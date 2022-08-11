Арки, созданные природой, которые еще можно успеть увидеть

В марте знаменитая известняковая скала в форме арки Лазурное окно на Мальте обрушилась в море, не выдержав сильного шторма. Обрушение арки было вполне предсказуемо, учитывая естественную эрозию, долгие годы подтачивавшую природный монумент. Данный фотоматериал расскажет вам о десяти красивейших скальных арках мира, которые ещё можно увидеть.









Арка Лазурное окно (слева) у северо-западного побережья острова Гоцо на Мальте, и то, что он неё осталось после шторма (справа). Геологи давно предрекали обрушение Лазурного окна в результате естественной эрозии, и в последние несколько лет туристам запрещалось ходить по арке или проплывать под ней. В марте их прогнозы осуществились.







Клефтико, Милос, Греция.



К этим скальным образованиям можно добраться только по морю. Легенда гласит, что в одной из пещер Клефтико пираты хранили свои сокровища.







Голубые пещеры, Закинф, Греция.



Голубые пещеры – одна из самых популярных туристических достопримечательностей острова Закинф. Часть пещер можно осмотреть, добравшись до них на лодке, другая же часть доступна только опытным дайверам.







Арка Es Pontàs, Мальорка.



Эта природная арка находится у юго-восточного побережья острова Мальорка. Скалолазы, пытавшиеся покорить арку, отнесли её к числу сложнейших альпинистских объектов в мире.

Однако, большинство людей приезжает сюда просто чтобы насладиться прекрасными морскими пейзажами.Арка Kamara Tou Koraka на мысе Греко в юго-восточной части острова Кипр.В настоящее время арка классифицируется, как потенциально опасная, и прогулки по ней запрещены.Этрета, Франция.Город Этрета на северо-западе Франции известен своими впечатляющими арками и меловыми скалами, которые вдохновляли многих художников-импрессионистов в 19 веке. Во время отлива туристы могут пройти под аркой. Арка была сформирована подводной рекой, когда-то протекавшей параллельно побережью.Арка Cathedral Cove на полуострове Коромандел Северного острова в Новой Зеландии, до которой можно добраться только пешком или на лодке.Дердл-Дор, Дорсет, Англия.Скальные ворота Дердл-Дор являются частью Юрского побережья, которое было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дердл-Дор считается самой известной и узнаваемой природной аркой в мире.Остров Engetsu Island у берегов посёлка Сирахама в префектуре Вакаяма в Японии.Природная известняковая арка Зелёный мост Уэльса (Green Bridge of Wales) имеет высоту около 25 метров и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Уэльса.Утёс Персе, Квебек, Канада.Утёс Персе, что в переводе с французского означает «продырявленный утёс», представляет собой известняковое образование длиной 433 метра и шириной 90 метров, в центре которого находится природная арка . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)