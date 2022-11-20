Бюджетные новогодние подарки, которые не опустошат ваш кошелек

Совсем скора настает так всеми долгожданная пара, Новый год. В это волшебное время даже взрослые верят, что некоторые мечты все таки могут сбыться.

И конечно же каждый из нас задумывается над тем, что же такого подарить близким чтобы и в хозяйстве пригодилось, и выглядело достойно, и по карману не больно ударило? Близким людям хочется подарить что то такое, чем точно будут пользоваться, а не отложат в дальний ящик. Сегодня мы хотим вам предложить довольно внушительный список отличных идей, которые наверняка сам себе не купишь, а получить в качестве подарка ну очень приятно.



Новогодние светильники

Ваза с новогодней композицией

Шкура овечья

Приятные праздничные ароматы для дома

Набор сыров

Теплый, создающий нвогодне настроение плед

Полезная корзина для хранения

Новогодняя пижама

Уютные теплые тапочки

Стильные бокалы

Красивые аксессуары для выпечки

Свечи и подсвечники