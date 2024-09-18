Виски, скотч, бурбон: в чем разница между напитками кроме названий

Сегодня чего только не найдешь на прилавках вино-водочных отделов продуктовых магазинов и торговых центров. Мало кто знает, но современные люди потребляют гораздо больше алкоголя, чем в XX веке, что является крайне тревожной тенденцией по мнению подавляющего большинства специалистов и врачей. Тем не менее сегодня речь пойдет именно о спиртном.
1. Главное, что нужно знать о виски…
Все перечисленное - виски. |Фото: qna.center.
На самом деле правильнее было бы написать: «главное, что нужно знать о всех трех упомянутых напитках». Собственно скотч и бурбон от виски ничем не отличаются по той простой причине, что все перечисленное – это и есть виски! Само собой разные сорта этого алкогольного напитка. И как бы не кичились тем, что производители спиртного с британских островов, что производители горячих напитков из Нового света, типологически и скотч, и бурбон – это по сути своей одно и то же.
Разница в рецептах. |Фото: pxhere.com.
Само собой, алкогольный дьявол кроется в мелочах. В первую очередь в технологии производства этих напитков из которой предсказуемо «вырастают» разные вкусовые качества, разная крепость напитков и даже разная культура потребления. Людям, которые не пьют ни того и ни другого (и даже не собираются попробовать), достаточно знать, что скотч и бурбон – это разные марки виски. Сам же виски – это крепкий алкогольный напиток, получаемый в результате процесса соложения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. Крепость виски в зависимости от сорта варьируется в пределах 40-65%. Также виски отличается близким к нулю или даже нулевым содержанием сахара. Чаще всего напитки из этого семейств обладают оттенками от светло-желтого до коричневого.
2. И все-таки: что такое скотч?
Делают в Шотландии. |Фото: whiskypro.ru.
Скотч или «Шотландский виски» производится исключительно в Великобритании. Настоящие ценители и шотландские националисты, конечно же, скажут, что НАСТОЯЩИЙ скотч может быть сделан только в Шотландии. На самом деле более половины виски под маркой скотч выпускается за пределами данного региона. Традиционно для производства скотча применяется соложенный ячмень. Процесс соложения останавливается сушкой. Для получения сусла ячменный продукт смешивается с водой. Далее следуют брожение и перегонка. Выдерживается скотч в дубовых не герметичных бочках. Впервые рецепт напитка был записан в 1494 году.
3. Хорошо, а что там с бурбоном?
Бурбон делают в США. ¦Фото: Pinterest.
Бурбон – это виски, который производится исключительно в Соединенных Штатах Америки. Во всяком случае, на это любят указывать производители. Основным сырьем для производства бурбона служит не ячмень, а кукуруза. В целом технология производства мало чем отличается от той, что применяется в Европе. Несколько другой подход к брожению и дистилляции. Однако, по сути, главное отличие бурбона от того же скотча (помимо сырья) заключается в бочках. Дело в том, что в американском дубе гораздо большее содержание лактонов. В том числе по этой причине бурбон имеет в своей вкусовой палитре нехарактерные для европейских напитков оттенки.
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