Стала известна тайна древнеегипетского папируса с описанием приворотного ритуала

Похоже, древние египтяне не очень отличались от современных людей в плане дел сердечных. Они так же переживали по поводу безответной любви и готовы были использовать самые разнообразные ритуалы, которые бы заставили бы пассию влюбиться в них во что бы то ни стало. Недавно учёные расшифровали папирус времён Древнего Египта, в котором описывается именно такой ритуал.
Музей древних культур при Университете Маккуори в австралийском Сиднее начал собирать коллекцию древнеегипетских папирусов в 1972 году. С тех пор в коллекции музея накопилось около 900 папирусов с древнеегипетскими приворотами. Этот тип заклинаний и ритуалов в основном представляет собой «короткие тексты, описывающие ритуалы для различных целей (обрести любовь, вылечить болезни, узнать будущее и т.д.). Особое внимание ученых привлек документ, связанный с любовной магией.
Сохранившийся фрагмент древнего папируса.
Датируемый седьмым - восьмым веками, этот папирус является одним из немногих сохранившихся документов, который отражает распространение христианства в Египте, а также изменения в местной письменности, в которой перестали использовать иероглифы, заменив их на коптский язык, использующий греческое правописание.
Текст сохранился только обрывочно, в нем есть очень мало информации о заклинании. Однако эксперты, которые исследовали рукопись, утверждают следующее: «Эта рукопись содержит рецепт приворота и, возможно, защиту от враждебных влияний, со ссылкой на библейского персонажа Ахитофела. При этом очевидно, что рукопись первоначально содержала два или больше рецепта».
В дополнение к инструкции о том, как выполнять заклинания, на папирусе есть изображение, сопровождающее текст. На нем два существа, стоящие лицом к лицу, соединены между собой цепью или пенисом. Они символизируют два пола, т.е. справа - женщина, слева - мужчина.
Фрагмент египетской книги ритуалов.
Ученые объясняют, что изображения на этом папирусе также использовались для того, чтобы привлечь людей, заинтриговав их. Привороты часто использовались не для того, чтобы влюбить кого-то другого, а для того, чтобы «облегчить доступ» мужчины к женщине, которая либо собиралась выйти замуж за кого-то другого, либо жила «под крылом» своих родителей.
Любовные заклинания были распространены в Древнем Египте.
Сейчас ученые собираются выяснить, есть ли в прочих папирусах университета другие любовные заклинания, которые сохранились лучше, а также в которых есть больше информации.
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