7 простых, но часто забываемых правил по использованию соли

1. Отдавать предпочтение лучше одному производителю

Чтобы расслабиться и просто готовить, под рукой должна быть проверенная соль. /Фото: from-ua.com

2. Правильный момент для соли

Важно не просто достаточно посолить, но и определить подходящее время. /Фото: 3.404content.com







3. На кухне должно быть несколько видов соли

Для идеального вкуса блюд важно подбирать не только основные ингредиенты, но и соль. /Фото: i.pinimg.com

Розовая соль не только выглядит красиво, но и приносит пользу организму. /Фото: 24tv.ua

4. Соль — усилитель вкуса

Сделать блюдо вкуснее поможет соль. /Фото: allyou.gr

5. Некоторые блюда солить нужно только в конце

Солить, но не пересолить. /Фото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com

6. Соотношение граммов и щепоток

Щепотки у всех бывают разные. /Фото: gnomip.gr

7. Соль для маринада

Для аппетитной золотистой корочки есть свой секрет. /Фото: patricesolangetraiteur.fr