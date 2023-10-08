8 полезных приёмов по уходу за обувью

Выбор обувь, как и последующий уход за ней – задача не из легких. Стоит только выйти на улицу в дождливую погоду, попасть каблуком в ямку или целый день провести в кроссовках на жаре, как внешний вид обуви сильно меняется.







Но это не значит, что нужно пустить все на самотек. Novate.ru знает много лайфхаков, как привести любимую обувь в порядок с помощью подручных средств: избавиться от царапин, запаха пота, пятен на подошве и пр.



Прием 1: Клейкая лента для свободной обуви

Прием 2: Зубная паста для белоснежной подошвы

Прием 3: Зеленый чай и морозилка от неприятного запаха

Прием 4: Лак для волос от скольжения в шлепках

Прием 5: Банановая кожура для блеска

Прием 6: Пластырь от боли в ногах

Прием 7: Газета для узкой и мокрой обуви

Прием 8: Отпариватель против складок на обуви

Ремешки со временем растягиваютсяСо временем любая обувь разнашивается, но особенно сильно это сказывается на сандалиях и других открытых моделях. Ремешки становятся свободными, затянуть их не получается, обувь то и дело слетает с ног. Понятно, что ходить в таких босоножках неудобно, плюс из-за постоянного скольжения они натирают ноги и провоцируют появление болезненных мозолей.Если обувь вам нравится, и вы не хотите ее выбрасывать, попробуйте спасти ситуацию с помощью специальной клейкой ленты, одна сторона которой – липкая, а другая покрыта плотным слоем вспененного материала. Отрежьте несколько кусочков ленты и наклейте на внутреннюю сторону ремешков. Благодаря этой хитрости, разношенная обувь будет плотнее прилегать к коже и не станет слетать с ног.Подошву удобно чистить зубной щеткой.Давайте будем честными: все мы любим белые кеды и кроссовки, ведь они выглядят красиво, свежо, парадно, и отлично вписываются в любой образ, будь он деловым или повседневным. Но вот практичной назвать такую обувь точно нельзя. На ней видны абсолютно все загрязнения, начиная от пыли и заканчивая грязью, а больше всего в данной ситуации страдает подошва.Если вы уже отчаялись вернуть ей белоснежный внешний вид, возьмите старую зубную щетку, выдавите на нее небольшое количество зубной пасты, которая не содержит красителей, и пройдитесь по загрязненным участкам. Немного усилий, и подошва вновь станет чистой. Не навсегда, конечно, но теперь вы хотя бы будете знать, как быстро привести ее в порядок.Выбирайте один из двух способовВ некоторой обуви, особенно если она сделана из синтетического материала, нога быстро начинает потеть. А теперь представьте, если вам нужно провести в таких туфлях, кроссовках или ботинках целый день…Когда вы их снимите, в прихожей будет стоять непередаваемый аромат. Здесь возникает сразу две проблемы: во-первых, нужно устранить неприятный запах, а во-вторых, – найти способ поддерживать свежесть внутри обуви.• упакуйте обувь в пакет и положите на ночь в морозилку. Восьми-десяти часов вполне хватит для того, чтобы низкая температура уничтожила бактерии, которые являются источником неприятного запаха, и ваша обувь вновь стала свежей;• возьмите несколько пакетиков зеленого чая и положите в туфли или кроссовки. Любимый напиток является прекрасным абсорбентом, поэтому буквально за несколько часов впитает в себя пот. А если чай будет еще и с какими-то добавками, то обувь приобретет не только свежесть, но и приятный ненавязчивый запах, например, фруктов или мяты.После того, как вы избавились от неприятного запаха, нужно подумать, как поддерживать свежесть обуви долгое время. Отличное решение проблемы – антибактериальные стельки. Они могут быть одноразовыми или многоразовыми. Если вы знаете, что у вас сильно потеют ноги, выбирайте первые. Стельки содержат в своем составе абсорбент, впитывающий пот, и отлично защищают внутреннюю часть обуви от распространения микробов. Что касается многоразовых изделий, которые нужно ежедневно сушить и проветривать, то отдавайте предпочтение вкладышам с активированным углем.