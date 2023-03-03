Как избавиться от муравьев в теплице: эффективные методы и советы бывалых огородников

Появление насекомых в парниках может стать причиной значительного снижения урожая.

В этой публикации будет рассказано, как избавиться от муравьев в теплице народными методами и с помощью проверенных инсектицидов.



Польза и вред муравьев

Методы борьбы с муравьями в теплице

Народные средства

Применения средств для отпугивания насекомых

Какие растения отпугивают муравьев

Чем обработать землю от муравьев в теплице

Еще со школьной скамьи мы знаем, что муравьи – это весьма полезные насекомые, уничтожающие некоторых вредителей огородных растений: личинок мух, паутинных клещей, гусениц. Благодаря структуре муравейника, грунт пронизывается огромным числом ходов, что позволяет максимально наполнить ее кислородом. Кроме этого, в почве увеличивается содержание растворимых форм калия, фосфора и азота, что значительно улучшает ее питательность.Несмотря на очевидную пользу, соседство с этими трудолюбивыми насекомыми в теплице приносит посевам немало вреда:Повышение кислотности грунта, что является губительным для некоторых огородных культур.Уничтожение молодых побегов и плодов растений с высоким содержанием фруктозы.Угнетение корневой системы рассады, которая страдает из-за строительства муравейника.Повышенная заболеваемость тепличных растений, ведь насекомые являются переносчиками различных болезней.Кроме этого, в парнике с муравейником рано или поздно появиться колония тли. Эти, безопасные для человека насекомые в короткое время высасывает соки из растений, что приводит к их деформации и гибели. Зона обитания муравьев, обычно, не ограничивается пределами теплицы. Именно поэтому они могут заносить извне семена сорняков, которые в благоприятном микроклимате парника быстро размножаются.Причины появления муравьев на закрытых грунтах весьма банальны: их привлекает запах органики и температурно-влажностные характеристики парника. Теплица для муравьев – это идеальное место для существования, в котором для них есть источники воды, пищи и все возможности для увеличения популяции. Чаще всего в парниках появляются черные «садовые» и рыжие «лесные» муравьи. Несмотря на различную среду обитания, и первые и вторые питаются корнями, семенами, молодыми побегами, сладкими плодами овощных культур. Как избавиться от муравьев в теплице, если устранить естественную причину их появления невозможно?Садоводами практикуется масса эффективных способов борьбы с этими насекомыми, среди которых следует выделить:Использование народных средств.Применение инсектицидов и различных химических препаратов.Все они имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы разобраться, как быстро и максимально безопасно избавиться от муравьев в теплице, рассмотрим каждый способ более подробно.Методы борьбы можно условно разделить на способы:Физического воздействия, нацеленные на снижение популяции, удаление мест комфортного проживания насекомых или уничтожение матки.Действенное средство от муравьев в теплице – это картофель, так как ЖКТ насекомых не в состоянии переварить крахмал. Для уничтожения популяции достаточно измельчить картофельные очистки и разложить их в непосредственной близости от муравейника. Подобный эффект вызывает пшенная крупа. Насекомые гибнут при потреблении сырой пшенки.Самым простым и эффективным способом физического уничтожения насекомых считается обработка муравейника крутым кипятком. В качестве приманки для насекомых можно использовать варенье, мед или сахарный сироп. Банка с таким содержимым, оставленная на несколько дней возле муравейника, будет наполнена насекомыми. Для их уничтожения останется просто залить емкость кипящей водой.Наиболее популярное народное средство от муравьев в теплице – это чеснок, который нужно измельчить и смешать с древесными опилками. Получившимся составом нужно посыпать муравьиную кучу. Очень неплохо действует и водный раствор чеснока: 1 измельченная головка на 10 л воды. Еще одним неплохим способом борьбы с муравьями является опрыскивание их мест обитания раствором керосина: на ведро воды нужно всего 2 ст ложки данного продукта. Растворами нужно полить муравейник и места скопления насекомых.Известно, что запах горчицы эффективно отпугивает насекомых. Использовать ее просто: сухим порошком посыпают дорожки, междурядья и все деревянные элементы конструкции парника. Данный метод недорог и эффективен, но только при небольшой популяции муравьев в теплице.Популярностью у отечественных владельцев теплиц пользуется посадка растений, запах которых плохо переносится насекомыми. Практика показала, что вблизи посадок мяты и полыни насекомые никогда не строят свои дома. Если перед вами стал вопрос: как избавиться от муравьев с крыльями в теплице, не прибегая к обработке посадок химическим средствам.Самый простой вариант – высадить возле огородных культур растения отпугивающие насекомых:мяту;мелиссу;лаванду;розмарин;бархатцы.Посадки данных растений на территории теплицы позволят защитить культурные растения от муравьев. По заверению опытных садоводов, чтобы удалить муравьев из теплицы, достаточно просто разложить данные растения в местах скопления насекомых.Предпосадочная подготовка почвы предполагает обработку водным раствором соды и льняного масла. Для создания раствора понадобится: 1 л воды, 5 г соды и 30 мл масла.Для уничтожения насекомых муравейник и места скопления паразитов заливаются борной кислотой.Нашатырный спирт – это прекрасное средство борьбы с популяцией муравьев в условиях закрытого грунта. На 5 л воды потребуется 2 ст ложки аммиака. Раствором нужно тщательно залить муравьиную кучу.

