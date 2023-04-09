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Популярные актрисы в молодости

Многие из этих актрис стали популярными уже в пожилом возрасте. Многих напротив, мы помним молодыми. Время неумолимо даже к самым красивым людям. Давайте посмотрим как выглядели известные актрисы в молодости.

Популярные актрисы в молодости


Дайана Ригг известная по сериалу Игра Престолов.

Популярные актрисы в молодости

Одри Хепберн – эталон элегантности и женственности..

Популярные актрисы в молодости

Мэгги Смит.

Популярные актрисы в молодости

Урсула Андресс.

Популярные актрисы в молодости

Ракель Уэлч.

Популярные актрисы в молодости

Ширли Маклейн.

Популярные актрисы в молодости

Жаклин Биссет.

Популярные актрисы в молодости

Сибилл Шеперд.

Популярные актрисы в молодости

Бриджит Бардо.

Популярные актрисы в молодости

Марта Стюарт.

Популярные актрисы в молодости

Софи Лорен.

Популярные актрисы в молодости

Элизабет Тейлор

Популярные актрисы в молодости

Джейн Сеймур.

Популярные актрисы в молодости

Мерил Стрип.

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