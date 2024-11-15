Фруктовая психология

Оказывается, по фруктовым пристрастиям тоже можно понять, что человек из себя представляет. Исчерпывающий психологический портрет вы, конечно, не получите, но всё-таки…









Абрикос

Яблоко

Вишня

Персик

Малина

Банан

Клубника

Лимон

Грейпфрут

Киви

Виноград

Ананас

Слива

Груша

Арбуз