Чем потравить муравьев в теплице

Как избавиться от муравьев в теплице промышленными ядохимикатами

Наиболее эффективными являются:

Советы бывалых огородников

Среди множества народных средств борьбы с насекомыми в теплицах высокой эффективностью отличается борная кислота.Борная кислота является специфическим химическим препаратом, большие дозы которого при попадании в организм животных и человека могут привести к серьезным отравлениям. Применяя борную кислоту, соблюдайте меры предосторожности.На основе борной кислоты можно сделать эффективные отравленные приманки. Предлагаем один из наиболее популярных рецептов, который готовиться очень просто:¼ столовой ложки борной кислоты развести в 1 стакане воды.Добавить в раствор 4 столовых ложки сахара, варенья или меда.Содержимое следует разложить по небольшим емкостям и расставить по теплице. Второй вариант отравленной приманки для борьбы с муравьями – мясные шарики с добавлением борной кислоты, которые нужно раскладывать в теплице. Рецепт простой: в 100 г мясного фарша нужно добавить 1 ч ложку борной кислоты.Как показала практика, лучшим способом профилактики появления муравьев в парниках является ежегодная перекопка грунта в теплице с целью повреждения муравейника, уничтожения личинок и мест кладки яиц с последующим внесением в почву древесной золы, извести и пищевой соды.Несмотря на популярность, народные методы не всегда эффективны, особенно при борьбе с большой популяцией муравьев. В таком случае опытные садоводы идут на крайние меры – применение инсектицидов – специализированных химических препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями.«Гром». Необходимо снять верхнюю часть муравьиной кучи, рассыпать на ее место содержимое пакета, которое следует присыпать землей. По заверению производителя, популяция муравьев погибнет в течение двух-трех дней.«Мурацид», «Муравьед», «Муравьин». В качестве действующего вещества данных препаратов используется диазинон, являющийся смертельным для насекомых.В продаже также можно встретить весьма большой ассортимент средств по борьбе с садовыми муравьями.Все химические препараты являются высокотоксичными ядохимикатами, вызывающими отравление не только насекомых, но и человека. При работе с инсектицидами соблюдайте меры предосторожности: защищайте от контакта с химикатами органы дыхания, слизистые оболочки носа и глаз, кожные покровы.Если вы увидите муравьев на перце в теплице, то готовьтесь к борьбе с тлей. Сами насекомые практически не используют перец в пищу, но применяют растения в качестве площадки для выпаса тли. Огороднику предстоит борьба с двумя врагами одновременно: муравьями и тлей. Наиболее эффективный способ – использование комплексных инсектицидов, оказывающих губительное воздействие на вредителей.Если появились муравьи в теплице с помидорами, то поможет водный раствор уксуса, в пропорции 1:1. Его нужно нанести на дорожки между грядками, а также на колышки и стойки шпалер, удерживающие культуры. Муравьи не выносят запаха уксуса и после нескольких обработок навсегда покинут теплицу с томатами. Данную процедуру рекомендуется применять и в качестве профилактики, появления муравьев в теплице. Профилактические обработки нужно проводить каждые 7-10 дней.Что делать с муравьями в рассаде огурцов? Действительно, муравьи питаются семенами и огуречной рассадой. Лучший способ избавления от насекомых – использование ядовитых приманок. Наиболее эффективным и безопасным вариантом являются смесь пивных дрожжей с медом, сахаром или вареньем.