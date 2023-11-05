Вещи, которые отбирают здоровье и молодость

Мало кто задумывается над тем, что есть те самые обыденные вещи, которые буквально высасывают из нас все силы, энергию и молодость. «Ерунда! Всё это предрассудки и суеверия», — скажите вы. Но, к сожалению, против фактов не попрёшь.







О том, какие вещи являются самыми настоящими «вампирами» и как обезопасить себя от их негативного воздействия – далее в статье.



1. Пластиковые судочки для еды

2. Обогреватель

3. Гаджеты

5. Матрасы

6. Чистящие и моющие средства

7. Шампунь и гель

8. Освещение

Пластиковые контейнеры.Как бы прискорбно это не звучало, но пластиковые судочки для еды – самые настоящие вредители, поскольку они чаще всего содержат химические добавки и пластификаторы. В частности, многократное нагревание и охлаждение пластмасс может способствовать попаданию вредных химических веществ в пищевые продукты, особенно если пластиковые контейнеры используются в течение длительного периода времени. Рекомендуется использовать стеклянные, металлические или полипропиленовые контейнеры, которые были одобрены для использования в пищевой промышленности, чтобы снизить риск воздействия вредных добавок и химикатов.Подходите разумно к выбору обогревателя.Обогреватели при определённых обстоятельствах могут быть вредны для здоровья. Нагревательные элементы, особенно изготовленные из таких материалов, как никель-хромовый сплав, могут выделять токсичные и канцерогенные добавки в пищу, воду и воздух, что может привести к потенциальным проблемам со здоровьем. Выбросы и загрязняющие вещества, выделяемые обогревателями, также могут создавать нездоровое качество воздуха в помещении, ещё больше увеличивая риск респираторных заболеваний и аллергии. Чтобы снизить подверженность этим рискам, рекомендуется использовать обогреватели с функцией безопасности, которая автоматически отключается, если уровень кислорода становится слишком низким, а также регулярно чистить и проветривать помещение при использовании обогревателей, чтобы обеспечить надлежащую фильтрацию или удаление загрязняющих веществ.Не стоит злоупотреблять гаджетами.Воздействие синего света от экранов гаджетов (телевизоров, ноутбуков, телефонов, компьютеров и другой подобной техники) чаще всего приводит к различным негативным побочным эффектам, включая усталость, головные боли, напряжение и сухость глаз, нарушение сна и раздражительность. Кроме того, чрезмерное использование гаджетов может привести к физическим проблемам, таким как хронические боли в спине, шее и кистевой туннельный синдром из-за длительного и неправильного сидения или плохой эргономики. Чтобы свести к минимуму риск этих потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья, рекомендуется придерживаться парочки полезных правил при использовании телефонов, ноутбуков и при просмотре телевизора, таких как регулярные перерывы, регулировка яркости и бликов на экране.4. Стул/креслоОбратите внимание на компьютерный стул\кресло.Длительное сидение в кресле или на стуле, которое не обеспечивает должной поддержки и комфорта, может привести к целому ряду физических проблем, таких как боли в спине, шее и дискомфорт в нижних конечностях. Неудобные стулья также могут увеличить риск развития различных негативных психологических последствий, таких как стресс, усталость, перепады настроения и трудности с концентрацией внимания. Чтобы свести к минимуму потенциальный вред, рекомендуется приобрести кресло, обеспечивающее достаточную поддержку и комфорт. Эргономичный дизайн, регулируемая высота и поясничный валик — вот некоторые из ключевых особенностей кресла\стула, на которые следует обратить внимание, чтобы обеспечить здоровое и комфортное сидение.Проверьте свой матрас.Некачественные матрасы, изготовленные из таких материалов, как пенопласт или синтетические волокна, могут выделять в воздух летучие органические соединения и другие химические вещества, оказывающие влияние на здоровье органов дыхания. Кроме того, матрасы, которые использовались в течение длительного периода времени без надлежащего ухода, могут содержать аллергены и пылевых клещей, что ещё больше усугубляет респираторные и аллергические симптомы. Чтобы снизить риск потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья, рекомендуется приобретать высококачественный матрас с минимальным количеством химических добавок. Кроме того, матрасы следует регулярно чистить и переворачивать, чтобы обеспечить надлежащий уход и равномерный износ.Пересмотрите свою бытовую химию.Чистящие и моющие средства также несут вред для здоровья. Химические вещества (фосфаты, фолаты, хлор, формальдегиды, фенол и другие), используемые в потребительских чистящих средствах, могут выделять потенциально опасные пары и загрязняющие вещества в воздух, что приводит к повышенным рискам для здоровья, таким как астма, респираторные заболевания, раздражение кожи, головные боли, головокружение и другие формы дискомфорта. Чтобы снизить риск потенциального неблагоприятного воздействия на здоровье, при использовании чистящих средств рекомендуется использовать перчатки и другие защитные средства, а также надлежащим образом хранить бытовую химию вдали от детей и домашних животных, ко всему прочему, обязательно хорошенько проветрите помещение после того, как закончите уборку.Старайтесь выбирать качественный шампунь, мыло и гель для душа.Сульфаты и агрессивные поверхностно-активные вещества, содержащиеся в средствах по уходу за волосами и телом, связаны с различными негативными последствиями для здоровья, включая обострение заболеваний кожи и глаз, таких как экзема и акне, а также сухость, сыпь и раздражение. Кроме того, они могут быть вредны для окружающей среды, поскольку загрязняют источники воды, тем самым нанося вред природной экосистеме. Чтобы снизить риск потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья, рекомендуется использовать натуральные и растительные средства по уходу за волосами и телом без сульфатов или агрессивных поверхностно-активных веществ.Позаботьтесь о качественном освещении.Плохое освещение также может привести к негативным физиологическим и психологическим последствиям, таким как головные боли, усталость, головокружение, раздражительность, перепады настроения, беспокойство, трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и другие формы дискомфорта. Рекомендуется использовать соответствующие условия освещения в вашем доме и на рабочем месте (как в помещении, так и на открытом воздухе), чтобы свести к минимуму риск этих потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья. Используйте естественное освещение там, где это возможно и уместно, и обеспечьте достаточное освещение, чтобы снизить риск потенциального негативного воздействия на ваше физическое и психическое благополучие.