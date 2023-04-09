Зачем Мэрилин Монро надевала платье из картофельного мешка

Сегодня в очередной раз в моду входит идея «Ничего не выбрасываем». В рамках современных трендов «DIY» и «Хендмейд» рукодельницы дают новую жизнь старым вещам. Однако все это когда-то уже было выдумано, причем, к сожалению, по необходимости. В трудные времена женщины всегда находят способы сшить новый наряд себе или детям, даже если под руками нет ничего, кроме мешков из-под картошки.
Время Великой депрессии в США запомнилось тотальной безработицей. Доходы населения упали настолько, что многие, вполне приличные еще вчера семьи стояли у черты бедности. Как всегда это бывает в тяжелое время, «голь» начала изощряться в выдумках. Достаточно быстро американские домохозяйки заметили, что мешки, в которых продают муку, сахар и корм для скота, шьют из настоящего хлопка. Вероятно, эту ткань и раньше не выкидывали, но теперь ее стали пускать в дело по полной программе - из отстиранных мешков начали шить. Сначала – хозяйственные мелочи: сумки, полотенца, подгузники для детей, а затем перешли и к более сложным моделям. Через некоторое время в сельских районах Америки очень многие небогатые семьи стали ходить в одежде, сшитой из мешковины.
Мода на одежду из мешков – примета Великой депрессии в США
Конечно, даже чисто отстиранные мешки все равно хранили следы своего прошлого – на них могли оставаться штампы, надписи, но это, похоже, никого не смущало. Однако скоро производители мешков, узнав о новом использовании своего упаковочного материала, тоже начали учитывать выгоду, ведь в Великую депрессию тяжело было всем, и все крутились как могли. Через некоторое время фабрики наладили производство мешков веселеньких модных расцветок, чтобы покупатели могли выбрать будущий наряд по вкусу, а штампы на расфасованных продуктах стали проставлять особой смывающейся краской (инструкция по ее удалению прилагалась). Компании начали бороться за покупателя, предлагая ткани с более изысканными принтами.
«Хорошие хозяйки мешки не выбрасывают» – памятка о том, как можно использовать ткань
Платья из мешков стали модным экономным трендом в Америке в первой половине XX века
Начиная к 30-м годам «мешочная мода» захватила Америку. Из бросовой ткани шили все, что только было нужно в хозяйстве, а выкройки модных платьев даже можно было найти в тех же магазинах, что и «исходный материал». Когда 1940-х из-за войны с тканью опять начались проблемы, жители по старой памяти быстро вернулись к «депрессионной экономии». Известен случай, когда в 1945 году девушка сшила себе подвенечное платье из мешков, и этот случай никого не удивил, все только радовались находчивости и практичности новобрачной.
Платье, сшитое из мешка для конкурса кройки и шитья (Канзас, 1930-е гг)
К 1950-м годам ситуация в стране улучшилась, и экономная мода изжила себя. Однако в 1951 году произошел случай, который заставил всех вспомнить, что настоящей Женщине для того, чтобы выглядеть прекрасно, достаточно иметь под рукой хотя бы пару мешков. В тот год восходящая звезда Мэрилин Монро появилась на вечеринке в Беверли-Хиллз в роскошном красном платье. Надо сказать, что молодая актриса тогда только начинала свой путь к славе и вызывала просто шквал зависти из-за быстрого взлета – еще вчера о ней никто не слышал, а сегодня – фото милой мордашки во всех журналах, контракт с кинокомпанией «Двадцатый Век Фокс», в общем, есть чему позавидовать. На следующий день одно популярное издание написало разгромную статью, в котором наряд Мэрилин назвали безвкусным и, то ли посоветовали актрисе напялить на себя мешок от картошки, то ли предположили, что вся красота этой выскочки – в кричащих нарядах, и попробовала бы она так же хорошо выглядеть в мешке (автором статьи была, конечно, женщина)… Буквально через несколько дней Монро ответила злопыхательнице умопомрачительной фотосессией.
Фотографии Мэрилин Монро в платье из картофельного мешка
Специально для Мэрилин действительно сшили платье из картофельного мешка. С современной точки зрения, кстати, наряд выглядит очень стильно: крафтовая ткань в эко-варианте, надписи, бахрома. В этом дизайнерском креативе, необычном для своего времени, красота великолепной блондинки заиграла по-новому, и все действительно убедились в том, что истинную женственность не испортить даже картофельным мешком.
Знаменитая фотосессия произвела фурор в СМИ
Снимки мгновенно разлетелись по печатным изданиям, и Монро вышла из этого спора несомненной победительницей. Кстати, фермер из Айдахо, который получил таким образом неожиданную рекламу, даже прислал актрисе мешок картофеля в подарок. Мэрилин рассказывала затем, что в те времена жилось ее команде еще не так уж сытно, поэтому картошку на студии просто растащили, и ей ничего не досталось. Однако великолепные снимки вошли в золотой фонд фотографии и считаются теперь одной из самых удачных фотосессий голливудской красавицы.
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