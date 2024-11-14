С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Статья интересная. О многих ритуалах читала раньше и они повергают в ужас, такие, как " избиение младенцев". В Европе...10 ужасных и шоки...
  • Галина Глушкова
    Да, родилась где-то в 30-34 годах примерно, но все детство проводила у телевизора. Остальная информация очевидно такж...Бросила сына-млад...
  • Александр Пятнистый
    а что, баранец настолько невдолбенный спец по оружию?Пять худших заруб...

Делаем еще больше вкусного мороженного


Арбузное мороженное своими руками.

Арбузное мороженное своими руками.

Мороженное – одна из тех вещей, которую летом хочется потреблять просто в огромном объеме. Мороженное можно купить. А еще его можно сделать самостоятельно. Для этого все равно придется отправиться в магазин, однако сделанное своими руками мороженное позволит значительно разнообразить ассортимент прохладного продукта.

В новом обзоре представлено видео, которое поможет научиться изготовлению арбузного мороженного. Ничего принципиально сложного в процессе нет, рецептура продукта проста, а мороженное которое получится на выходе, будет очень вкусным.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх