получили Страсбург на четыре дня раньше запланированного срока. Эльзасцы были разделены на классы по происхождению, что и привело к эмиграции 112 000 человек.
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