С нами не соскучишься!

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Симуков
    Сочувствую Монике. Вспомните "судьи неуёмные", как поступил Иисус с грешницей! Он сказал только: "Иди и больше не гре...Как сложилась суд...
  • Александр Стародубцев
    нет российских фильмов15 самых популярн...
  • Василий Коликов
    Поздно! Надо был делать это четверть века тому. Тогда мог еще быть какой-то эффект.Как сложилась суд...

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Весь жир и нагар отвалится без труда — и ничего не надо будет тереть! Воспользуйтесь отличным лайфхаком, как очистить духовку от нагара любой сложности.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Распределите на стенки духовки любое средство для очищения.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Сверху укройте всё бумажными полотенцами. Вновь разбрызгайте средство для удаления жира и нагара, чтобы пропитать бумажные полотенца.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Сверху закройте пищевой плёнкой, чтобы средство не высохло. Если нагар очень сильный и застарелый, оставьте на ночь, если средней сложности — то на пару часов.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Затем снимите плёнку вместе с бумажными полотенцами.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

И удалите все остатки загрязнений губкой вместе с моющим средством.

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности

Духовка будет в идеальном состоянии, даже если до этого были очень сильные загрязнения!

Как быстро отмыть духовку от нагара любой сложности
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Духовкасоветы

Картина дня

наверх