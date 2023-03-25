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Симпатичные пасхальные яйца своими руками

До Светлой Пасхи осталось меньше месяца и многие уже задумываются о том, как же можно красиво и необычно в этом году покрасить яйца.
Сегодня мы хотим поделится с вами простым, при этом очень милым и симпатичным способом покраски яйц. Для него не потребуется дорогих материалов, и наверняка уже все есть у вас дома.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками

Для этого проекта вам понадобится:

Яйца, сваренные вкрутую

Жидкий пищевой краситель

Одноразовые стаканчики

Кисти для рисования

Черный маркер

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
Выберите свою цветовую палитру. В каждый стаканчик выдавить около 20 капель. Добавьте совсем немного воды, чтобы разбавить пищевой краситель.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
Нанесите одну каплю одного цвета на яйцо. 

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
Вы можете нанести еще один цвет сверху, но не перекрывать предыдущий цвет, чтобы придать ей вид, как показано выше, где верхняя часть светлее. 

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
Используйте способ наслоения от более темного к более светлому, но постарайтесь не переборщить. Дайте полностью высохнуть и помните, что при высыхании он будет выглядеть более светлым.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
Далее возьмите маркер и нарисуйте «лепестки» вокруг внешней стороны формы. Ваши линии не должны быть полностью соприкасаться с цветом. Так будет выглядеть намного естественнее.
Чтобы нарисовать центр цветка, вы можете сделать точки и линии для тычинок. Форма в центре тоже может быть совершенно произвольной. Никаких правил для этого на самом деле нет. Как подсказываем вам ваша фантазия.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
После того, как ваши цветы высохнут, возьмите маркер и в пустом пространстве между цветами нарисуйте форму листьев. Когда он высохнет, закрасьте его зеленым цветом и снова дайте высохнуть.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
В итоге получаются вот такие милые, необычные и очень красивые пасхальные яйца.

Симпатичные пасхальные яйца своими руками
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окрашиваниеЯйца

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