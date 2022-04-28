Помогите своей орхидее нарастить корни

Чтобы орхидея нарастила ещё больше корней и, как следствие, смогла красиво цвести, можно провести простой трюк, который никак не вредит растению, а напротив, даже стимулирует его восстанавливаться. Это очень легко — вы точно справитесь!







Корни у орхидеи после такого трюка станут зелёными, сочными, напитанными, живыми. Однако к процедуре нужно подготовиться, а именно: перестаньте поливать орхидею на 2 недели.







За это время корни подсохнут, и можно будет приступить к следующему этапу. Погрузите орхидею в воду буквально на 10 секунд.







Затем удалите старый грунт. Промойте корни под водой. Осмотрите: если имеются старые, сухие и безжизненные, подгнившие корни, то обрежьте их без жалости до здоровых.







Затем поместите орхидею в прозрачную банку так, чтобы все корни поместились внутрь. При этом саму орхидею зафиксируйте на банке с помощью, например, деревянных шпажек, поставленных крест-накрест.







На самое дно банки налейте воду. Только кончики орхидеи должны быть погружены в воду! В таком виде оставьте орхидею в светлом, не холодном месте. Каждые 2 дня меняйте воду, а через неделю воду можно будет менять раз в 5 дней.







Продолжайте держать орхидею в воде до тех пор, пока она не нарастит новые корни — столько, сколько вы считаете необходимым.

Когда орхидея нарастит достаточное количество корней, высадите её в подходящий грунт (кору) и ухаживайте, как обычно.