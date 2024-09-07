Все секреты советского вагона-ресторана: Чем отличался от заграничных и чем там потчевали граждан

Практически у всех граждан страны Советов еда в поезде означала домашний тормозок. Едва сев в вагон, пассажиры уже принимались разворачивать бутерброды, доставать варёные яйца и извлекать из саквояжа курицу. Как только состав трогался, нужно было отыскать проводницу и потребовать чая в неизменных гранёных стаканах с подстаканниками.
Совсем не элитное заведение
Вагон-ресторан не был местом для избранных, он был доступен любому.
Даже запах в вагоне-ресторане царил совершеннно особенный. Он был не похож ни на какой другой! Запах поезда, а не ресторана! Эти заведения были не только доступны и повсеместны, но и активно посещаемы самыми разными сословиями. Надо сказать, что в стране развивающегося социализма к потребностям граждан относились очень внимательно. По крайней мере на бумаге. Существовали тонны документации о том, какое должно быть питание и качество пищевых продуктов. Пособие 1937 года выпуска на эту тему весьма красноречиво свидетельствует об этом.
В СССР относились к питанию в поездах серьёзно.
Обычные поезда вагонов-ресторанов с кухнями не имели. В них особой нужды просто не было. Поэтому пассажиры и привыкли брать с собой тормозки. В случае чего у проводников можно было разжиться чаем и каким-нибудь печеньем. Также на станциях всегда были буфеты, где можно было даже получить горячее. Сейчас это может многих удивить, но вплоть до 1970-х годов еда была в таких заведениях очень приличного качества.
Такими блюдами собирались кормить советских граждан в поездах.
Меню, которое предлагалось для внедрения в вагонах-ресторанах поездов, было весьма приличным.
Тут следует отметить, что в советские времена рестораны на вокзалах, во всяком случае в крупных городах, были отличными заведениями. Они принадлежали к отделам рабочего снабжения (ОРСам). Сразу после революции это выглядело немного иначе. Рестораны были переданы кооператорам и нэпманам. Ассортимент мало отличался от царских времён: колбасы нескольких сортов, разная рыба, икра, пиво и раки, расстегаи, пирожки со всевозможными начинками, грибы, конфеты. На фоне любых городских довольно убогих кафе и столовых вокзальные заведения выглядели просто волшебно. Вагоны-рестораны тоже сохраняли это качество.
Вагоны-рестораны предлагали весьма качественный сервис и хорошую еду.
Советский вагон-ресторан
Во времена СССР еду в вагонах-ресторанах разносили в специальной металлической посуде. Стоила она очень дёшево. Буквально за копейки можно было получить первое, второе, третье и компот. У каждого поезда была своя еда и свой особый запах. Подавали всё буфетчицы в фирменной униформе. Белоснежный фартук приятно шуршал при ходьбе, голову украшал неизменный кружевной головной убор. Многих может удивить тот факт, что отечественные ретораны в поездах никак не уступали заграничным. Там было всегда чисто, аккуратно, вкусно, прекрасный сервис и очень недорого.
Отечественные вагоны-рестораны заграничным ни в чём не уступали.
Дэвид Боуи и Джеф МакКормак в вагоне-ресторане во время турне по СССР.
В меню были всегда несколько холодных блюд и закусок, два первых блюда и два-три вторых, кондитерские и хлебобулочные изделия, горячие и безалкогольные напитки. Пассажиры могли получить какой-нибудь салат, сыр, колбасу, рыбу, гуляш, любой гарнир и первое. Всегда с улыбкой и непременным пожеланием «приятного аппетита»! Также в вагоне-ресторане можно было приобрести сигареты и алкоголь. Полный обед стоил примерно рубль с копейками. Качество всегда было прекрасным. Ассортимент блюд напрямую зависел от поезда и длительности маршрута.
Вагоны-рестораны были не во всех поездах.
Ассортимент и блюда зависели от вида и длительности маршрута.
Со временем по непонятным причинам стал угасать не только уровень сервиса, но и вежливость вместе с внешним видом персонала. Об экспериментах с изменением качества питания в лучшую сторону, все забыли. Может потому что потихоньку заглохло строительство коммунизма?...
Вместе с прекращением активного строительства коммунизма стал падать и уровень сервиса.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии