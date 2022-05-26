15 самых забавных и странных географических названий на Земле

Чайнатаун город в штате Висконсин, США.
На планете есть населённые пункты с такими удивительными названиями, что сложно поверить в факт их существования. А жить в городе Свастика или в городе Королевство Сатаны могут, пожалуй, только люби с хорошим чувством юмора. И нужно отметить, что это не самые странные названия из существующих.
1. Свастика
Город Свастика в провинции Онтарио, Канада.
Город Свастика в провинции Онтарио, Канада - довольно странное место. На самом деле это вовсе не пристанище нацистов — город был основан почти за 30 лет до того, как Адольф Гитлер начал использовать свастику. Название города было выбрано в честь древнеиндийского знака благополучия и плодородия.
2. Королевство сатаны
Два города в США (в штатах Вермонт и Массачусетс) называются Королевство сатаны.
Что забавно и странно, на Земле встречаются города и географические места, названные в честь ада. К примеру, два города в США (в штатах Вермонт и Массачусетс) называются Королевство сатаны.
3. Пенистон
Городок Пенистон в Йоркшире, Англия.
Название городка Пенистон в Йоркшире, Англия, вероятно, ведет свое происхождение от старых форм валлийского и английского языков. Первоначально это название означало "Деревня на вершине холма". Сегодня же над ним хихикают все, кому не лень.
4. Ничто
Поселок Ничто в штате Аризона, США.
Ранее населенный (хотя в нем жило очень мало людей) поселок Ничто в штате Аризона, был полностью заброшен в 2005 г. На табличке при въезде в город написано: "Преданные граждане Ничто полны надежды и веры в необходимость труда. Долгие годы эти люди верили в Ничто, надеялись на Ничто и работали в Ничто".
5. Северный полюс
Город Северный полюс есть в штатах Аляска и Нью-Йорк, США.
Города с названием Северный полюс есть в штатах Аляска и Нью-Йорк. В нью-йоркском Северном полюсе есть тематический парк с живыми оленями и Санта Клаусом.
6. Безымянный
Городок в штате Колорадо, США.
Безымянный - небольшой городок в штате Колорадо, который получил свое название, когда в этом месте планировалась прокладка шоссе с поворотом к еще несуществующему городу. При стройке дороги на повороте был установлен временный знак с надписью "Безымянный". В итоге, название так и прижилось.
7. Луна
Городок Луна находится к северо-западу от Питтсбурга.
К северо-западу от Питтсбурга есть городок по названию Луна, который вероятно был назван так из-за того, что расположен в изгибе реки в форме полумесяца.
8. Марс
Город Марс в штате Пенсильвания, США.
Туристы в последнее время часто посещают город Марс в штате Пенсильвания. Мало того, что в городе установлен нерабочий бывший космический корабль, так еще и можно заявить, что побывал в гостях у марсиан (именно так называют местных жителей).
9. Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон - единственный город названный полным именем.
Джордж Вашингтон - это единственный город в Соединенных Штатах, который носит полное имя отца-основателя.
10. Ганджа
Город в Азербайджане.
Город с самым растаманским названием можно найти в Азербайджане. Причем это даже не поселок, который был назван в шутку, а второй по величине город в стране.
11. Чайнатаун
Чайнатаун город в штате Висконсин, США.
Чайнатауны или китайские кварталы существуют в крупных городах по всему миру, но в Висконсине есть целый город, который носит подобное название.
12. Бэтмен
Город Бэтмен в провинции Бэтмен на берегу реки Бэтмен, Турция.
Все знают знаменитого героя комиксов, но мало кто в курсе, что в Турции в провинции Бэтмен, на берегу реки Бэтмен (притока реки Тигр) есть город Бэтмен. Основными местыми местными достопримечательностями являются нефтеперерабатывающие заводы и крупная военная авиабаза.
13. Бастардтаун
Город Бастардтаун в графстве Вексфорд, Ирландия.
Бастардтаун в графстве Вексфорд, несмотря на свое название, является живописным приморским ирландским селением.
14. Å
Å - деревня на самом севере Норвегии.
Населенный пункт со столь лаконичным названием - красивая приморская деревня на самом севере Норвегии. Также подобное название носят шесть других норвежских городков, шведский и датский города.
15. Несчастный случай
Городок Несчастный случай в штате Западный Мэриленд, США.
Что интересно, городок Несчастный случай был построен в 1770-х годах в штате Западный Мэриленд именно случайно. Два землемера размечали землю, случайно выбрав один и тот же дуб в качестве опорной точки. Именно на том месте и был основан город.
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