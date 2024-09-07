Все секреты советского вагона-ресторана: Чем отличался от заграничных и чем там потчевали граждан

Совсем не элитное заведение

Вагон-ресторан не был местом для избранных, он был доступен любому.

В СССР относились к питанию в поездах серьёзно.

Такими блюдами собирались кормить советских граждан в поездах.

Меню, которое предлагалось для внедрения в вагонах-ресторанах поездов, было весьма приличным.

Вагоны-рестораны предлагали весьма качественный сервис и хорошую еду.

Советский вагон-ресторан

Отечественные вагоны-рестораны заграничным ни в чём не уступали.

Дэвид Боуи и Джеф МакКормак в вагоне-ресторане во время турне по СССР.

Вагоны-рестораны были не во всех поездах.

Ассортимент и блюда зависели от вида и длительности маршрута.

Вместе с прекращением активного строительства коммунизма стал падать и уровень сервиса.