Продлеваем жизнь: 8 неожиданных причин, почему ваш смартфон разряжается так быстро

8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о разряженном смартфоне. Многие из нас даже не догадываются, сколько всего с аппетитом «сжирает» батарею.
Пусть не «Ромео и Джульетта», но живи Шекспир в наше время, наверняка именно так закончил бы свою бессмертную трагедию. Потому что для человека современного внезапно и в самое неподходящее время отключившийся телефон – сродни маленькой смерти. Социальной. Все хотят быть на связи 24 часа в сутки, но даже топовые смартфоны пока не до конца способны удовлетворить эту потребность. Как ни старайся, а батареи в прямом смысле не резиновые. Хотя срок жизни среднестатистического смарта можно неплохо увеличить. Главное, провести небольшой анализ и с чистой совестью отключить всё лишнее.
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Если вы из тех, то не расстаётся с телефоном ни в метро, ни на рабочем месте, ни дома в постели, то уже наверняка приобрели какой-нибудь PowerBank или серьёзно задумались над его покупкой. Потому что аккумулятор, которого хватает на половину дня – это действительно раздражает. Но прежде, чем вкладывать деньги в очередной девайс, проведите совершенно бесплатный эксперимент: подкорректируйте настройки, опираясь на список ниже. Ведь на то, что телефон «умирает» слишком быстро, бывают иногда не самые очевидные причины.
Причина №1: плохая связь
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Возможно, вы часто сталкиваетесь с тем, что дома или на работе телефон откровенно плохо ловит сеть или загружает интернет-страницы/социальные сети гораздо дольше обычного. Если же вы ещё и принадлежите к широкому кругу любителей погуглить что-то в метро, то диагноз очевиден: именно плохое соединение убивает вашу батарею. Ведь телефон постоянно пытается подключиться к сети, а «получив отказ», повторяет попытку, и так раз за разом.
Решение: если вы не ожидаете срочного звонка, но знаете, что находитесь в зоне слабого сигнала, лучше сразу перевести смартфон в режим «в самолёте». Как минимум, делайте это каждый раз, когда спускаетесь в метро и сравните время жизни батареи. Очень вероятно, что вы приятно удивитесь.
Причина №2: слишком много приложений отправляют вам уведомления
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Конечно же, кому-то остро необходимо видеть, что его друг на Facebook прокомментировал своё фото или горячие новости прямо на экране «домой». Но проблема в том, что очень часто вы даже не догадываетесь, сколько разных приложений и сайтов посылают вам уведомления. Ведь при установке мы на полном автопилоте и без лишних раздумий нажимаем «согласиться» или «принять», не особо вникая, на что же подписались. В итоге каждое из приложений с одобренной функцией нотификаций постоянно проверяет наличие чего-то новенького. Т.е. без вашего ведома подключается к Сети и тем самым подъедает батарею.
Решение: зайти в «Настройки» — «Уведомления», удивиться, сколько же всего может засорять ваш телефон информационным мусором, а потом с чистой совестью отключить функцию уведомлений у всех приложений, кроме действительно, на ваш взгляд, важных.
Причина 3: у вас постоянно включен Bluetoothhttp://funhere.ru/?p=20382
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Хотя с популярностью беспроводных динамиков и наушников «синий зуб» снова стал оправдывать своё наличие, он здорово садит аккумулятор. Даже, если никакое устройство не подключено. При этом в большинстве моделей смартфонов Bluetooth включается автоматически при каждой перезагрузке.
Решение: не забывать отключать Bluetooth в настройках. Кроме тех случаев, когда вам нужно подключить другое устройство.
Причина 4: ваш смартфон постарел
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Печальная правда: на дворе не середина 00-ых, и таких крепышей, как Nokia 2100 больше не выпускают. Как бы это не огорчало наши кошельки, но смартфоны – отнюдь не долгожители. И в первую очередь начинает барахлить именно батарея. Так что, чем старше смартфон, тем, преимущественно, быстрее он «умирает» в течение дня.
Решение: очевидное – обновить телефон. Или хотя бы попробовать заменить батарею.
Причина 5: слишком много звонков
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Побудем немного в роли Капитана Очевидности, но это правда. Звонки всё ещё занимают первое место по интенсивности влияния на срок жизни батареи. Чем больше вы разговариваете, тем быстрее садите смартфон. Ваш Кэп.
Решение: смириться с неизбежностью покупки PowerBank. Или упомянутой выше Nokia 3100 специально для звонков.
Причина 6: много приложений используют функцию геолокации
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Электронные карты и навигаторы – гениальное изобретение, которое значительно облегчает жизнь. Но ваш смартфон явно с этим не согласится. Постоянно включенный GPS лишь немного уступает звонкам по скорости убивания батареи. Чем больше приложений имеют доступ к функции геолокации, тем быстрее телефон превращается в кирпич.
Решение: как и в случае с уведомлениями, зайти в «Настройки» и отключить функции геолокации для каждого конкретного приложения, оставив в живых только карты (если вы пользуетесь ими ежедневно).
Причина 7: на улице слишком холодно или слишком жарко
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
Лютый мороз и не менее зверская жара влияют не только на ваше самочувствие, но и на самочувствие смарфтона. При таких погодных условиях батарея способна разрядиться без видимых причин даже за 10 минут.
Решение: понять и простить. И не доставать лишний раз на улице в сильно минусовую или излишне жаркую погоду. Что поделать, технологии – штука хрупкая и капризная.
Причина 8: у вас появился ребёнок/щенок/новый автомобиль
8 неожиданных причин, почему ваш смартфон быстро разряжается
В чём связь? Элементарно, Ватсон: вы наверняка стали гораздо чаще пользоваться камерой и снимать видео. И, как следствие, телефон начал садиться гораздо быстрее, чем раньше.
Решение: радоваться «пополнению в семействе» и иногда сдерживать свои фотопорывы. Или просто радоваться.
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