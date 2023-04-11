6 монархов, которые сели на трон в детском возрасте, но принимали очень взрослые решения

С нами не соскучишься!





Бремя власти отягощает зрелых и опытных. Что же говорить о тех, кому пришлось принять тяжкую обязанность правления целой страной в весьма нежном возрасте? Словом, молоко ещё на губах не обсохло, а он уже на царском троне



Бремя власти отягощает зрелых и опытных. Что же говорить о тех, кому пришлось принять тяжкую обязанность правления целой страной в весьма нежном возрасте? Словом, молоко ещё на губах не обсохло, а он уже на царском троне . Кто-то умудрился укрепить государство, кто-то нанести непоправимый вред, который не могли исправить несколько последующих поколений мудрых правителей. Узнайте о шести монархах, которым суждено было взойти на престол ребёнком, но чьи действия и решения имели очень взрослые последствия.







1. Птолемей XIII Теос Филопатор

Птолемей XIII.

Цезарь и Клеопатра, кадр из одноимённого фильма.

2. Фулинь, император Шуньчжи

Фулинь, император Шуньчжи.

3. Император Гелиогабал (Элагабал)

Марк Аврелий Антонин Гелиогабал или Элагабал.

Больше всего император запомнился своими оргиями и разного рода извращёнными причудами.

4. Тутанхамон

Тутанхамон.

После смерти Тутанхамон оказался полезнее, чем при жизни.

5. Мария, королева Шотландии

Мария Стюарт.

Франциск II Мария Стюарт.

6. Балдуин IV Иерусалимский

Балдуин IV Иерусалимский.

Балдуин был прокажённым и носил маску.