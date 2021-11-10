Как в магазине понять, качественная перед вами вещь или ерунда какая-то

Новые вещи в магазине почти всегда выглядят привлекательно, но все мы не раз ошибались с покупкой: симпатичный свитер превращался в тряпку после первой же стирки, а трикотажное платье покрывалось катышками, стоило надеть его пару раз.



Защитить себя от бессмысленной траты денег можно, зная несколько простых хитростей, благодаря которым плохо сшитая вещь просто не попадет в ваш гардероб.

Мы уверены, что качественную одежду можно купить недорого, главное — знать, как ее выбирать. И написали простой чек-лист для любителей шопинга, который поможет никогда не разочаровываться в выборе вещей. А в конце статьи вас ждет бонус, посвященный выбору спортивной одежды.



1. Оцените ткань

2. Исследуйте швы

3. Оцените крой

4. Присмотритесь к деталям

Бонус: как правильно выбрать спортивную одежду

Именно от ткани зависит, как будет сидеть вещь и как она поведет себя после стирки. Чтобы оценить качество ткани, сделайте следующее:Растяните ее и посмотрите, восстанавливает ли она прежнюю форму.Посмотрите на свет: полотно должно быть плотным, равномерного плетения, без просветов, узелков и нитей разной толщины.Намочите вещь с изнаночной стороны (смочите палец и приложите к изнанке). Если с лицевой стороны появилось пятно, значит, на изделии будет заметно даже маленькое пятнышко пота.Потрите ткань. На ней не должно образоваться даже самых мелких катышков, иначе они появятся и во время носки.Хлопчатобумажные ткани для рубашек, футболок и трикотажных изделий различаются по длине волокна, из которого изготовлены. Чем оно короче, тем жестче ткань, тем быстрее она изнашивается, тем легче образуются катышки. Качественный хлопок на этикете обозначают как «длинноволокнистый» (extra-long staple cotton). Также могут упоминаться двухниточный хлопок (2-fold cotton), когда нить спрядена из двух, и мерсеризованный хлопок (mercerized cotton), который прошел специальную обработку для мягкости и прочности.Качество льняной ткани тоже зависит от волокна: чем оно длиннее, тем мягче изделие. Лен не очень эластичный, и если вещь постоянно складывать в одном и том же месте, волокна могут сломаться, поэтому перед покупкой убедитесь, что на ткани нет заломов. Выбирайте вещи из льна в смеси с хлопком — такая одежда меньше мнется.Изделия из шерсти должны быть плотными и однородными, без просветов, с одинаковыми петлями и ровной нитью и быстро восстанавливать форму после сминания. Если производитель использует сырье высокого качества, он обязательно укажет на этикетке его вид (например, мериносовая шерсть).Искусственные ткани — это не синтетика, их делают из натуральных материалов, например из вискозы или тенселя (продукт переработки древесины). Если вы видите их названия на этикетке, не пугайтесь: они «дышащие», не электризуются и приятны к телу.Синтетические ткани делают из продуктов переработки нефти. Если в составе ткани не более 5 % синтетики (спандекса, полиэстера, лайкры и т. д.), то это практически не сказывается на качестве вещи, наоборот, улучшает посадку по фигуре и помогает сохранять форму после стирки.Мы нечасто смотрим на качество прострочки, но оно тоже влияет на долговечность и посадку вещи. Вот на что нужно обратить внимание перед покупкой:Нет ли с лицевой стороны видимых дырочек от швейной иглы (часто для тонкой ткани выбирают слишком толстые иглы, и отверстия от них постепенно превращаются в заметные дырки).Нет ли неровных и перекрученных швов, пропущенных петель, узлов, скомканных ниток (из-за этого швы расходятся, а вещь после стирки теряет форму).Есть ли двойная прострочка в местах, где изделие подвергается повышенной нагрузке: в подмышках, в паху, в углах карманов, вдоль молний.Правильно скроенная одежда хорошо сидит, не висит и не морщится. Вот как оценить качество кроя:Чем больше деталей, из которых сшита вещь, тем точнее она повторяет естественные изгибы тела. Но шить такую одежду сложнее, дольше и дороже. Производители экономят, делая крой проще: например, отказываются от центрального шва на спине. Такая вещь сидит хуже, ведь спина-то у нас не плоская. При покупке пиджаков и пальто обращайте внимание на наличие этого шва.В пальто и пиджаках ощупайте воротник, плечевые швы и подмышки — между тканью и подкладкой должны быть вшиты плотные укрепляющие вкладки, без которых изделие быстро потеряет форму. Карманы должны быть также укреплены дополнительным слоем нетканого материала, который убережет их от растягивания.У рубашек и блузок из неэластичных тканей должны быть вытачки, иначе вещь не будет сидеть по фигуре.Осмотрите подкладку: она не должна топорщиться, а также натягивать или перекашивать саму вещь.Петли должны быть обработаны аккуратным швом, через который не видны внутренние слои ткани и торчащие нитки. Углы петель — укреплены плотной прострочкой. Если ткань толстая, в углу петли должно быть округлое расширение под пуговицу.Этикетка не должна менять линию шва и топорщиться. Жесткая «пластиковая» этикетка, встроченная в основной шов, — признак низкокачественного изделия. Даже если ее обрезать, она будет торчать и царапаться, поэтому ответственные производители изготавливают этикетки из мягкой ткани.К изделию должны прилагаться запасные пуговицы и декоративные элементы (пайетки, бусины), если они есть на одежде.Некоторые вещи после тренировки начинают неприятно пахнуть, и запах не исчезает, даже если их постирать. Исследователи сравнили спортивную одежду из хлопка и полиэстера: оказалось, что синтетические волокна, в отличие от хлопчатобумажной ткани, впитывают сальные выделения, выходящие вместе с потом. Именно ими питаются некоторые виды бактерий, создавая при этом характерный «аромат».Если вы хотите избежать запаха, выбирайте одежду из хлопка. А если предпочитаете синтетику, можно перед стиркой замачивать вещи на несколько часов в теплой мыльной воде. Некоторые производители пропитывают синтетические ткани противомикробными средствами (например, триклозаном), но данных о том, как они могут повлиять на организм, пока недостаточно.