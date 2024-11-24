Похищение трупов: Преступление во имя прогресса Арт

Анатом 16-го века Андреас Везалий. | Фото: atlasobscura.com.
Если человеческая жизнь представляет собой высшую ценность, то какова ценность тела, лишенного души? В большинстве религий и культур мертвые тела являются табу. Ритуалы и обряды в их отношении отличаются, но похороны рассматриваются как завершение пути усопшего.
Рисунок скелета, сделанный Леонардо да Винчи. | Фото: ru.wikipedia.org.
Вскрытие трупов для научных целей известно уже более двух тысяч лет, хотя религия и нормы морали всячески этому препятствовали. Но медицина не могла стоять на месте. Официальные религии, христианство и ислам, запрещали подобные манипуляции. Но ситуация изменилась в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи, увлекшийся человеческим телом с точки зрения художника, сделал крупный вклад и в развитие науки.
Анатомическая лекция в Лейденском университете, Нидерланды, начало 17-го века. | Фото: atlasobscura.com.
В то же время в Италии получают распространение вскрытия, доступные широкой публике. В Падуе и Болонье на такое мероприятие мог зайти любой, купивший билет. Со слов современников, итальянские студенты 15-го века чувствовала себя виноватыми, принимая участие в осквернении человеческого тела во имя научного прогресса. Под руководством профессора, они анатомировали тела и представляли органы публике.
Картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тюльпа» (1632). | Фото: atlasobscura.com.
Для этих мероприятий использовались тела казненных преступников, а проводились они во время праздника Карнавала – за неделю перед Постом. Часто на вскрытие приглашались бродячие актеры, а зрители приходили в масках. В конце 16-го века такие маскарады прекратились. Вскрытия теперь проводились только для врачей и студентов.
Грабители могил в Шотландии. Трупы крались из могил и продавались для лекций по анатомии. | Фото: atlasobscura.com.
Так как тел преступников медикам часто не хватало, в Великобритании 17-19 вв. существовала «профессия» похитителей трупов. Благодаря юридическим уловкам, эти люди безнаказанно крали тела с кладбищ и продавали их в университеты, больницы, учебные центры.
Мортсейфы на кладбище в Шотландии. | Фото: ru.wikipedia.org.
Для защиты от них стали применяться мортсейфы – различные приспособления, задачей которых было не допустить кражи тела. Обычно это были тяжелые металлические клети или каменные плиты, ставившиеся над свежими могилами на шесть недель. За это время труп портился и грабители теряли к нему интерес.
Студенты-медики играют в карты с «курящим» трупом, ок. 1890 г. | Фото: researchgate.net.
Большой резонанс получили события 1832 г. в шотландском Эдинбурге. Двое ирландцев, продававших трупы университетскому хирургу, совершили серию из 16 убийств. Они душили людей и затем продавали тела, зарабатывая от 7 до 10 фунтов стерлингов.
Секционный зал, ок. 1900 г. | Фото: atlasobscura.com.
Современные студенты-медики, как и сто лет назад, не стесняются делать на память фотографии с трупами в моргах и анатомических залах.
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