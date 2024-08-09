Ошибки, которые отправят сковороду с антипригарным покрытием на пенсию раньше срока

Сковорода с антипригарным покрытием является настоящей палочкой-выручалочкой на кухне. На ней можно приготовить как идеальный омлет, так и стейк ресторанного уровня, приложив минимум усилий.







Именно поэтому так обидно, когда сковорода приходит в негодность всего через несколько месяцев после начала использования.

Ошибка 1: Использовать кулинарный спрей

Ошибка 2: Наливать масло на раскаленную сковороду

Ошибка 3: Готовить на сильном огне

Ошибка 4: Неправильно мыть

Ошибка 5: Хранить в сковороде еду

Ошибка 6: Не смазывать маслом новую сковороду

Ошибка 7: Хранить сковороды друг в друге

Ошибка 8: Жарить продукты на антипригарной сковороде

Ошибка 9: Долго пользоваться одной сковородой

Почему так происходит, читайте в нашей статье. Спойлер: это не зависит от ее цены.В составе спрея есть вредные для покрытия веществаКогда появился пульверизатор для растительного масла, хозяйки были в восторге. Еще бы, ведь это отличный способ минимизировать количество масла на сковороде и, соответственно, снизить калорийность готового блюда. Следующим кулинарным открытием стали кулинарные спреи, производители которых уверяли, что один флакон способен заменить две-три бутылки классического масла. Они заняли почетное место пульверизаторов и стали появляться практически на каждой второй кухне. И все бы ничего, пользуйся и радуйся, однако не стоит забывать о ложке дегтя в бочке меда.Дело в том, что спреи несовместимы с антипригарными сковородками, так как в их состав, кроме масла, входит лецитин. Это вещество является эмульгатором, который помогает создать эмульсию из несмешиваемых жидкостей. Каждый раз, когда вы будете распылять масло на сковороду, на ее поверхности будет оставаться немного лецитина. Со временем он образует пригоревшую корочку и испортит покрытие.Поэтому лучше отказаться от новомодных изобретений в пользу классического масла. Отдавайте предпочтение вариантам с высокой точкой дымления. Идеальным решением станет оливковое, кокосовое, подсолнечное, топленое и пр.Сковорода не должна дымить, когда вы наливаете масло.Обычно повара советуют наливать масло именно на раскаленную сковороду, однако из каждого правила есть исключение. В этом случае исключением являются именно сковородки с антипригарным покрытием. Нужно, чтобы жир попадал на холодную поверхность, и вот почему:• во-первых, когда вы смазываете маслом холодную посуду, оно усиливает антипригарный эффект;• во-вторых, некоторые сухие сковороды при нагреве могут выделять токсины. Чтобы этого не произошло, перестрахуйтесь, и налейте немного масла.Из-за сильного огня сковорода может пригореть.Парадокс, но сковороды с антипригарным покрытием плохо контактируют с высокой температурой. Если ежедневно готовить еду на сильном огне, со временем он разрушит защитный слой, нанесенный на поверхность, и сковорода станет непригодной для использования. Поэтому оптимальный вариантом станет слабый или средний огонь – выбирайте в зависимости от продуктов, которые нужно пожарить или потушить.На заметку: Отличным проводником тепла является керамическое антипригарное покрытие. Оно так хорошо его распределяет, что сильный огонь в процессе готовки не пригодится – еда и так будет быстро жариться.Лучше не мыть сковороду в посудомойке.Каким бы сильным ни был соблазн положить грязную сковороду в посудомоечную машину, не следует этого делать. В составе таблеток, которые используются в процессе мытья посуды, есть опасные для антипригарного покрытия вещества, поэтому они могут повредить его.