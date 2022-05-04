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ТОП-5 самых загрязненных городов мира


Смог окутал Дели (Индия).

Смог окутал Дели (Индия).

Несколько дней назад столицу Индии окутал непроницаемый смог. Уровень загрязненности воздуха превысил норму в 70 раз. Такая ситуация была спровоцирована погодными условиями: высокой влажностью, сильным ветром и пожарами вокруг города. Сам же Дели давно признан зоной экологического бедствия. Какие еще города считают самыми загрязненными в мире – далее в обзоре.

1. Дели (Индия)


Дели - один из самых грязных городов мира.

Дели - один из самых грязных городов мира.

 

2. Линьфэнь (Китай)


Линьфэнь - самый загрязненный город Китая.

Линьфэнь - самый загрязненный город Китая.

 

3. Дзержинск (Россия)


Дзержинск - зона экологического бедствия в России.

Дзержинск - зона экологического бедствия в России.

 

4. Хазарибагх, Бангладеш


Хазарибагх - самый загрязненный город Бангладеш.

Хазарибагх - самый загрязненный город Бангладеш.

 

5. Каир, Египет


Восточный Каир - зона экологического бедствия.

Восточный Каир - зона экологического бедствия.

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