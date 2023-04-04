Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Весь жир и нагар отвалится без труда — и ничего не надо будет тереть! Воспользуйтесь отличным лайфхаком, как очистить духовку от нагара любой сложности.







Распределите на стенки духовки любое средство для очищения.







Сверху укройте всё бумажными полотенцами. Вновь разбрызгайте средство для удаления жира и нагара, чтобы пропитать бумажные полотенца.







Сверху закройте пищевой плёнкой, чтобы средство не высохло. Если нагар очень сильный и застарелый, оставьте на ночь, если средней сложности — то на пару часов.







Затем снимите плёнку вместе с бумажными полотенцами.







И удалите все остатки загрязнений губкой вместе с моющим средством.







Духовка будет в идеальном состоянии, даже если до этого были очень сильные загрязнения!





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