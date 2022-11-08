10 лучших фильмов-катастроф последних лет, от которых сердце уходит в пятки

Популярность фильмов-катастроф на протяжении многих лет неуклонно растёт. И режиссёры поддерживают зрительский интерес, ежегодно выпуская на экраны картины об угрозах из космоса и стихийных бедствиях, климатических апокалипсисах и техногенных катастрофах. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие творения кинематографистов о катастрофах за последние несколько лет.
«Гренландия», 2020 год, страна: Великобритания, США, режиссёр Рик Роман Во
Кадр из фильма «Гренландия». / Фото: www.kinopoisk.ru
Настоящая драма, разыгрывающаяся на фоне угрозы уничтожения цивилизации и попытках людей спастись в безопасном месте. Даже избранные, для кого давно уготовано место в спасительном бункере, не могут добраться до места назначения. Можно ли выжить, не потеряв человеческое лицо и сохранив чувство собственного достоинства, когда на кону стоит жизнь людей?
«Туннель: Опасно для жизни», 2019 год, страна: Норвегия, режиссёр Пол Ойе
Кадр из фильма «Туннель: Опасно для жизни». / Фото: www.kinopoisk.ru
У норвежских кинематографистов получился по-настоящему убедительный, местами шокирующий и очень напряженный фильм. С первых же минут просмотра зрителям предстоит погрузится в водоворот событий, при этом каждый чувствует себя участником всего того, что происходит на экране. И пусть не обманут никого кадры подготовки к Рождеству и множество весёлых людей, отправляющихся за подарками. Всего через несколько мгновений после того, как они окажутся в туннеле, через который лежит их путь, вспыхнет пожар, а из огненной ловушки удастся выбраться далеко не всем.
«Блуждающая земля», 2019 год, страна: Китай, режиссёр Франт Гво
Кадр из фильма «Блуждающая земля». / Фото: www.kinopoisk.ru
Зрители, уже посмотревшие творение китайских кинематографистов, утверждают, что этот фильм ничуть не уступает голливудским блокбастерам, а в каких-то моментах даже их превосходит. Космическая одиссея, масштабная катастрофа и приключенческая драма с трогательными кадрами, - всё это в одном фильме. При этом картину отличает оригинальный и довольно смелый сюжет, потрясающие спецэффекты и достоверная игра актёров.
«Разлом», 2018 год, страна: Норвегия, режиссёр Йон Андреас Андерсен
Кадр из фильма «Разлом». / Фото: www.kinopoisk.ru
Картина стала продолжением уже нашумевшего и широко известного триллера «Волна» и ничуть не уступает ему в зрелищности и напряжённости. Создатели «Разлома» соединили семейную драму с катастрофой тысяч людей, оказавшихся в городе, уходящем под землю.
«Спитак», 2018 год, страна: Россия, Армения, режиссёр Александр Котт
Кадр из фильма «Спитак». / Фото: www.kinopoisk.ru
Советско-армянская картина основана на реальных событиях и повествует о страшном землетрясении, произошедшем в 1988 году в Армении. Мужчина, прилетевший в страну для воссоединения с семьёй, пытается спасти своих близких и обрести хоть какое-то равновесие посреди хаоса и разрухи. Землетрясение уже прокатилось разрушительной волной по Армении, но его последствия часто оказываются опаснее, чем само бедствие.
«Дело храбрых», 2017 год, страна: США, режиссёр Джозеф Косински
Кадр из фильма «Дело храбрых». / Фото: www.kinopoisk.ru
В основе картины Джозефа Косински лежат события 2013 года, когда в Аризоне в США разгорелась серия масштабных пожаров. В фильме у каждого пожарника есть свой, совершенно реальный прототип. Правда, многие настоящие герои, спасавшие населённые пункты и людей от огня, никогда не смогут увидеть этот фильм. А зрители имеют уникальную возможность взглянуть на мир глазами тех, кто пожертвовал собой ради спасения тысяч жизней.
«Геошторм», 2017 год, страна: США, режиссёр Дин Девлин
Кадр из фильма «Геошторм». / Фото: www.kinopoisk.ru
Может ли человечество объединиться для защиты от природных катаклизмов и аномальных колебаний температуры воздуха? Именно так поступили лидеры мировых держав в картине «Геошторм». Правда, никто и представить себе не мог, что защитная система Земли, созданная людьми, начнёт свою собственную игру и попытается уничтожить всё живое.
«И грянул шторм», 2016 год, страна: США, режиссёр Крэйг Гиллеспи
Кадр из фильма «И грянул шторм». / Фото: www.kinopoisk.ru
Ещё одна картина, основанная на реальных событиях, происходивших в 1952 году, когда в самый разгар шторма сотрудники береговой охраны бросились на помощь экипажам двух танкеров. А первым на выручку спешил Бернард Веббер, рискнувший отправиться навстречу опасности на деревянной моторной лодке.
«Глубоководный горизонт», страна: США, Гонконг, 2016 год, режиссёр Питер Берг
Кадр из фильма «Глубоководный горизонт». / Фото: www.kinopoisk.ru
Несмотря на то, что фильм длится 107 минут, он кажется невероятно коротким. Тут халатность находится на грани убийства, а экономия происходит за счёт чужих жизней. В картине нет особенной динамики, как нет наигранной трагедии. И чем неспешнее развиваются события, тем острее ощущается всё возрастающая напряжённость. И зритель каждой клеткой чувствует неотвратимость надвигающейся катастрофы.
«Тоннель», 2016 год, страна: Южная Корея, режиссёр Ким Сон-хун
Кадр из фильма «Тоннель». / Фото: www.kinopoisk.ru
Эта картина корейских кинематографистов не только о спасении. Она скорее о невероятной силе духа человека и о том, как жажда наживы убивает профессионализм, а стремление остаться у власти позволяет жертвовать чужими жизнями. Зрелищный и напряжённый фильм, в котором множество острых психологических моментов, несомненно, заслуживает самого пристального внимания зрителей.
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