Также следует помнить, что металлизированные губки, мочалки из проволоки, абразивные чистящие средства и прочие агрессивные «инструменты» – враг номер один для антипригарного покрытия. Лучше всего замочить сковороду водой (но не на всю ночь), подождать, пока загрязнения размякнут и потом аккуратно убрать их обычной мягкой губкой и моющим средством. Есть еще один эффективный способ: налейте в посуду воду, добавьте полстакана 9-процентного уксуса, поставьте на огонь, доведите до кипения, дайте остыть, после чего помойте, как обычно.Еще один важный момент, о котором не стоит забывать – сначала дождитесь, пока сковорода остынет, и только потом начинайте ее мыть. От резкого перепада температур покрытие может деформироваться. Кстати, это касается любой посуды, предназначенной для готовки.Не ставьте сковороду с картошкой в холодильник.Давайте будем честными: все мы хотя бы раз ленились перекладывать еду со сковороды в контейнер, и ставили посуду прямо так в холодильник. Однако это плохая идея. При постоянном контакте с антипригарным покрытием пищевые кислоты начинают его разъедать. Это опасно не только для посуды, но и для вашего здоровья. Поэтому советуем потратить две минуты на то, чтобы переложить остатки блюда в контейнер, а саму сковороду быстро помыть губкой.Если же вы периодически ленитесь, не забывайте о том, что посуду, которую вы только что достали из холодильника, нельзя ставить на плиту. Нужно, чтобы она немного постояла на столешнице и «согрелась». Как мы уже упоминали, резкий перепад температур становится причиной преждевременного износа антипригарного покрытия.Не используйте новую сковороду сухой.Наверняка вы знаете о том, что перед первым использованием чугунную сковороду необходимо смазать растительным маслом или каким-нибудь жиром и хорошо прокалить на плите (некоторые хозяйки советуют делать это с солью). Оказывается, данное правило работает не только с чугунными, но и с антипригарными сковородами. Перед тем, как начать активно эксплуатировать посуду, смажьте ее дно и стенки маслом, хорошо прогрейте, а затем дайте остыть. После этого сковородой можно пользоваться, как обычно.Установите специальный выдвижной механизмА как вы храните сковороды? На крючке, на подставке или, может, кладете друг в друга, чтобы они занимали меньше места в ящике? Первые два варианта являются самыми оптимальными, а вот последний отрицательно сказывается на состоянии антипригарного покрытия: со временем появляются царапины, вследствие чего еда начинает прилипать ко дну. Поэтому советуем не рисковать. А если никаких других вариантов хранения нет, кроме как сложить сковородки одна в одну, кладите на дно мягкие салфетки или несколько слоев бумажных полотенец, чтобы избежать повреждений.В антипригарной сковороде рыба будет париться.Звучит странно, правда? Что же еще можно делать на сковороде, если не жарить. Но здесь речь идет, скорее, о хрустящей корочке, которую мы так любим. Если вы хотите, чтобы она украшала ломтики картошки, кусочки рыбы или мяса, используйте для жарки чугунную сковороду или изделие из нержавеющей стали. А вот антипригарное покрытие гораздо лучше работает в том случае, если нужно хорошо протушить продукт, сделать его мягким и нежным. Дело в том, что защитный слой создает своеобразный паровой эффект, который не дает еде подрумяниться, поэтому ни о какой корочке не может быть даже речи.Если есть царапины или ржавчина, сковороду пора выбрасыватьДаже скрупулезно соблюдая все правила, вы не сможете сделать сковороду вечной – через некоторое время ее все равно придется менять, так как покрытие износится. В идеале посуда может прослужить пять лет, по истечении которых нужно будет заменить ее новой.Также регулярно осматривайте дно и стенки сковороды, чтобы вовремя заметить сколы, царапины, пятна ржавчины, изменения цвета. Все это является причиной для того, чтобы выбросить посуду. И, конечно, если еда стала пригорать, со сковородой тоже нужно будет попрощаться. Все-таки, антипригарное покрытие на то и антипригарное, чтобы можно было не переживать о том, что продукты пристанут ко дну во время готовки.