Лак не даст сланцам соскальзывать с ногДанный лайфхак пригодится уже в следующем году, так как сейчас погода явно не располагает к тому, чтобы ходить в шлепках. Но для лета эта обувь незаменима – она удобная, позволяет ногам дышать и меньше потеть. Однако, как и всегда, в бочке меда есть ложка дегтя – большинство сланцев не фиксируют стопы, поэтому ноги в них сильно скользят. Как минимум, это приводит к тому, что вы быстро устаете, а как максимум – к падениям и травмам.По этой причине очень важно выбирать комфортную обувь с рельефной стелькой и внешней окантовкой, которая будет удерживать ногу. Если все равно не помогает, попробуйте обработать внутреннюю поверхность шлепок лаком для волос. Средство подарит дополнительное сцепление с поверхностью обуви, и вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.Кожурой нужно хорошо натереть поверхность обуви.Какой бы качественной ни была кожаная обувь, со временем даже она начинает терять свой привлекательный внешний вид. Самая большая проблема в данном случае – это потеря блеска, даже профессиональные кремы не помогают. А вот обычная банановая кожура может. Попробуйте натереть мягкой стороной поверхность ботинок, и она засияет, будто вы их только сегодня принесли из магазина.Пластырь облегчит ходьбу на высоких каблукахМы привыкли, что пластырь нужен только в тот момент, когда на пальцах появляются мозоли, не позволяющие нам нормально ходить и комфортно себя чувствовать. На самом деле у него есть и другая суперсила – он помогает преодолеть боль в уставших ногах.Если вы много времени провели на высоких каблуках и чувствуете, как начинают ныть ноги, появляются судороги или другие дискомфортные ощущения, возьмите кусочек пластыря и плотно скрепите между собой средний и безымянный пальцы. Дело в том, что нервные волокна, которые находятся между ними, сильно раздражаются из-за внешнего давления, что и становится причиной появления боли и тяжести. А фиксация пальцев помогает уменьшить этот эффект. Главное – не перестараться.На заметку: Пластырь придет на помощь и в том случае, если на обуви слишком скользкая подошва. Чтобы улучшить ее сцепление с различными поверхностями, приклейте тонкий слой пластыря. Обратите внимание, что его нужно будет постоянно обновлять, чтобы поддерживать эффект. Также можно обработать подошву наждачной бумагой – это еще один отличный способ укротить скользкую обувь.Газеты стоит держать в доме, даже если вы их не читаетеНовая обувь может быть тесной и дискомфортной не только в районе пятки или носка, но также в зоне голенища. Если вы с трудом застегиваете замок или понимаете, что сапоги слишком облегают ногу, растяните их с помощью обычной газеты. Для начала сбрызните внутреннюю часть обуви специальным спреем для растяжки, а затем вставьте внутрь несколько газет, свернутых в рулон. Важно, чтобы он совпадал по толщине с голенищем, и немного растягивал его. Оставьте обувь в таком виде на сутки или даже на несколько дней, чтобы получить заметный эффект.Также газета придет на помощь, если вы вернулись с улицы с насквозь мокрыми ногами. Скомкайте ее страницы и аккуратно засуньте внутрь обуви. Бумага быстро впитает влагу, и на следующий день вы уже сможете пойти на работу в этих же туфлях, кроссовках или ботинках.Результат до и после отпаривания.Если вам не нравится винтаж и все, что с ним связано, тогда складки которые со временем появляются на обуви, точно не вызовут у вас радостную улыбку – скорее, раздражение. Чтобы исправить ситуацию и вернуть любимой паре презентабельный внешний вид, воспользуйтесь помощью отпаривателя. Для начала нужно будет обработать «мятые» участки обычной водой, а затем пройтись устройством по складкам. Возможно, полностью они и не исчезнут, но обувь точно будет выглядеть лучше.